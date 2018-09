KRÖNIKA: Fem sköna besked för VIK efter genrepet – där har du din förstakedja Paananen

Först. VIK gör ingen jättematch mot Almtuna. Första perioden är okej, andra är direkt svag, tredje är riktigt bra. När VIK förlorar drar man gärna upp skottstatistiken som ett bevis på att man ändå spelade bra, låt oss då vara ärliga med att Almtuna vann skotten här med hela 28-17.

Men med det sagt, VIK gjorde mycket av det man har gjort bra hela försäsongen. Man spelade med fart och energi, och bröt ner motståndet sakta men säkert genom hård forcheck högt upp i plan. Och mycket av skotten mot Samuel Ersson kom med fri sikt.

Men det viktigaste av allt. Efter Skoda Trophy fick nu huvudtränare Thomas Paananen fick några riktigt sköna besked i genrepet inför seriepremiären mot Karlskrona nästa vecka.

✔ Målskyttet

Det har varit väldigt mycket snack om VIK:s målskytte den senaste tiden. Från oss i media, från supportrarna och även från klubben själva. Förståeligt. Tre mål på tre matcher under Skoda och sex mål på sex matcher mot allsvenskt motstånd fram till igår väcker frågetecken.

Mot Almtuna rätades de ut till ett stort utropstecken. Marcus Bergman visade att han kommer bli en stor tillgång under säsongen. Han har tagit sig in i de heta ytorna och skapat gott om lägen tidigare, så egentligen var islossningen mot Almtuna helt naturlig. Extra plus för att målen kommer till på tre helt olika sätt. Där visar den snabbe forwarden sitt breda register.

✔ Powerplay

Förutom målskyttet har powerplay-spelet varit den andra stora snackisen under försäsongen. Inget PP-mål mot allsvenskt motstånd fram till genrepet. Och 08.48 in i tredje perioden mot Almtuna var så fortfarande fallet.

Då stod backen Jonas Liwing för en lysande aktion när han drog på sig två motståndare i en uppåkning över blå och hittade in till Bergman framför kassen som kunde fullborda sitt hattrick. Lättnad var ordet. VIK har nu två giva PP-femmor att jobba vidare med.

✔ Kedjorna

Marcus Bergman, Mikael Frycklund och Lukas Zetterberg testades ihop mot Södertälje i Skoda med gott resultat. Mot Almtuna fick de chansen igen. Det var rätt beslut. Kedjan var lysande rakt igenom matchen och gjorde mycket av det VIK pratat om. Man tog raka vägen in på kassen och "skapade kaos" framför motståndarmålet gång på gång.

Efteråt var tränare Thomas Paananen mer än nöjd.

"Vi fick en lina som visar vägen i målskyttet. Det var precis vad vi behövde idag"

Den kedjan kommer vara förstalina mot Karlskrona. Det vågar jag nästan lova. Även trion Fredrik Johansson, Jesper Cederberg och Fredrik Hetta fick beröm av Paananen. Där har VIK två av fyra kedjor klara. Synd bara att Kalle Östman och Isac Skedung var sjuka till genrepet. Framför allt hade det varit intressant att se Östman, Skinnars och Benker igen. Där har VIK ytterligare en spännande formation.

✔ Straffläggaren

Tre straffar under försäsongen - tre mål. Sebastian Benker är iskall när han utmanar motståndarnas målvakt ensam från blå. Mot Almtuna gjorde han som han brukar, tog en båge ut mot kanten, bröt in och snärta in pucken med ett snabbt handledsskott. Det ser ut som den enklaste sak i världen.

✔ Målvakterna

En tredje spelare som insjuknade under fredagen och inte åkte med till Uppsala var målvakten Marcus Dahlbom som var tilltänkt att vakta kassen. Men i stället underströk 18-årige Samuel Ersson det många redan sett under försäsongen. Han håller på de här nivån redan nu. Inget snack om den saken.

Han agerar moget och lugnt bakom stolparna, och framför allt så stå han upp länge vilket ger honom några extra "lätta" räddningar under en match. Slipar han bara bort lite onödiga returer och blir lite offensivare ut mot skytt så kommer han utmana Marcus Dahlbom på allvar.

På fredag är det dags. VIK är tillbaka i hockeyallsvenskan. Man är det med två bra målvakter, spännande kedjekombinationer och en stekhet målskytt. Gulsvart är redo. Frågan är om Karlskrona är redo för Marcus Bergman?