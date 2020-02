Insändare: Vi förstår att det tar tid för SD att byta spår

Sverigedemokraternas gruppledare och vice gruppledare i Skinnskatteberg skriver i sin insändare att trygghetsboende i Skinnskatteberg ”diskuteras hej vilt” i sociala medier och refererar till mitt Facebookinlägg från ett kommunstyrelsemöte i november 2019. Där skrev jag att information från SBO, Statens bostadsomvandling och trygghetsboende hade delgivits kommunstyrelsen samma dag. På KS hade alla ledamöter möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer. Några ”hejvilda” diskussioner vill jag dock inte påstå pågick, som ni har uppfattning om.

Under alla dessa månader som ärendet Klockarbergsvägen har förberetts för försäljning har SD varit ett av de partier som röstat för detta. I annat fall har inte ärendet kunnat röstats igenom i majoritet redan 2018. Vi Socialdemokrater har varit emot försäljningen hela tiden, reservat oss och är naturligtvis mycket tacksamma för att vi nu har en majoritet som är emot försäljningen. Det har gått åt många förvaltningstimmar och sammanträden i detta ärende, men så kan det vara i politiken med dess olika viljor.

Under alla dessa möten har ert engagemang för trygghetsboende varit obefintlig, men nu när klockan klämtar inför KS väcker ni frågor. Tja, bättre sent än aldrig. Nu blickar vi framåt. På Kommunstyrelsen den 18 februari tas beslut om KS ska föreslå fullmäktige i mars att gå in i den förstudie tillsammans med SBO som krävs för en bostadsomvandling. Där går man igenom i detalj vilka förutsättningar fastigheten har att omvandlas till trygghetsboende. Den är klar efter ca 5-6 månader och om det allt fungerar enligt plan går SBO in och totalrenoverar med hiss, balkonger, nytt från väggar till tak, handikappvänligt och med gemensamhetsytor. Det arbetet kan ta cirka två år. Vi har all förståelse för att det tar tid för SD att byta spår, men att skylla ifrån sig på olika sätt som vi uppfattar av insändaren känns inte riktigt ”fair play”.

Lena Lovén Rolén (S), Kommunstyrelsens ordförande Skinnskatteberg

Pentti Lahtinen (S), ordförande Tekniska utskottet Skinnskatteberg

