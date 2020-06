Kontinuitet talar för Västanfors IF FK – som gör comeback i division 2: ”Inte ofta vi lyckas med det”

Anmäl text- och faktafel

Ikväll, tisdag den 16, gör Västanfors IF FK sin efterlängtade premiärmatch i division 2 borta mot Västeråslaget Gideonsberg IF. Precis som Fagersta Södra är Västanfors IF FK nykomlingar på serienivån, efter att förra säsongen slutat som etta i division 3 Västmanland/Örebro.

17 av nuvarande 19 spelare var med och bidrog till den framgången, och det faktum att laget har kontinuitet i truppen framhåller Per Olander som en stor framgång.

– Vi brukar ha ett tapp varje år eftersom många brukar flytta till andra städer för att plugga och göra andra saker, och därför känns det bra att få ha samma spelare kvar, säger han.

I nyförvärvskolumnen går det att hitta mittfältaren Wilma Eriksson och anfallaren Sara Enbom, som bägge två har återvänt till fotbollsplanen efter att ha tagit uppehåll.

Förra säsongens spel i division 3 för Västanfors IF FK föregicks av två säsonger i division 2 för laget, och dessförinnan tillbringades sex säsonger i division tre. När det nu åter är debut i den högre serien så är ambitionen att spela division 2-fotboll även 2021.

– Det är ofrånkomligt att prata om resultat och då har vi sagt att vi ska ha som målsättning att hålla oss kvar. Men det finns ingenting som säger att det inte skulle kunna gå bättre än så.

Hur ska ni lyckas med det?

– Det här är ett gäng med en stomme som vi haft ett antal år. När vi gick upp i tvåan för några år sedan var vi kanske ett för ungt seniorlag men nu har vi hållit ihop det här gänget hyfsat och de har blivit lite äldre.

Han fortsätter:

– Sedan har vi tränat på bra med lite restriktioner naturligtvis. Vi har också ett grundspel där vi vet hur vi vill försvara oss, och jag hoppas att vi blir förskonade från skador och sjukdomar.

Just skador och sjukdomar kan visa sig bli lagets akilleshäl under säsongen, då truppen är numerärt tunn. Det har inneburit att laget inte kunnat göra matchliknande spelövningar på större ytor under träningarna, utan i stället fått ägna sig åt smålagsspel.

Senast laget spelade en riktig match var i mars då de hann med två försäsongsmatcher innan pandemin bröt ut. I en av de matcherna ställdes laget mot division 2-laget Ornäs BK och gick vinnande ur den kampen.

Noterbart är att Ida Hyttinen, med meriter från Damallsvenskan med Eskilstuna United DFF, räknas med i truppen. Men dessvärre för Västanfors IF FK:s del är hon långtidsskadad och har en bra bit kvar till spel. Till matchen mot Gideonsberg IF saknas dessutom anfallarna Sara Enbom och Elin Sandström.

Vad vet du om motståndet?

– Vi har inte stött på dem på ett tag och de har legat en serie ovanför oss, så jag vet inte så mycket om motståndet mer än att de har en bra ungdomsverksamhet som brukar producera bra fotbollstjejer.

Västanfors IF FK:s trupp:

Målvakter: Hanna Eldståhl, Elin Norin-Wikman.

Försvarare: Annie Holst, Malin Olander, Linnea Sapila, Lina Nilsson, Sita Samadi, Linnea Gerdtsson.

Mittfältare: Mimmi Sjöberg, Carolina Lång, Alva Hyttinen, Vilma Hedfors, Wilma Eriksson (NY), Elin Olsson, Ida Hyttinen.

Anfallare: Lotta Nurmilehto, Sara Enbom (NY), Cassandra Lövqvist, Elin Sandström