C: En röst på SD var helt bortkastad

Replik. Jag läser Åsa-Lena Westling och Kaj Vibergs insändare (FP den 30 januari) där skribenterna påstår att en röst på C och L är en röst på Socialdemokraterna. Ja, var ska man börja:

L har rätt i att M sade nej till att bilda en Alliansregering med stöd av MP.

Både C och L ville som huvudalternativ ha en Alliansregering – M, C, L och KD. Detta omöjliggjordes, då många som ville ha en förändring valde att lägga en röst på SD, istället för ett Alliansparti. Alliansen blev det mindre blocket och endast M och KD kan tänka sig att bilda regering med passivt stöd av SD.

M valde istället att gå fram med förslaget att bilda en regering själva plus de i Alliansen som ville det. Även det sade C och L nej till.

Kvar fanns blocköverskridande samtal med S och Mp. Det landade som alla känner till i JÖK, som innebär att C och L passivt släppte fram S och Mp att tillsammans bilda regering, med en överenskommen politik på 73 punkter, där både C och L får igenom stora delar av sin politik. Och nej, C och L sitter inte med i regeringen, och det ska vi heller inte göra.

Borde inte SD i Norberg se om sitt eget hus innan man väljer att kritisera andra partier. Var det inte så att SD i samverkan med DiN, gav bort sin ordinarie plats i Kommunstyrelsen till förmån för DiN:s representant?

Kan man då inte säga, att en röst på SD i Norberg, innebär en röst på Demokraterna i Norberg?

Mattias Björlestrand

Centerpartiet Norberg

