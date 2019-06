Insändare: Upp till bevis om flyget, Stefan Löfven

Flygandet behöver minska. En flygresa till Thailand motsvarar en persons hela årsbudget för koldioxidutsläpp, enligt klimatexperter. Om alla människor levde som svenskarna så skulle vi behöva 4 jordklot, enligt WWF.

Stefan Löfven vill gärna hålla sig väl med miljörörelsen och Greta Thunberg. Men han har också lovat Jacob Wallenberg och svenska industrin att Arlanda ska bli större än Kastrup. Flygandet planeras att i runda slängar fördubblas de närmaste decennierna. Statliga Swedavia satsar nu 15 miljarder kronor på att bygga ut Arlanda. Det är 300 (!) gånger mer pengar än regeringens satsning på nattåg till Europa. I en intervju med Sydsvenskan 2014 förklarade Stefan att ”det gäller att få till fler direkta flygförbindelser och göra Arlanda till nummer ett i Norden”. Miljöpartiet muttrar, men Stefan vet att de i slutändan kommer att foga sig.

Socialdemokraterna nämner ofta klimatet som en viktig valfråga, och de skriver på sin hemsida att de vill ”ställa om till ett fossilfritt Sverige”. Men de vill helst inte prata om att en klimatomställning också kommer att göra ont, att vi ibland kommer att behöva försaka kortsiktiga ekonomiska värden för att kommande generationer ska få ha en frisk planet att leva på.

Socialdemokratin har således ett val. Fortsätta vara ett industrivänligt parti framför allt annat, eller lyssna på de skolstrejkande ungdomarna? Tyvärr Greta, the show must go on. Vi blundar, håller för näsan, bränner upp några oljefält till och hoppas på att det löser sig på något sätt.

Johan Agebjörn

