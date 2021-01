Knepigt väderomslag ställer till i trafiken

Under torsdagskvällen hamnade en timmerbil på tvären på vägen strax efter Oti-korset utanför Fagersta. Samma kväll fick en bilförare sladd på grund av halkan och körde in i en trafikskylt på Industrivägen i Fagersta.

Även tidigare i veckan har det snåriga väglaget ställt till det. I onsdags eftermiddag körde en bil in i mötande fordons backspegel på länsväg 740. Dåligt väglag och skymd sikt ska ha legat bakom incidenten.

Under fredagen ska det enligt SMHI:s väderprognos inte heller bli bättre. Regn, blötsnö och blåst spås under dagen i stora delar av Västmanland. Mot södra Dalarna till väntas istället tidvis snöfall och regn framåt natten. Under lördagen kan det klarna upp något.