Han kör Vasaloppet på hemmaplan för barnens skull: ”Större utmaning utan publik”

Anmäl text- och faktafel

Minst 90 kilometer i Nordansjös spår ska det bli för Johan Stråle från Ängelsberg. De pengar han samlar in genom sin ”Lokalvasa” kommer hamna på en plats där skidåkning är betydligt ovanligare, Thailand, närmare bestämt ett barnhem i Phuket.

– Jag gör det här eventet för att ge barnhemmet uppmärksamhet och för att samla in pengar. Folk får sponsra varje kilometer jag åker. Om man till exempel lovar att skänka två kronor per kilometer, så blir det 180 kronor totalt, säger Johan Stråhle.

Barnhemmet i Phuket drivs av Johan Stråhles vänner Hasse och Sussie. Paret befann sig i Thailand då flodvågskatastrofen inträffade på annandagen 2004 och förlorade flera nära anhöriga. Många thailändska barn blev föräldralösa efter katastrofen och paret fick kontakt med ett hastigt öppnat barnhem, som de senare tog över.

– Det bor runt 35 barn på barnhemmet och det kostar mycket att driva. Man får in ungefär 30 000 kronor per månad, men driften kostar 100 000 per månad. Därför kom jag på idén om att göra det här eventet. Det har gått några år sedan tsunamin och det är lätt att det kanske glöms bort, säger Johan Stråhle.

Nu ska han åka skidor i 90 kilometer, ”helst längre”, och den som vill kan skänka en slant.

Varför åker du i Norberg och inte i stora Vasaloppet?

– Det är lättare att synas hemma. På stora Vasaloppet är jag en av 15 000, det är ingen prestation. Men att åka ensam, längre än Vasaloppet, är svårare, säger Johan Stråhle som ändå tycker att det vore kul med åskådare där han stakar sig fram.

– Det vore jätteroligt om någon kom, men det kanske blir ett lite tråkigt idrottsevent...

Här kan du läsa mer om Johan Stråhles lokala Vasalopp och hur du kan bidra.