Jonnas 50-årige man har Alzheimer: "Jag hoppas varje dag att han ska ha en bra dag"

Anmäl text- och faktafel

Jonna och Nils Turney flyttade från Fagersta till Borlänge 2013. Jonnas mamma var sjuk i cancer och paret valde att flytta närmare för att kunna hjälpa henne i vardagen.

- Mamma var sjuk och behövde oss och vi sa att Fagersta står ju kvar om vi inte trivs och vill flytta tillbaka, säger Jonna, som pendlade till jobbet i Fagerstahallen fram till 2017.

I Borlänge hittade Jonna och Nils sitt drömhus vid älven, 250 kvadratmeter totalrenoverades och stod klart tre år efter flytten till Dalarna.

– Vi lade ner hela vår själ i huset. Det var vårt drömhus, säger Jonna.

Det svider att de senare tvingades lämna drömhuset när Nils blev sjuk.

Jonna säger att hon aldrig misstänkte något om sjukdomen. Hon märkte förvisso att Nils, som är amerikan, inte fixade tidrapporter till svenskkursen och det var ovanligt. Hon la också märke till att han ställde grejer fel när han plockade upp från diskmaskinen.

- Jag tyckte att det var så slött. Han hade aldrig glömt tidrapporten tidigare, har alltid varit så ordningsam. Han har ju gått militärskola och viker kläderna tipp topp, säger Jonna.

Han glömde till och med att hämta barnen, berättar Jonna och säger att de trodde att det var en stressreaktion.

– Det var små grejer hela tiden och jag ser ju nu att det var tecken på sjukdomen, men då förstod jag inte vad det var.

När Nils åkte över till familjen i Fort Lauderdale i början av maj 2017 blev han riktigt sjuk.

– Först trodde dom att det var borrelia, sedan stroke, berättar Jonna.

Men det var inget av det. Prover av ryggmärgsvätskan visade i stället Alzheimers sjukdom. Det var det sämsta beskedet, säger Jonna.

Han är min bästa vän, vi är en småbarnsfamilj mitt i livet. Skulle jag skilja mig från honom då?

Han kom hem till Sverige först två månader senare, då i sällskap av en sjuksköterska som assisterade Nils på flyget hem. Han var solbränd efter månaderna i Florida, såg så pigg ut, berättar Jonna.

– Det är ett problem i det här, han är så vital, han är i fysiskt bra skick och när man ser på honom så ser han inte sjuk ut alls, säger Jonna.

Vardagen har blivit en kamp, främst mot myndigheterna. Jonna har fått fixa mycket själv och hon har läst på om lagar och regler för att få grepp om vad de har rätt till.

Nils har i dagsläget inte rätt till en personlig assistent, enligt Borlänge kommun. Jonna menar att kriteriet är att en person inte ska kunna klä på sig själv eller äta själv. Det kan han visserligen göra men det blir fel.

– Nils kan klä på sig, men han kan ju gå ut i t-shirt och långkalsonger när det är minus 20 grader. Och visst, han kan äta mat själv men han kan lika gärna äta soppa med en gaffel.

Nils behöver ett särskilt boende där han kan få stöd och hjälp av personal dygnet runt. Men det är kostsamt för familjens ekonomi, boendet kostar 7 000 kronor i månaden och Nils får ut 5 000 kronor. För att få ett kommunalt bidrag till omsorgskostnaderna uppmanades paret att skilja sig.

– Han är min bästa vän, vi är en småbarnsfamilj mitt i livet. Skulle jag skilja mig från honom då? Nej, det är klart jag inte kan skilja mig från honom på grund av fel anledning. Det är så lätt för kommunen att säga nåt sånt.

Jag hoppas varje dag att han ska ha en bra dag.

Vården och stödet till familjen är inte anpassat efter en ung människa med sjukdomen.

- Han passar inte in i sjukdomen. Han behöver inte någon som sitter och är social med honom vid köksbordet. Det har han nog av ändå med en familj runt omkring honom, säger Jonna.

Han behöver i stället aktiveras och får hjälp av demensteamet som tar med Nils ut två timmar två gånger i veckan. Han kan få åka och slå bollar på golfbanan eller spela biljard.

Nils har en plats på ett korttidsboende som fungerar bra. Men det finns ett behov av ett långsiktigt boende och Jonna hoppas att det snart får en lösning.

– Saker kommer inte att bli lättare. Det blir bara mer och mer. Det blir bara svårare, säger Jonna.

Jonna lever under ständig stress. Hon kan inte lämna Nils ensam och inte heller själv med barnen, det är en ständig passning och oro.

– Det är en sjukt jobbig sits. Jag har brutit ihop 100 gånger. Men jag måste hålla, det är jag och barnen som står kvar här om några år.

– Jag vill ha mitt liv tillbaka, det är min sorg i det här.

Vissa dagar mår han bra och är med, andra inte alls. Jonna märker redan på morgonen hur det är med honom.

– Jag hoppas varje dag att han ska ha en bra dag.

Barnen tyr sig allt mer till Jonna. Hon säger att sjukdomen blir mer påtaglig för barnen. Nils kan inte koka kaffe, inte laga mat eller sätta ner saker i diskmaskinen. Han kan inte knyta barnens skor och glömmer hunden utomhus. Det är sorgligt och Jonna tycker att det är hemskt att se utvecklingen.

- Vår dotter ville inte att han skulle följa med på skolavslutningen. Hon vill inte att vi ska tappa bort pappa.

Sjukdomen är ingenting som märks med blotta ögat, Nils ser pigg ut. Han kommer in i köket och lägger en bild på köksbordet. Den föreställer familjen, innan Walter är född, Nils håller i dottern Julia och bakom honom står Jonna.

På frågan om han saknar värmen i Florida är Nils tydlig med svaret. Han lägger armarna runt sin fru, tittar på henne och säger på engelska:

– This here is all I need.