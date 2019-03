Aila Nordh om sin vänskap med Florrie Hamilton – nu är det premiär för "Florrie" på Västmanlands Teater

Under uppväxten bodde jag i Högfors i två omgångar och där lärde jag känna Florrie Hamilton. Min familj kom till Sverige 1951 från Finland. Far hade kämpat för landets frihet i både vinter- och fortsättningskriget. Bristen på arbete efter kriget var stor och lockbrevet från Olavi, som var en kamrat från kriget, förändrade våra liv. Far och mor sålde sin frontmannastuga och gav sig iväg med sina sex barn på en lång tågresa med destination Rönningstorpet utanför Fagersta. Där bodde Olavi med sin stora familj. Vi trängde ihop oss i ett rum och sov på madrasser på golvet hos dem. Direkt efter vår ankomst började far arbeta i Rudgruvan utanför Fagersta med Olavi. Mamma var höggravid och längtade efter ett eget hem och en riktig säng att sova i.

Efter tre månader fick far anställning i hyttan i Högfors, där man framställde tackjärn. Äntligen kunde vi flytta in i en egen lägenhet i en röd arbetarlänga på Hyttbacken. Ett rum och kök med vedspis, pump på gården och utedass. Far fick nära till jobbet. Närmare hyttan kunde man inte bo.

Det var ständig aktivitet i hyttan med slammer och rassel. Vagnar med järnmalm rullade på räls in i hyttan och ovanför löpte en linbana med korgar. Eldsflammor och rök bolmade upp i skyn ur den höga skorstenen. Nedanför vårt hus låg dammen och vid bron forsade vattnet och försvann in i en tjock trumma som ledde till hyttan. Redan första dagen fick vi stränga förmaningar av far att hålla oss borta från dammen. "Ni är dödens lammungar om ni ramlar i. Kom ihåg det."

Från rumsfönstret hade vi utsikt över herrgården och en vacker vit träbro över dammen. Det var finsidan i sagolandet som vi kommit till. Det var som en vacker tavla. Jag kände genast att jag skulle komma att trivas i Högfors för någon vackrare plats kunde det knappast finnas. Herrgården liknade ett litet slott.

Mina småbröder lockades till aktiviteterna vid hyttan, vagnarna som rullade på rälsen och linbanan ovanför. Efter några kalla nätter hade isen börjat lägga sig på dammen. Albert försökte knacka hål på den tunna isskorpan med en käpp. Snön dolde en isfläck och han föll i dammen. Hans två år yngre bror lyckades hålla honom ovanför vattenytan med käppen. Men suget från trumman var starkt och Albert blev allt mer kraftlös. Lillebror gled närmare kanten, han orkade inte hålla emot. Då kom räddaren i nöden. En man på cykel drog upp Albert som var kraftigt medtagen. I söndagsskolan vid Kapellbacken sade pastorn efter tillbudet att våra skyddsänglar vakade över oss. Albert drabbades av dubbelsidig lunginflammation. Doktorn tillkallades och skakade på huvudet. Vi måste vara beredda på det värsta.

Ett par dagar senare knackade en elegant klädd dam på vår dörr. Hon hade rak hållning och bar en lång svart figursydd kappa. I halsen syntes en vit blus med en vacker brosch. Hon hade hört att vi hade ett svårt sjukt barn och ville hjälpa oss. Hon tog av sig kappan men behöll sin svarta sammetshatt på huvudet. Hon kände på Alberts panna. På hennes smala ringfinger gnistrade en blå sten som lyste upp hela rummet. Hon gav honom några homeopatiska droppar ur ett par små flaskor och hade gott hopp om att kunna kurera honom. Hennes blick var mild och hennes hår stod som en ljus sky runt hennes huvud. Far tog i hand och tackade. "Han kommer snart att bli frisk igen", sade hon innan hon gick. Vid dörren strök hon mig över håret. "Jag heter Florrie. Kom gärna och hälsa på mig på herrgården. Jag har en hund som du kanske vill leka med."

"Tänk vilken kvinna, inte ett dugg förnäm utan behandlar oss fattiga arbetare som människor", sade far efter hennes besök. Så inleddes min vänskap med grevinnan Florrie Hamilton på herrgården.

Jag och mina syskon varken talade eller förstod svenska när vi började skolan i Högfors. Undervisning i svenska för invandrare var ett okänt begrepp. Att vara finne och finnunge var inte lika bra som att vara svensk. Det förstod jag ganska snart. Ögon himlade och grimaser brände. Jag satt längst bak i klassrummet och lyssnade. Räknade flugorna i fönstret. Läraren berättade att Finland och Sverige varit ett och samma land i flera hundra år. Hon frågade eleverna om de kunde något finskt ord. Sisu kände många till. Det kom att bli mitt trumfkort.

Florrie hade sin hand även över skolan och höll ett vakande öga på de finska barnen. Hon hade vissa band till Finland. Hennes bror Adolf hade deltagit i finska inbördeskriget under Mannerheim och en nära släkting hade deltagit som frivillig i vinterkriget. Några andra vänner hade verkat för Finlands sak under de finska krigen.

I skolan kände jag mig i början utanför. Klasskamraterna tyckte att mina långbyxor med bröstlapp var barnsliga. Jag hade själv valt ut tyget i Norberg och mamma hade sytt dem. De var fina. Alla i klassen hade skinnskor och jag skämdes för mina bruna gummistövlar. Mamma tröstade och sade att om vi ler då får vi leenden tillbaka. Men det fungerade inte.

Hos Florrie på herrgården var allt annorlunda. Jag blev sedd och dög som jag var. Hon var empatisk och vidsynt i en tid då toleransen mot invandrare inte alltid var den bästa. På så sätt var hon en föregångare. Tidens anda var att man skulle assimileras i samhället. Kapa sina rötter. Florrie visade stor förståelse och vilja att hjälpa oss och många andra. Kulturpersonligheter, släktingar och vänner besökte henne på herrgården och en del stannade där i längre perioder.

Vi bodde helt omodernt och saknade badrum. Far längtade efter sin bastu i Finland och började prata om bastubygge. Ibland smög jag och min syster ner till hyttan för att duscha, men snart upptäckte förmannen oss. När det kom till Florries kännedom upplät hon sitt badrum på herrgården till mig och min syster. Efter karbadet fick vi ibland komma till salongen. Vi slog oss ner i den röda sammetssoffan och där visade hon oss en bilderbok med rim och ramsor. När hon läste för oss tårades hennes ögon. Det var hennes far Hugo Hamilton som hade skrivit och illustrerat boken. Den handlade om livet på herrgården när Florrie var ung.

En ny värld öppnade sig för mig på herrgården. Där fanns mjuka soffor, tavlor i guldramar och kristallkronor. I ett hörn stod en byst av Erik Gustaf Geijer, släktens store skald. I biblioteket på övervåningen var väggarna täckta av böcker, hyllmeter efter hyllmeter från golv till tak. Florrie frågade vad jag tyckte om att läsa. När jag sade att jag gillade dikter gav hon mig "Vår tids poesi, ett urval av svensk lyrik" av Olof Lagercrantz, som var hennes systerson. På försättsbladet skrev hon: Till Aila Kaarto, maj 1961, från hennes tillgivna Florrie Hamilton. Vid fönstret stod en fåtölj som senare skulle bli min favoritplats. Där kunde jag vid regnigt väder försjunka i sällsamma livsöden och fantastiska äventyr. Florrie ledde mig in i böckernas magiska värld och drömmar började ta form.

Jag tyckte om att sitta på stentrappan till terrassen och lusthuset. På väggarna hade Florrie målat olika fågelmotiv. Därifrån hade man en vacker utsikt över dammen, den vackra vita bron, herrgården och praktfulla rosenrabatter. På den stora gräsmattan nedanför terrassen övade jag ibland på att hjula och gå på händer. På eftermiddagarna brukade Florrie och Emilia Fogelklou dricka te vid husgaveln i närheten och de såg förtjusta ut och tackade för uppvisningen.

Florrie var före sin samtid på många sätt. Hon var vegetarian och maten som serverades på herrgården var vegetarisk och lokalt producerad. Elsbeth var hushållerska och lagade maten. Hon kom från Tyskland och bodde på herrgården. Grönsakerna kom från de egna stora biodynamiska odlingarna. Florrie var influerad av Rudolf Steiners ekologiska jordbruk. Kompost var ett nytt ord för mig. Den skulle tillbaka till jorden som gödsel. Konstgödsel var bannlyst.

På somrarna hjälpte jag till med gallring och rensning av ogräs på de stora fälten med grönsaker. Om Florries syskonbarnbarn var på herrgården deltog de också i arbetet. När vi blev hungriga smög vi iväg till växthusen och åt tomater. Av den danske trädgårdsmästaren lärde jag mig mängder av nya ord och namn på växter. Jag skötte ibland trädgårdsboden dit kunderna kom för att handla grönsaker. På lördagar fick jag skjuts till torget i Norberg och ibland till Ängelsberg. Där stod jag vid ett stånd och sålde tomater och gurkor från växhuset, sockerärter, morötter, hallon och vinbär i papperslådor, blombuketter och mycket annat.

Hyttan i Högfors lades ner 1953 och jag sörjde att tvingas flytta. Jag tyckte om min fröken och mina klasskamrater hade börjat vänja sig vid mina gummistövlar och hemsydda kläder. Mest sörjde jag att lämna Florrie, men hon tröstade mig. Jag var välkommen till herrgården på sommarloven och vi skulle ha brevkontakt. Vi hade ingen telefon. Hon gav mig en bok vid avskedet. Det var Oliver Twist av Charles Dickens och hon bad mig skriva och berätta vad jag tyckte om boken när jag läst den. Det var som ett trevligt uppdrag.

Vi flyttade till Ramnäs där far kom att arbeta med tillverkning av världens bästa ankarkätting. Efter någon månad kom ett brevkort från tant Florrie. Hon hälsade mig välkommen till herrgården under lovet då hennes syskonbarnbarn också skulle vara där. Det såg jag alltid fram mot för vi trivdes bra tillsammans. När hon fick veta att jag hade halsfluss skickade hon en färggrann halsduk i ull från Hemslöjden i Norberg.

På herrgården sov jag alltid i ett rum på övervåningen med utsikt över dammen. Ibland knarrade det i golvet och skuggor rörde sig i hörnen. Jag hörde skrämmande ljud och kunde inte sova. Jag blev tröttare och tröttare. Florries syskonbarnbarn hade tidigare berättat för mig att den gamle brukspatronen ibland gick och stökade på nätterna. Han som drunknat i dammen. Till slut stod jag inte ut. Jag berättade om ljuden för Florrie och hon förstod. Hon bäddade åt mig i sitt arbetsrum som låg intill hennes sovrum. Hon lämnade dessutom dörren öppen till sitt sovrum. Inget problem var för svårt att ta upp med henne.

På herrgården bodde också författaren och teologen Emilia Fogelklou. Jag kallade henne tant Ili. Hon satt vid sitt skrivbord hela dagarna och skrev artiklar, brev och böcker som mestadels handlade om andliga frågor. Hon var Sveriges första kvinnliga teologie kandidat och hade skrivit en bok om Heliga Birgitta, Sveriges enda helgon. Sven Stolpe utnämnde Emilia till Sveriges enda helgon.

Hon fick alltid många brev och bokpaket. En dag bad hon mig dröja när jag kom med hennes post. Hon kom fram till mig med glasögonen på nästippen och tittade på mig som när man upptäcker en ovanlig fjäril och vill studera dess teckning på nära håll. Kanske såg hon bara dåligt. Hon gick bort till en byrå och kom tillbaka med något i handen. Det var ett armbandsur med grått skinnband. Jag blev överväldigad av tacksamhet och hade svårt att hitta de rätta orden, men jag tog mod till mig och gav henne en kram.

"Den kvinnan har hjärtat på rätta stället", sa far när jag stolt visade min första klocka för alla därhemma.

Florries tre systrar hade gift sig och flyttat ut för längesedan. Det hade gått illa för dem när de drabbades av kärleken. De gled in i djupa depressioner efter förlovningen. De klarade inte äktenskapets alla krav trodde fadern Hugo Hamilton. Kanske var det av den anledningen Florrie själv inte vågade gifta sig. Hon ägnade sitt liv åt att ta hand om andra. På somrarna öppnade hon famnen för sina syskonbarnbarn och för människor från när och fjärran. Hon var älskad av många. Jag var en av dem som Florrie tog under sina vingars beskydd. För detta är jag henne evigt tacksam.

Aila Nordh

På fredag kväll 22 mars är det premiär för "Florrie" på Västmanlands Teater i Västerås. Från den 2 april ger sig föreställningen ut på en turné över Västmanland och startar förstås i Norberg på Norbergs Teaterbiograf.