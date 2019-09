Kända fotografen: "Världen måste stoppa Bolsonaro"

Bilderna är arkaiska, nästintill bibliska: myriader av människor arbetar intill varandra i sitt anletes svett, leriga, på orimligt långa och rangliga stegar. 52 000 män trängs i ett hål, stort som två fotbollsplaner. 52 av dessa fotografier ställs ut på Fotografiska i Stockholm, och 35 av dem har plockats fram först nu, 30 år senare, berättar den brasilianske fotografen.

– Jag var med om en flygplansolycka för ett par år sedan. Jag hade tur som inte dog, för planet förstördes helt och hållet. Om jag hade dött skulle ingen ha fått se de här fotona, för bara jag visste att de fanns där vilande efter all denna tid.

Hans hustru Lélia Wanick Salgado har designat och kurerat utställningen. Och gruvdriften pågår fortfarande i Amazonas, säger hon.

– I dag existerar gruvorna illegalt där, det är ett stort problem.

Det är för sina stora bildsviter som Sebastião Salgado har blivit känd. "Gold" är en del av en utställning om världens arbetare, "Workers". Han ville dokumentera den traditionella arbetarklassen innan den andra industriella revolutionen gjorde dem obsoleta.

– Det var viktigt för mig att definiera de medel med vilka vi producerar i världen, och att vi kan ändra variabler för att ändra den ekonomiska modellen. Det finns tre viktiga variabler: den tekniska, kapitalet och arbetet. De två andra föds av arbetet så arbetarna är enligt mig viktigast, säger han med marxistisk teori i ryggen.

I början av 60-talet var Salgado en ekonomistuderande med vänstersympatier, som tvingades fly Brasilien. När han kom tillbaka i början av 80-talet och ville fotografera guldgruvan Serra Pelada satte militären käppar i hjulet. Men gruvan blev ett kooperativ, och arbetarna gav honom tillstånd. Minnena av den tiden är högst levande inom honom.

– Det här var ett mycket starkt ögonblick i mitt liv. Det var många konflikter, olyckor, folk som riskerade livet, säger han och visar ett fotografi av en polis som siktar på en man, med fingret på avtryckaren.

– Ibland dödade poliserna arbetare, ibland var det tvärtom. Det var tufft. Men jag hade aldrig några problem med männen där, bara med poliserna.

Salgado fick världen att upptäcka arbetarnas slit. I "Genesis" var det några av världens mest orörda platser han hyllade och värnade. Han trodde då att det skulle bli hans sista stora projekt. Men vid 75 års ålder har han nyligen avslutat flera års fotograferande i Amazonas.

– Jag arbetade med tolv olika indianstammar där. Jag levde med dem och fotograferade skogen: träden, deras reflektioner i vattnet. Jag åkte dit med arméns helikopter och kunde därför ta många fotografier av regnet, av vattensystemen och floderna, säger han på en engelska märkt av portugisiskans sjungande accent.

Han hoppas kunna bidra till att hela världen ska pressa den nuvarande brasilianske presidenten Jair Bolsonaro. Det finns två skäl till varför denne går hårt åt Amazonas, enligt Salgado. Dels för att jordbruksindustrin efterfrågar mer betesmark, men också eftersom en stor religiös rörelse fortfarande vill kristna ursprungsbefolkningen.

– Vi behöver en reaktion över hela världen för att hindra den här mannen från att ändra lagarna så att han kan komma åt Amazonas. Nu gör han det på sitt sätt, bränderna där beror på honom.

Genom sin karriär har Sebastião Salgado alltid framhållit att han varken är konstnär eller aktivist – utan fotograf. Ändå finns där ett tydligt politiskt engagemang.

– Det finns alltid en länk till historiska utvecklingar i mina fotografier. Jag hoppas de kan bidra till att medvetandegöra, medger han, och beskriver sig som djupt engagerad i världsfrågorna.

– Ja, totalt. Jag kommer från vänster, studerade politisk ekonomi och vill ha jämlikhet för alla. Mina fotografier leder i den riktningen. Men ensam kan jag inte göra något, de måste vara en del av en rörelse. Och det har de alltid varit.

Elin Swedenmark/TT

Fakta: Sebastião Salgado

Född: 1944 i Aimorès i Brasilien.

Bor: I Paris.

Bakgrund: Utbildade sig till ekonom vid universitet i Sao Paolo i Brasilien och arbetade för Internationella kaffeorganisationen när hans fru Lélia Wanick Salgado en dag köpte en kamera åt honom. Salgado hade aldrig fotograferat på allvar tidigare, men blev snart så fångad att han 1973 lämnade sin tjänst för att försörja sig som fotograf. Arbetade för bildbyråerna Sygma, Gamma och Magnum innan han tillsammans med hustrun startade egna firman Amazonas Images.

Han har också medverkat i sonen Juliano Salgados och Wim Wenders film "The salt of the earth".

Känd för: Bland annat de omfattande projekten "Workers" (1986–1992) och "Migrations" (1993–1999).

Utmärkelser: Fick Hasselbladspriset 1989. I motiveringen nämns hans unika "förmåga att länka ihop journalistik, personligt engagemang och fotografisk estetik".

Aktuell med: Utställningen "Gold" på Fotografiska i Stockholm som visas mellan 13 september och 17 november.