LISTA: Bästa VIK-målvakterna – ettan given: ”Fått oförtjänt skit”

Sporten/Hockeypuls har alltså synat de 97 målvakter som har representerat VIK Hockeys A-lag.

Noterbart är att …

… åtta av målvakterna har spelat med Tre Kronor samtidigt som de representerade VIK.

… fyra av målvakterna har spelat med Tre Kronor vid annat tillfälle i karriären.

… två av målvakterna har spelat i annat landslag än Tre Kronor.

Men trots de digra meritlistorna tar alla dessa sig inte in på rankingen av VIK:s 10 bästa målvakter genom tiderna.

Den enväldiga rankingjuryn består av Pasi Hiirikoski (MIttMedia, tidigare mångårig hockeyjournalist) samt Bo Wallin (VIK-orakel med koll på allt om Gulsvart).

Håll till godo!

1 Tommy Salo – OS- och VM-hjälten

Nationalitet: Sverige.

Spelade i VIK: 1989-1994.

Hållna nollor i VIK: 2.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 3,16.

Räddningsprocent i VIK: 89,5%.

Kommentar: Lika given etta på den här listan som hockeyn är i Västerås. Super-Salo har dock fått oförtjänt mycket skit för fadäsen i samband med Tre Kronors unkna plattmatch mot Vitryssland i OS 2002.

Eftersom vissa bara verkar minnas den plumpen, som tydligen inte går att tvätta bort ens med kraftigaste fläckborttagningsmedlet, är det hög tid att hylla Surasonen Salo som sig bör.

Tommy Salo är överlägset den bästa VIK-målvakten genom tiderna, vilket bevisas av hans fantastiska NHL-facit. Eller vad sägs om 37 hålla nollor på nio säsonger i dollarligan?

Läge också att påminna om hur lysande Salo var i Tre Kronor, där han skördade både OS- och VM-guld. Bragdräddningen i Lillehammer-OS 1994 gav Sverige guldet – och var direkt avgörande för att Peter ”Foppa” Forsbergs klassiska straffdragning faktiskt blev ett frimärke. Salo spikade även igen helt och höll nollan i VM-finalen mot Finland 1998 … där den tidigare VIK-spelaren och VIK-tränaren Johan Tornberg blev segerskytt.

Tommy Salo ställde alltid upp för Tre Kronor, vilket nynnade ut i 68 VM-matcher.

Stort på alla sätt och vis.

2 Erik Ersberg – rekordnollan totalt sett

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 2000-2005.

Hållna nollor i VIK: 19.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 2,15.

Räddningsprocent i VIK: 91,7%.

Kommentar: Erik Ersberg var en av grundpelarna i omstarten efter konkursen 2000, då VIK tvingades att börja om i division 2 med ett juniorlag – där den ryske björnen Andrej Lulin var enda undantaget.

”Ersa” som själv kom från juniorspel blev räddaren som VIK behövde. Under sina år i Västeråslaget höll han nollan 19 gånger, vilket är klubbrekord – ingen annan VIK-målis har spikat igen fler gånger.

Hans utveckling fortsatte och när han övertygade mellan stolparna även i allsvenskan värvades han av HV71 – som inte blev slutstationen. Nä, Ersa landade så småningom även i NHL och lirade tre säsonger med Los Angeles Kings.

Han har även spelat två VM med Tre Kronor och har ett VM-silver på meritlistan. I ryska KHL vann han Gagarin Cup med Salavat Julajev Ufa.

Ersa var lika framgångsrik som han var lugn i kassen.

3 Lars Johansson – rekordnollan sett över en säsong

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 2011-2013.

Hållna nollor i VIK: 14.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 2,03.

Räddningsprocent i VIK: 92,7%.

Kommentar: Egentligen vill man ju hålla Dalarna utanför det här, men när ”Mora-Lasse” kom till VIK noterade han klubbrekord för hållna nollor under en och samma säsong. Han bommade igen hela 9 gånger i Hockeyallsvenskan.

Den tidigare juniorlandslagsmannen bevisade snabbt sin betydelse, vilket ledde till att han ur Västeråsperspektiv värvades alldeles för snabbt av SHL-klubben Frölunda.

Efter en AHL-sejour på andra sidan Atlanten landade Lars Johansson i ryska KHL där han nu spelar med CSKA Moskva. ”Rysslig” utveckling alltså.

4 Johan Gustafsson – heta supertalangen

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 2010-2011.

Hållna nollor i VIK: 2.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 2,51.

Räddningsprocent i VIK: 90,8%

Kommentar: Johan Gustafsson klev redan som 14-åring fram som en supertalang i IFK Arboga. Han fortsatte till Värmland, men fick inte riktigt chansen i Färjestad, vilket ledde honom till VIK.

Och ”JG” gjorde succé i Västerås där han stack ut som den kanske hetaste burväktaren i Hockeyallsvenskan. Även JG norpades sedan alldeles för snabbt från VIK – av SHL-klubben Luleå.

Senare väntade en misslyckad NHL-satsning, vilket ledde till att Johan Gustafsson åter hamnade i SHL – i Frölunda där han spelar i dag.

Noterbart är att JG var med och vann VM-guld som tredjekeeper i Tre Kronor 2013 – och att Blågult då coachades av förre VIK-spelaren och VIK-tränaren Pär Mårts.

5 Magnus Eriksson – jokern som blev arvtagare

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 1997-2000.

Hållna nollor i VIK: 6.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 3,14.

Räddningsprocent i VIK: 89,5%.

Kommentar: Magnus Eriksson mer eller mindre tjatade sig in i VIK och kom till klubben som en joker. Han slog igenom direkt med dunder och brak, ”Mankan” var fenomenal som den flyktade finländaren Ari-Pekka Siekkinens arvtagare under sin första säsong i dåvarande elitserien.

När Västeråsklubben så småningom rasade ihop, likt SHL:s popularitet i Hockeysverige, mellanlandade Magnus Eriksson i Färjestad innan en lika lång som brokig karriär med utlandsspel inleddes.

Mankan noterades för 32 A-landskamper och tog VM-guld 1998 som tredjemålvakt, då Tommy Salo var gjuten i landslagskassen. 1999 inkasserade han VM-brons, då också som tredjemålvakt i Tre Kronor.

6 Håkan Ohlsson – seriesuverän och 08-nollare

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 1965-1971.

Hållna nollor i VIK: 7.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 4,21.

Räddningsprocent i VIK: 85,8%

Kommentar: Håkan Ohlsson floppade rejält i sin enda match landslaget. Han släppte in sex mål i den första perioden mot Tjeckien (Tjeckoslovakien), blev utbytt och fick aldrig mer chansen i Tre Kronor.

Med det sagt ska det klargöras att Ohlsson istället var en otroligt bra målvakt i seriespel.

Han kom till VIK från Grums 1965, vilket inte var en slump. Västeråsklubben värvade helt enkelt in honom eftersom just Håkan Ohlsson och Grums var nära att knäcka VIK i slutspelet säsongen innan.

Ohlsson blev en stor publikfavorit i Rocklundahallen i slutet av 1960-talet och nollade bland annat 1966 Djurgården med en viss Rolle Stoltz i laget. Saken blir ju inte sämre av att det även var Sven ”Tumba” Johanssons avskedsmatch i DIF.

Håkan Ohlsson var alltså en mäktig 08-nollare.

Eran målvakt var bra. Säg till honom att han bara behöver skaffa en dragningslista nästa gång. Han vinner ändå högsta vinsten. Utan penninglott …

Citatet: Djurgårdens Roland Stoltz till VLT om VIK-målvakten Håkan Ohlsson efter att Västeråslaget besegrat DIF med 2-0 i januari 1966.

7 Lennart Karlberg – polaren med omtalade händer

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 1968-1973.

Hållna nollor i VIK: 3.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 2,63.

Räddningsprocent i VIK: 89.4%.

Kommentar: Den här målvaktsstoryn börjar med att VIK 1968 värvade en viss Curt Lundmark från Kiruna. Till saken hör att den högerskjutande backen ”Curre” var kompis med målvakten Lennart Karlberg … som helt enkelt fick hänga med polaren till Västerås.

Karlberg hamnade visserligen i skuggan av Håkan Ohlsson, men när han väl fick chansen i kassen var han otroligt bra.

Lennart Karlberg hade potential att lyfta än mer både karriärmässigt och på denna lista, men han hade ett problem – händerna. Han led nämligen av reumatism (artros). Ibland kom han till hallen med fingrar som stod ut åt alla håll och då tvingades han att vila från såväl matcher som träningar.

8 Ari-Pekka Siekkinen – mirakelräddaren

Nationalitet: Finland.

Spelade VIK: 1996-1997.

Hållna nollor i VIK: 1.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 4,31.

Räddningsprocent i VIK: 87,6%.

Kommentar: Ari-Pekka Siekkinen värvades från finländska JyP och landade i VIK – där han blev sönderbombad säsongen 1996/97. Att han lyckades rädda kvar Västeråsklubben i dåvarande elitserien är lite av ett mirakel.

Att Siekkinen lyckades hålla nollan vid ett tillfälle denna säsong får också anses mirakulöst med tanke på att han totalt sett fick 1 852 skott mot sig, vilket ger ett snitt på drygt 34 per match.

Nollan kom hemma mot Brynäs IF. Gästerna vann skotten med 30-19, en av få matcher där han hade så få avslut mot sig, men VIK vann själva matchen med 1-0.

Ari-Pekka Siekkinen noterades även för 19 A-landskamper med Lejonen (Finland) och tog VM-silver 1992.

9 Pär Hellenberg – poängkung mellan stolparna

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 1982-1992.

Hållna nollor i VIK: 7.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 3,73.

Räddningsprocent i VIK: 86,3%.

Kommentar: Pär Hellenberg var en tämligen akrobatisk målvakt som konkurrerade om speltiden i VIK med Thomas Javeblad. När ”Hellas” väl fick chansen tog han förstaspaden med bravur.

Noterbart är att Pär Hellenberg leder VIK:s poängliga … ja, alltså när det gäller målvakter.

Hellas svarade för sju målgivande passningar under sin VIK-karriär.

Poängkung på målissidan med andra ord.

10 Thomas Javeblad – ilsken hetsporre

Nationalitet: Sverige.

Spelade VIK: 1979-1985.

Hållna nollor i VIK: 4.

Snitt på insläppta mål/match i VIK: 3,19.

Räddningsprocent i VIK: 88,1%.

Kommentar: Thomas Javeblad var en hetlevrad burväktare. Rent ut sagt en riktigt arg målvakt med ett jäkla humör … vilket på ett sätt var hans styrka.

Men ilskan förstörde också ”Javis” karriär i och med att han åkte på så många smällar och hjärnskakningar, han lider fortsatt i dag av sviterna efter detta.

Thomas Javeblad avslutade sin karriär i Luleå och det finns en story att berätta från den tiden då laget mötte just VIK. Västeråsklubbens Göran ”Flygis” Sjöberg attackerade burdust Luleåkassen och petade in pucken som låg under Javeblad. Domaren Billy Fredriksson från Molkom dömde mål innan han blev kapad över benen av en fly förbannad Thomas Javeblad, som blev avstängd i sex månader för det tilltaget.

Det alla inte känner till är att Javis inte såg rött för att domaren dömde mål. Nä, han ilsknade istället till för smärtan av två brutna revben, som blev facit efter Flygis hårdföra målforcering.

Bubblare: Mats Ytter (spelade i VIK 1989-1996 och 2001), Gunnar Leidborg (1974-1975), Jan Hedén (1958-1964).

ALLA övriga VIK-målvakter: Marcus Dahlbom, Samuel Ersson, Erik Gunnarsson, Christian Käll, Jan Lundin, Daniel Wahlberg, Luca Boltshauser, Jonas Fransson, Henrik Lundberg, Jonatan Bjurö, Gustaf Lindvall, Daniel Sperrle, Fredrik Eriksson, Jens Holmström, Johan Thalberg, Ben Perreault, Mikael Bohman, Tobias Bössfall, Stefan Lunner, Ulrik Sanne, Erik Bergström, Patrik Sjöström, Rune Årjes, Tommy Rydberg, Henrik Arvsell, Christer Ståhl, Lars Ahlin, Vitali Koval, Per-Åke Johansson, Billy Nilsson, Johan Lindblad, Pär Ericsson, Roine Öberg, Joakim Persson, Sture Leksell, Martin Holst, Glenn Ek, Per-Agne Carlström, Tomas Brofeldt, Hans Stergel, Rune Sköld, Olle Nyström, Knut Andersson, Hans Aleblad, Bert Jättne, Anders Ander, Anders Rönnqvist, Nils-Olof Fredriksson, Bertil Söder, Rune Lindkvist, Klas-Göran Karlsson, Kurt Andersson, Otto Söderholm, Ulf Mehlin, Rune Bornström, Gunnar Gustafsson, Victor Gunnarsson, Jacob-Redin Wallstedt, Simon S:t Cyr, Daniel Odehag, Fredrik Hellström, Thomas Ling, Jens Lodén, Alfons Fallqvist, Jonas Levén, Daniel Palmkvist, Peter Carlsson, Rolf Gunnarsson, Jörgen Larsson, Toni Schmidinger, Johan Strand, Rickard Önnebro, Fredrik Alcén, Erik Andersson, Kent Björklund, Kent Klich, Niklas Larsson, Hans Lähteenmäki, Mikael Nilsson, Anders Olsson, Philip Olsson, Robert Sundström, Mattias Söderqvist, Jan-Erik Åkerman.