Kritiserad målskytt, arg förbundskapten och sen kvittering när Sverige kryssade mot Spanien

Spanien började bra och hade det mesta av spelet inledningsvis mot Sverige.

Robin Olsen fick sträcka ut sig ordentligt vid ett par tillfällen under inledningen och stod för flera fina räddningar.

Sverige växte sedan in i halvleken allt eftersom och började skapa chanser i slutet av första. Hemmalaget tvingade fram flera hörnor och allra närmast att ge Sverige ledningen var Robin Quaison när han nickade Mikael Lustigs inlägg mot mål. Den gången räddade spanske målvakten David de Gea till hörna.

Det svenska ledningsmålet skulle dock komma. Efter ett fint svenskt anfall och ett par högklassiga räddningar av David de Gea kunde han till slut inte stå emot när Marcus Berg tryckte in 1–0 på returen efter Emil Forsbergs avslut.

Domaren aviserade för fyra minuters tilläggstid och med endast två av dessa kvar lyckades Spanien kvittera. Efter en hörna är Rodrigo framme och trycker in 1–1 bakom Robin Olsen.

– Att släppa in in i sista minuten känns otroligt tungt. Vi gör det bra förutom första 20 tycker jag, då skapar de chanser och så. Vi gör ett otroligt jobb, det känns skit att vi tappar till 1-1 på slutet, säger Marcus Berg i TV4.

Sverige kan gå vidare från gruppen om man antingen slår Rumänien bort eller kryssar mot Rumänien och vinner hemma mot Färöarna.

Om laget förlorar mot Rumänien och vinner mot Färöarna får inte Rumänien vinna mot Spanien. Om Rumänien–Spanien spelar oavgjort och Sverige vinner mot Malta avgörs det på målskillnad.

I och med resultatet är Spanien klara för EM.

► Sveriges mål

Han har varit ifrågasatt och kritiserad – men mot Spanien klev Marcus Berg fram. Den svenske anfallaren nickade in 1–0-målet tidigt i den andra halvleken och fick Friends Arena att explodera.

► Matchens räddningar

Robin Olsen stod för flertalet högklassiga räddningar i den första halvleken mot Spanien. Bland annat kom Thiago helt fri med Olsen som sträckte ut sig och räddade.

Sett över hela matchen en riktigt stark insats av den svenske målvakten.

► Matchens argaste

Den svenske förbundskaptenen Janne Andersson var riktigt förbannad i inledningen av matchen. Anledningen var att Kristoffer Olsson blivit liggande efter en smäll mot huvudet men domaren valde att låta spelet fortsätta och Spanien skapade samtidigt en farlig målchans. Andersson skällde ut fjärdedomaren och varnades för utbrottet.

Matchen

Sverige–Spanien 1–1 (0–0)

Mål: 1–0 (50) Marcus Berg, 1–1 (92) Rodrigo Moreno.

Domare: Clément Turpin.

Publik: 49 112.

Sveriges startelva

Robin Olsen - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Victor Nilsson Lindelöf, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal (Gustav Svensson in 83), Emil Forsberg - Robin Quaison (Alexander Isak in 77), Marcus Berg (Sebastian Andersson in 92).