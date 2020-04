Enligt en anmälan som kommit in till polisen är en ungdom i Fagersta misstänkt för olovligt brukande och olovlig körning. Det efter att ungdomen hoppade in i en mopedbil och körde iväg utan lov från ägaren. Under färden körde ungdomen sedan in i en lyktstolpe så att fronten på mopedbilen blev intryckt och förstörd.

Anmäl text- och faktafel