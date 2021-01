Insändare: Vi vill ha en rejäl pensionshöjning – inte småkrafs

Tjoho! Nu har jag fått min ”nya” pension! Ni vet den där som skulle ge MER pengar. Framför allt oss med begränsad ersättning. Jo, minsann. Orkar ni? Under 2020 avsatte staten 45 miljarder till premiepensioner. Tillsammans med övriga insättningar om 290 miljarder (från ”övriga” insättningar) och arbetsgivares insättningar om 220 miljarder kronor uppgår förra årets totala insättningar till 550 miljarder kronor. Siffror. Summor. Dom här pengarna går alltså in i vår pensionsfond. Och vad är det? Jo, Sveriges samlade framtida trygghet. Din och min! Den uppgår nu till nästan 6 000 miljarder kronor. Ohyggligt mycket pengar. Ja, så mycket stålar ligger alltså och skvalpar nånstans.

Så tittar jag på pensionsbeskedet. HUNDRA kronor mer! 100! Förlåt!? Hundra spänn? Skämtar nån?

Under det senaste året har vi pensionärer fått veta att våra pensioner ska ”förbättras”. Hur? Jo, genom generös skattelindring. Jag vet inte om ni kommer ihåg siffror som nämnts – men det har talats om 1 800 till 2 500 kronor. Ja, det vore ju bra, tänker man. En tusenlapp eller två till per månad... okej... Kom ihåg att pensionen är redan skattade pengar. Såna som vi har skickat in till ”staten”. Under ett långt arbetsliv. Våra pengar, alltså. Som vi skulle få tillbaks när vi gick i pension. HA, HA! Lurade! Trodde du på den? Dumskalle. Nä. Dom pengarna tillhör staten! Dom kan vi inte tulla på! All right. Så öppnar jag mitt ”nya” pensionsbesked. Tänker - okej - men nu borde det väl synas, denna skattesänkning som regeringen talat om med sån bravur och stolthet. ”NU har vi tagit ett REJÄLT tag ur skattekistan. Klart vi måste hjälpa våra pensionärer, det är ju dom som byggde landet”. Så mycket snömos! 5 500 miljarder. Och enbart förra året 550 miljarder. Klart man har förhoppningar. Borde kunna bli en slant. Så tittar jag på pensionsbeskedet. HUNDRA kronor mer! 100! Förlåt!? Hundra spänn? ” Jo men det blir ju 1 200 hundra per år". Skämtar nån? Nä. Okej.

Om vi nu räknar snällt. Bara kollar 2020 års pensionsavsättningar. Vi är ungefär 1,8 miljoner pensionärer i Sverige. Om vi leker med avsättningen förra året om 550 miljarder, blir det 305 000 kronor per pensionär. Nu börjar vi tala pengar. Men se, inte till oss. Pengarna ligger i fonder. Förmodligen används dom som säkerhet för lån som staten vill ta. Lite fler Gripen plan och sån skit. Eller ska dom betalas ut om hundra år.... eller inte alls...

Vad får vi? Skattesänkningar på mellan 70 (!) och 700 (!) kronor per månad. (Dom med högst pension får störst skattelättnad.) Förlåt mig. Men den där hundringen jag får i skattereduktion känns lagom upphetsande. Finns det ingen där uppe i Rosenbad som tänker?! Jag vet att deras månadslöner ligger runt 150 000 till 200 000 kronor – så dom har väl ingen som helst aning om vad en ”snål” månads-budget betyder. ”Släng åt dom där gamlingarna några brödsmulor... så håller dom sig tysta”. NIX! Nog är Nog. NU VILL VI HAR EN REJÄL PENSIONSHÖJNING ELLER TOTAL SKATTEREDUKTION! Inget mer småkrafs med hög svansföring från vår regering! Bollen ligger hos er! Leverera!

Richard Hichens-Bergström, författare och ”krävande” pensionär