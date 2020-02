Insändare: Vi gnäller inte – vi varnar om brister i verksamheten

Replik på insändaren ”Gnäll, gnäll, gnäll” den 17 februari.

Signaturen ”Irriterad skattebetalare” skriver rätt så nedvärderande om hur det vore om vi inom vården skulle utbilda oss till något mer än "bara" en gymnasieexamen. Visst kan vi göra det och få ett annat arbete som man får en högre lön för och därmed betalar högre skatt, som du så fint skriver skulle vara bra då det bara blir fler och fler äldre.

Men hur får du det att gå ihop egentligen? Om vi gör det, vem finns då kvar som kan ta hand om till exempel alla dessa äldre som du pratar om? Vi har ett viktigt yrke och vi är viktiga för samhället (och dessutom betalar vi skatt precis som alla andra). Vi sitter inte och "gnäller" för vi tycker det är roligt och inte har något bättre för oss, utan för att vi ser hur verksamheten är och vart den är på väg. Det är inte en vacker syn, vi är oroliga och vill ha en förändring innan det är försent. För sedan är det ni som inte ville se, ni som inte förstod, ni som levt i förnekelse som kommer stå där när vi gett upp och undra vad fan det var som hände.

Så istället för att försöka få oss att vidareutbilda oss och byta jobb, kanske det vore läge att stanna upp och fundera hur man ska få oss att inte göra det. Hur man ska få oss att vilja stanna kvar och arbeta med det vi egentligen älskar, men snart inte orkar mer.

Flera semesterperioder, fler arbetsuppgifter utan förändring i lönen, dålig OB, delade turer och så vidare, är inte rätt väg för att få oss att stanna, det är en sak som är säker.

Och maten du pratar om betalar våra brukare för själva och för den stora summan så är maten under all kritik. Det tror jag du själv också hade tyckt om du hade betalat den summan och fått den kvaliteten på maten som just nu inte är så hög.

Trött vårdarbetare

