Erik Jersenius: Mälardalens eget Detroit – håller Västerås på att bli en spökstad?

”This town is coming like a ghost town…”, sjöng det brittiska skabandet The Specials i sin jättehit ”Ghost Town” 1981. Låten handlade om arbetslöshet, kriminalitet och engelska städers utarmning i samtidens Storbritannien. Det är en sång som jag kommer att tänka på när jag ser de allt fler tomma skyltfönstren längs gatorna i centrala Västerås och de öde butiksytorna inne i galleriorna.

Västerås befinner sig intet på något vis i den situation som brittiska industristäder gjorde i början av 1980-talet, här saknar de flesta människor inte sysselsättning och även om anmälda brott ökat de senaste åren är brottsligheten sett till antalet invånare lägre än snittet i riket. Nej, att vår stadskärna dör beror på att människor helt enkelt hellre handlar på Erikslund, Sveriges fjärde största shoppingcentrum (omsätter knappt 6 miljarder kronor om året), eller på nätet än i butikerna inne i stan.

Det har gått så fruktansvärt fort. För bara några år sedan stirrade jag in ett svart skyltfönster i Arbrå utanför Bollnäs i Hälsingland, en döende industriort med konstant sjunkande befolkning sedan 1980. Det var något jag skakade huvudet åt då, ett urbaniseringens offer. I sin novellsamling ”Västmanland” (2015) skriver landskapets nu meste författare Sven Olov Karlsson om att tomma butiker är något som drabbar småstäder som Kungsör eller rent av betydligt större Köping. Men nu ser jag samma utveckling i min egen nya hemstad, som dessutom är en av rikets största städer.

Är Västerås på väg att bli Mälardalens eget Detroit, en stor stad med övergiven stadskärna där människor bor och lever i välmående förorter medan centrum förfaller? Den amerikanska storstaden har drabbats av ”urbant förfall”, som de kallar det på andra sidan Atlanten. Återigen en social utveckling med nedlagda arbetsplatser, omfattande fattigdom och extremt hög arbetslöshet, något som vi inte känner igen i Västerås. Men den övergivna innerstan är så kuslig att det till och med görs skräckfilmer som utspelar sig i dess övergivna stadsmiljöer.

Kan det ske här? Ja, kanske. När jag för en tid sedan promenerade på Blåsbo slog det mig att de många bilburna som bor där knappast behöver ta sig till centrum för att handla särskilt ofta, ett par avfarter bort ligger just Erikslund.

Om man ser till restauranglivet verkar det till stora delar vara välmående, även om det är betänkligt att en del hoppingivande initiativ och påkostade investeringar allt för snart sjangserar. När aktiviteten i centrum går ner blir caféerna nästa offer, med för lite folk i rörelse drar de ner på öppettiderna. Men det är klart att en stad med över 150 000 invånare ska ha kvällsöppna caféer även på vardagarna. Jag tycker mig själv se att bara under de knappt tre år jag har bott i Västerås så är det färre människor som rör sig ute på gatorna om vardagkvällarna och dessutom en mindre mångfald bland dem.

Vad händer med vår stadskärna? Ja, det verkar som att förhoppningarna om att någon sorts butiker med lyxsortiment och smalare produkter inte slår in, i stället har vi fått lågprisaffärer, inredningsbutiker och frisersalonger av enklare slag. I värsta fall blir det en plats för slutna kontor under dagarna och en förslummad miljö på kvällen. Ett centrum i vilket ingen vill bo längre.

Kvar blir arbetsplatser och lunchrestauranger, en del tjänsteföretag som frisörer och nagelputsare, medan det liv och rörelse som behövs utanför kontorstid för ett rikt kulturliv och pulserande stadskärna riskerar att försvinna.

Då blir Västerås en jättelik spökstad.