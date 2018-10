STOR INTERVJU: Linnarud om powerplay-partnern Conny Strömberg, avslutet i VIK och tankarna på att sluta: "Allt bara rasade"

Sommaren 2015 bröt VIK avtalet med den talangfulle backen Mathias Linnarud.

Ett och ett halvt år tidigare hade Linnarud, gjort allsvensk debut mot Almtuna och gjort mål för Gulsvart i sin första match.

I en artikel från 14 april 2015 går det att läsa:

VIK avslutade grundserien 2013/2014 hemma mot Almtuna 4 mars. J20-backen Mathias Linnarud förde upp pucken över blålinjen, fintade bort två spelare och avslutade iskallt med en backhand i mål.

Ett nytt framtidsnamn och publikhopp tändes.

Men efter det har det inte blivit fler tävlingsmatcher för Gulsvart. Vilket fått fansen att undra var den spelskickliga talangen tagit vägen.

VLT får ständigt frågor kring löftets framtid - och nu berättar han själv om vad som händer, och vilken målsättning han har med karriären.

Sedan avskedet från VIK har Linnarud representerat Surahammars IF i två omgångar, avverkat en säsong i Ulricehamn - innan han landade i IFK Arboga inför den här säsongen.

Hur ser den spelskicklige backen på nystarten i Arboga och vilken väg karriären har tagit?

Sporten tog sig en pratstund med IFK-backen inför den viktiga matchen mot Malung på onsdagen i Beckers Glas Arena.

Först och främst. Vad kan du berätta om beslutet att lämna Surahammar för seriekonkurrenten Arboga?

- Svårt att säga. Jag gillade att spela i Sura, trivdes bra där också. Jag kände väl rent allmänt att jag ville ha en nytändning med hockeyn. Och att ta nästa steg. Det behövdes ett skifte av klubb och ett miljöombyte. Det här var inte det enklaste bytet man har gjort. Jag trivdes som sagt bra i Surahammar.

När VIK avslutade säsongen 2014 gjorde du mål i din första seniormatch mot Almtuna, vad kan du berätta om hur karriären fortskridit sen dess?

- Under den tiden i karriären fick man ju en jävla skjuts framåt, jag hade förtroende från tränarna i J20 och även i seniorlaget som jag tränade med rätt stadigt. Jag fick också kontrakt med VIK men sen blev allt väldigt oklart. Utan att gå in på detaljer fanns det ömsesidiga problem. Jag blev utlånad (IFK Arboga, hösten 2014) och under en treveckorsperiod hade jag ingen klubb. Jag fick inte vara kvar i VIK. Allt rasade.

Hur menar du?

- Det var jobbigt som fan. Jag kom upp och gjorde bra ifrån mig som väldigt ung. Hade inte haft någon riktig motgång. Jag tänkte mest; "det är klart som fan jag kommer få vara med". Det var tufft rent mentalt. Målet var ju att ta en fast plats i VIK. Sen är det ju så, i dag hade jag nog tänkt lite annorlunda. Jag var ung och körde på. VIK var rätt överlägsna i allsvenskan och jag förstod inte riktigt konkurrenssituationen.

Vad blev vändningen just under den perioden?

- Ja, vändningen...det ska jag nog tacka Surahammar för. Först när jag var utlånad men också säsongen efter där när kontraktet bröts. Jag var nära att sluta och tänkte "sånt här skit orkar jag inte hålla på med". Det var Jörgen Mähler från Surahammars IF som var på mig och visade intresse.

Varför kom tankarna att lägga ner?

- Man tänkte att det nog var kört. Jag var 18-19 år och hade mål.

Hur går tankarna kring din karriär i dag?

- Jag har alltid tyckt hockeyn var kul och gör det fortfarande. Nu tänker jag dock lite mer att, "om det kommer ett lyft så är det så". Men sker det ingenting så accepterar jag det också, tar det lite mer som det kommer. Jag har inte slutat satsa men blir inte nedslagen om det går åt helvete, säger Mathias.

Han fortsätter:

- IFK visade väldigt stort intresse och hockeyettan håller bra nivå. Är du ett topplag i ettan är skillnaden hårfin mellan bottenlagen i allsvenskan.

I inledningen av den här säsongen har Linnarud ingått i en powerplay-formation som kan bli värdefull för IFK Arboga i vinter.

Oscar Frestadius, Alexander Kovalonok, Roman Semjonovs - och Conny Strömberg.

Linnarud tycker det är få förunnat att få spela tillsammans med 42-åringen som nu gör avtryck varje gång han är inne på isen.

- Det spelar ingen roll han har åldern med sig, Conny spelar ju på en helt annan nivå. Han har en fruktansvärt stor talang. Det är bara bocka och buga att man får lira med honom. Man får lära sig av honom hela tiden, framförallt i powerplay, han har många knep, skrattar Mathias.

- Jag har stått i "point position" rätt ofta och då har vi rätt mycket samarbete.

Vad kan det vara för knep?- Han jobbar mycket på att försöka titta vad motståndarna gör, att lura bort en spelare hela tiden. Det är många nyttiga tips han kommer med.

Vad säger du om matchen mot Malung och hur du kommit in i laget sen flytten?

- Det känns kanon inför matchen mot Malung. Vi har jäkligt stor chans att vinna och det är ett lag vi ska slå. Det känns bra. Personligen har jag kommit bra in i laget, vi har bra folk runtomkring i styrelse och sportgrupp. Det känns verkligen som hemma.

Dina tankar om er säsongsinledning?

- Hade vi tagit poäng mot Tranås också hade det varit riktigt bra. Nu har vi ändå åtta poäng på sex matcher. Det är en godkänd start, vi har mött Borlänge och Tranås, två topplag, vinner vi mot såna lag är det en bonus.

Vad är det stora målet för IFK Arboga säsongen 2018-2019?

- Allettan, det ska vara ett stort mål. Vi måste ha något stort att sikta mot, säger Mathias Linnarud.

FAKTA/Mathias Linnarud

Ålder: 23

Moderklubb: Västerås IK

Längd: 187 cm

Vikt: 84 kg

Tidigare klubbar: VIK och Surahammars IF.

NYFÖRVÄRV och FÖRLUSTER inför säsongen

In: Alexander Kovalonok (Forward, Kumla HC), Alexander Hellgren (Back, Surahammars IF), Mathias Linnarud (Back, Surahammars IF), Oscar Frestadius (Forward, Modo Hockey J20), Lukas Klarström (Målvakt, Södertälje SK), Oscar Onsmar (Back, Malmö Redhawks J20), Marcus Ejdergård (Forward, HA74), Gabriel Erkers (Forward, Sollefteå HK), Romans Semjonovs (Forward, Mariestad BoIS), Daniel Backman (Forward, Mora IK J20), Kevin Jågas Hansson (Forward, Grästorps IK), Martin Vaakanainen (Back, Lørenskog), Albin Johansson (Back, AIK), Wincent Blomdahl (Forward, Enköpings SK), William Wirtoft (Forward, Piteå HC), Pontus Edman (Forward, Brynäs IF J20), Conny Strömberg (Forward, VIK Hockey)

Ut: Pontus Näsén (Back, Vimmerby HC), Rasmus Koskinen (Forward, Tranås AIF), Linus Ageborg (Forward, Borlänge HF), Simon Holmqvist (Forward, SK Lejon), Daniil Kulikov (Forward, Sollentuna HC), Henrik Warman (Back, Kumla HC), Eric Björlin (Back, Malungs IF), Oliver Nordmark (Forward, Surahammars IF), Charlie Hellström (Forward, Surahammars IF), Robert Bergdahl (Forward, Kalmar HC), Antonio Norberg (Forward, Kalix HC), Fredrik Eklund (Back, Häradsbygdens SS), Thomas Smedberg (Back, IFK Hallsberg), Henrik Nordström (Back, Surahammars IF)