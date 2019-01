SD: Att rösta på C och L är är att rösta på Socialdemokraterna

I en intervju med Jan Björklund i ”P1 Morgon” hävdar Jan Björklund att det var Kristersson som spräckte Alliansen inte C och L. Ett mycket märkligt uttalande! Som grund angav han att M blockerade ett samarbete med MP. Sanningen är den att MP sa nej. Så det Björklund säger är alltså inte sant. Dessutom ytterst ohederligt men att ljuga tycks vara ett av L:s signum.

Först är C och L med och fäller den sittande regeringen med SD:s stöd. Sen vägrar nämnda partier att bilda regering med M och KD för man behöver SD:s stöd. Det vill säga samma stöd man behövde för att fälla regeringen!

När man sen inleder ett samarbete med S (trots alla löften om motsatsen) så är det för att hålla SD utanför. Att man behöver V:s passiva stöd är man mycket tysta om. Trots att man aldrig skulle kunna tänka sig ta stöd från det hållet.

Dessutom så väljer man att sitta utanför regeringen. Så från läktaren ska man se om om S+MP infriar löftena och på så sätt lämnar C och L en massa öppet till S. Samtidigt är man från C och L ytterst tysta om att man kommer att behöva V:s aktiva/passiva stöd för att få igenom sina förslag. Det vill säga samma V som man aldrig skulle ta hjälp av, det vill säga samma sak som man sa om SD.

Jag kan verkligen förstå förvirringen om var C och L står.

Trots att C och L lovade dyrt och heligt att inte stödja en S-regering före valet så gjorde man det efter valet. Jag behöver väl knappast påminna om Annie Lööfs kommentar om att ”äta upp sin högersko”. Det finns nog hundratals kommentarer från C och L som har samma innebörd. Att valresultatet skulle bli så här med ett relativt starkt SD kan väl knappast ha varit en överraskning för de som är insatta i politiken. C och L måste ha varit medvetna om detta ändå fortsatte man ljuga för väljarna och förklarade gång på gång att något samarbete med S var uteslutet.

Hur är det ens möjligt att insatta politiker inte förutsåg det aktuella läget efter valet? Jodå, de insåg men fortsatte ljuga.

Om C och L fortsatt vill ställa SD utanför inflytande om regeringsmakten så kommer ett samarbete med S vara oundvikligt. Det här borde nog väljarna upplysas om eller kommer man att fortsätta ljuga sina väljare rakt upp i ansiktet. Annars borde de förklara hur Alliansen ska få makten och samtidigt hålla SD utanför.

En framtida röst på C och L kommer även i fortsättningen att vara en röst på S.

Åsa-Lena Westling, gruppledare SD Norberg

Kaj Viberg, SD Norberg

Anmäl text- och faktafel