KLART: FP fortsätter att sända VIF – här kan du se helgens match

Trots lördagens förlust mot Upsala IF ligger Västanfors IF fortsatt bra till i division 2 mellersta Svealand. I helgen får laget dessutom chans till revansch i ett bortamöte mot Huddinge IF.

Och precis som förra gången Västanfors åkte till Stockholm så följer FP med laget. 12.55 på söndag drar vi igång livesändningen från Källbrinks IP, som alla prenumeranter kan följa.

Motståndet Huddinge IF är nykomlingar i division 2, efter att ha blivit erbjudna en plats när ett annat lag drog sig ur serien. Laget har bara skrapat ihop tre poäng på sex matcher, och ligger med den poängskörden på åttonde plats.

Västanfors IF å sin sida parkerar som trea i tabellen med elva poäng. Två poäng upp ligger Gideonsberg IF, som innehar den sista direktplatsen till division 1 nästa säsong.

För att se sändningen på söndag klickar du på denna länk.