Kunglig kleptokrati – ny bok om kungahusets berikning i demokratin Sverige

Kleptokrati är när en stats högsta företrädare använder sin ställning för korrupt berikning, ett förhållande som vanligtvis förknippas med diktaturer.

För ett par veckor sedan kunde vi i enlighet med en nära 50-årig tradition ta del av Kungens årliga jultal till det svenska folket i Sveriges Television. Det följde en sedan länge fastställd retorisk form, där ett antal teman ständigt återkommer.

Det gäller betoningen av det egna engagemanget och personliga möten med människor runt om i landet som representerar de värden som kungen särskilt uppskattar: att ta ansvar och visa omtanke, engagera sig för barn och unga och en hållbar utveckling. Ett annat tema är betonandet av den nationella sammanhållningen, betydelsen av den moderna svenska demokratin och familjen, och inte minst värdet av historisk kontinuitet. Det sistnämnda ett faktum, som med kungens egna ord, belyses av det förhållandet att:

"Vi är alla länkar i en kedja. Och vi har alla ansvar gentemot de som kommer efter oss. Det gäller inte minst de av oss som representerar olika institutioner av central betydelse för vårt land. Sådana som funnits långt innan oss och som ska finnas kvar långt efter att vi är borta. På oss vilar ett särskilt ansvar att se bortom oss själva. Att agera på ett sätt som hedrar det förtroende vi fått – och som ju, faktiskt bara är till låns."

De flesta av oss reflekterar väl inte närmare över vad kungen säger i sitt tal, och det väcker sällan någon större debatt. Genom åren har det helt enkelt för många kommit att ingå som en del i jultraditionen. Men för den som läst Thomas Lyreviks nyutkomna bok "Den kungliga kleptokratin" saknar inte kungens jultal laddning!

Det gör inte heller Lyreviks bok, som av många säkert reflexmässigt kommer att ses som en argumentation för att avskaffa monokratin och därför snabbt avfärdas. Inte minst på grund av bokens titel: Den kungliga kleptokratin. Makt, manipulation, berikning. En serie begrepp som man säkert ogärna förknippar med en uppskattad monark.

Med hänsyn till detta känns det angeläget att här, redan inledningsvis, slå fast att det inte är författarens uttalade syfte. Det framgår bland annat av hans dedikation till sina barn, där han uttrycker förhoppningen ”… att de en dag får uppleva ett oförvitligt statschefskap i Sverige.”

Längre än så sträcker sig inte hans önskan.

Det ligger också helt i linje med vad man kan förvänta sig av en författare med den bakgrund Lyrevik har som tidigare departementsråd på Finansdepartementet och statssekreterare på Kulturdepartementet. En bärande tanke i boken är kravet på en öppenhet och insyn i den offentliga förvaltningen som ger möjlighet att granska makthavares agerande och beslutsunderlag. Men till det kommer en oräddhet för att vara obekväm och sticka ut, som han också manifesterat under sin tid som chef för Riksteatern vid 1990-talets slut.

Vad läsaren får ta del av kan närmast betraktas som resultatet av en enmansutredning som pågått under mer än åtta år, och som på nästan 700 sidor minutiöst dokumenterar ett oräkneligt antal faktauppgifter. Men det är för den skull inte någon tråkig läsning. Tvärtom – bitvis har framställningen ett innehåll och en form som närmast för tanken till en spionroman!

Läsningen underlättas också av en tydlig och översiktlig disposition där kapitelrubrikerna sammanfattar mycket av det huvudsakliga innehållet: Statsöverhuvudet och statens insatser; Slutenheten och insynen; Utanför överenskommelserna; Lösöres-strategin; Berikningen och korruptionen; Rättsstaten och de rättslösa; Insynsskyddets anatomi; Makten, manipulationen, mutorna och moralen; Den kungliga kleptokratin.

Innehållet är emellertid alltför omfattande för att här kunna refereras i sin helhet. I det följande uppmärksammar jag därför endast några valda exempel av de fakta författaren lyfter fram och de slutsatser han drar.

På grund av den bristande insyn i hovets förvaltning som monarken tillåter sig (i strid med den grundlagsstyrda offentlighetsprincip som gäller för övriga statligt finansierade verksamheter) tvingas Lyrevik emellertid att många gånger bygga sina slutsatser på väl underbyggda antaganden. Men det gäller inte den sammanställning han gör av hur den del av de statliga anslagen till hovet utvecklats över tid, som har varit möjliga att beräkna med större säkerhet.

Som diagrammet visar har kostnaderna stigit dramatiskt sedan mitten av 1900-talet. Förändringen beror till stora delar på att han inkluderar de kostnader för drift och underhåll av de kungliga slotten som tidigare täcktes av anslaget till hovet, men som senare överförts på Statens Fastighetsverk.

Hovets anslag inklusive övriga anslag till de kungliga fastigheterna 1810-2016 (heldragen linje) och exklusive övriga anslag till fastigheterna (streckad linje). Budgeterade anslag, genomsnittliga femårsvärden, miljoner kr. 2012 års prisnivå.

Utöver detta finns det emellertid ett otal kostnader som hovet belastar olika statliga myndigheter med, som det visat sig vara nästintill omöjligt att få några mer exakta uppgifter om. Trots författarens återkommande förfrågningar. Det gäller UD:s kostnader tillsammans med Regeringskansliets insatser för kungahuset och hovet. Liksom Försvarsmaktens kostnader i statsceremoniell tjänst, samt bevakning av de kungliga slotten och dispositionen av statsflyget vid längre transporter. Till det kommer bland annat polisens ordningsinsatser vid det officiella firandet av kungliga familjehögtider, samt säkerhetspolisens ansvar för den kungliga familjens säkerhet. Totalt beräknar Lyrevik att dessa år 2017, utöver tidigare angivna kostnader, uppgick till i storleksordningen 500 miljoner kronor.

Fram till 1974 års regeringsform var Kungen formellt högste befälhavare i Försvarsmakten, överställd ÖB. När Carl XVI Gustaf fråntogs sin formella makt kompenserades han genom att av regeringen tilldelas de högsta militära graderna som hederstitlar, vilket medfört att han i många sammanhang uppträder i generals- eller amiralsuniform. Något som bidrar till att upprätthålla bilden av de nära banden mellan Kungen och landets försvar, och därmed befattningens auktoritet.

Så långt om de omedelbara kostnader för hovet som belastar statsbudgeten. Men till dessa kommer ytterligare kostnader för förvaltning av kungafamiljens privata egen-dom samt renovering av godset Stenhammar (32 miljoner kronor), som kungen enligt ett testamente arrenderar för 1 000 kr om året. Och Haga slott, som renoverades för 40 miljoner kronor i samband med att prinsessan Viktoria och prins Daniel flyttade in för att helt kostnadsfritt disponera slottet som bostad.

Utöver Statens anslag har hovet också inkomster från bland annat Djurgårdsförvaltningens omfattande fastighetsinnehav som hovet kan tillgodogöra sig, på oklara grunder. Enligt de beräkningar Lyrevik kunnat göra uppgår de årligen till i storleksordningen 266 miljoner kronor.

Även omfattningen av det fastighetsbestånd som Kungen disponerar är emellertid anmärkningsvärd. Totalt uppgår det till 270 000 kvadratmeter, vilket kan jämföras med regeringens hela fastighetsbestånd på 170 000 kvadratmeter. Ett förhållande som kan sättas i relation till det faktum att antalet anställda vid hovet år 2017 uppgick till 325 heltidstjänster – att jämföra med de långt över 5 000 helårsarbetskrafter som riksdag och regering omfattar.

Att de totala kostnaderna för det svenska kungahuset med marginal överskrider de sex kronor per invånare som hovet hävdat är med hänsyn till detta helt uppenbart missvisande.

Men på vilka grunder har kostnaderna för det svenska hovet tillåtits öka i den takt som skett under den nuvarande monarkens tid på tronen?

Svaret på den frågan ger Lyrevik i ett avsnitt som skulle kunna höra hemma i en spionroman.

Berättelsen tar sin utgångspunkt i ett memorial från Statsutskottet den 25 augusti 1809, där en enhällig riksdag formulerar de ekonomiska villkoren för den tillträdande kung Karl XIII. Ett dokument som hovet i en skrivelse år 1993 tar till intäkt för att hävda att Karl XIII och hans efterträdare skulle få disponera de kungliga slotten kostnadsfritt i evighet, och få anslaget till Hovstaten utan någon speciell anhållan eller redogörelse för hur medlen använts. Något som Lyrevik emellertid bestämt tillbakavisar efter det att han själv studerat dokumentet.

Längre fram skildrar han ingående hur Riksmarskalksämbetet genom att hänvisa till sin egen tolkning av det som de kallar en överenskommelse mellan hovet och regeringen vid upprepade tillfällen under de följande årtiondena lyckas hävda sitt krav att kungen ska disponera slotten helt kostnadsfritt och de statliga anslagen enligt eget gottfinnande, utan krav på insyn från det offentliga. Något som Riksmarskalksämbetet med en hänvisning till paragraf 48 i 1809 års regeringsform utvidgar till att också innebära att hovet helt står under kungens ”enskilda styre”, och därmed i praktiken utgör något av en stat i staten. Helt skild från de lagar som gäller för det övriga Sverige. Ett förhållande som ytterligare förstärks genom kungens åtalsfrihet, som Lyrevik visar att också gäller hovets anställda. Och som i förlängningen bland annat innebär obegränsade möjligheter för kungen att ta emot, och för andra att ge mutor till hovet. Samtidigt som de gör hovets anställda nästintill rättslösa i förhållande till den svenska staten.

2006 uppmärksammades i samband med ett båtbyggarföretags konkurs ett avtal som kungen undertecknat vid köpet av en exklusiv motorbåt enligt vilket säljaren skulle ha ”rätt till, att efter överenskommelse med köparen utnyttja båten i marknadsföringssyfte…”. Samtidigt utsågs kungen till hedersordförande i båtmärkets motorbåtsklubb.

I gengäld reducerades båtens marknadspris från 2,6 miljoner kronor till 625 000 kronor.

En förklaring till att det varit möjligt för Riksmarskalksämbetet att upprätthålla sin egen tolkning av det avgörande dokumentet från 1809 är att man återkommande endast hänvisat till denna, utan att uppvisa originalhandlingarna. Och det är när författaren skildrar sin jakt på detta som framställningen närmast får karaktären av en spionroman.

Det är en jakt som sträcker sig över fem år, på grund av ständiga undanmanövrar och ett aktivt motstånd från hovets olika tjänstemän och andra. Innan den av en slump kröns med framgång, och Lyrevik kan slutligen belägga att hovets tolkning av handlingarna är helt missvisande. Och att det faktum att den trots det har kunnat äga giltighet under så många år endast kan förklaras av den korruption som ingår som en del i hovet strategi, och det omfattande belöningssystem som denna bygger på. Bland annat i form av utdelande av kungliga ordnar och medaljer, samt fördelaktiga hyreskontrakt på exklusiva bostäder i attraktivt läge kring slottet och på Djurgården.

Den kungliga hovförvaltningen omfattar emellertid inte endast manipulationer som innebär att kostnaderna för hovet övervältras på skattebetalarna. Den innehåller också inslag av en otillbörlig berikning, som genom utnyttjandet av offentliga medel bidrar till en förmögenhetsuppbyggnad som säkerställer kungafamiljens och närståendes försörjning på lång sikt, även efter monarkins eventuella avskaffande.

Här kommer författaren in på förhållanden som sällan uppmärksammats, och säkert är överraskande för många. Det handlar om det omfattande lösöre i form av: exklusiva möbler, piedestaler, urnor, vaser, skulpturer, målningar, silver, glas, serviser, bokskatter och mycket annat som förvaras på de kungliga slotten – vars vård och förvaring finansieras genom skattemedel. Trots att de till största delen ägs privat av kungen. För det ändamålet uppförde Statens Fastighetsverk år 1998 ett helt nytt föremålsmagasin med konserveringsateljéer på 7 000 kvadratmeter, till en kostnad av 60 miljoner kronor i dagens penningvärde. Någon hyra för detta betalar inte hovet, och i vilken utsträckning Husgerådskammaren finansierar vård och konservering med hovets medel är oklart, på grund av den brist på insyn som allmänt kännetecknar hovets förvaltning.

En insyn som ytterligare försvåras genom den möjlighet kungen har att privatisera hovstatens medel och överföra delar av sitt lösöre i privata stiftelser, vilket utnyttjats av hovet i en utsträckning som inte går att fastställa. Något som gjort det möjligt att undanhålla det från såväl insyn som den tidigare förmögenhetsbeskattningen.

Det samlade värdet av detta föremålsinnehav uppgår till miljardbelopp, som emellertid dolts för offentligheten genom omfattande falskvärderingar och en oklar redovisning av vilka föremål som tillhör staten respektive kungen. Ett belägg för detta ger författaren med stöd av en sammanställning av de Bernadotteska familjestiftelsernas och Gallierafideikommissets lösöresförmögenheter 1907, 1950 och 1973, där han konstaterar att de räknat i 2013 års prisnivå har fallit dramatiskt i värde. Något som framstår som helt orimligt, med hänsyn till det faktum att kungliga konstskatter och andra föremål av kunglig proveniens undantagslöst ökar i värde över åren.

Lika anmärkningsvärt är det förhållandet, att medan antalet stiftelser och deras föremålssamlingar ökar över tiden, minskar samtidigt deras samlade värde. Vore den angivna förmögenhetsutvecklingen riktig och utvecklingen fortsatt skulle stiftelserna vara värdelösa idag, konstaterar Lyrevik.

Bland kungahusets konstskatter finns också en samling av smycken och juveler som enligt internationella experter endast överträffas av de brittiska och holländska kungahusens innehav.

Hela samlingens marknadsvärde uppgår med all sannolikhet till många miljarder kronor, vilket bland annat illustreras av författaren med försäljningen av ett tvåradigt pärlhalsband som kom till Sverige när drottning Josefina gifte in sig i det svenska kungahuset 1844.

I november 2014 dök halsbandet upp på Sotheby´s smyckeauktion i Geneve, där det värderats till mellan 6 och 9 miljoner kronor. Men genom smyckets kungliga proveniens, som styrktes av att smycket vid försäljningen också åtföljdes av en målning av Josefin med halsbandet runt halsen, såldes målningen och halsbandet för 25 miljoner kronor. Något som visar att kungahusets dyrbara inredningar och accessoarer inte bara främjar den kungliga ställningen utan även föremålens värdeutveckling.

Med hänsyn till hur lättflyttad denna miljardförmögenhet i smycken och juveler är utgör de också en trygg försäkring, om kungahuset skulle avskaffas. Det ger historien många exempel på. När det franska kejsardömet avskaffades 1870 flydde kejsarinnan Eugénie med två väskor fyllda med juveler och smycken. Och när den norska kronprinsessan Märtha flydde undan nazisterna till Sverige för att ta båten till USA fick hon av sin mor, prinsessan Ingeborg, ett paket innehållande ett smaragddiadem av-sett att försäljas om det blev kris.

Det smyckegarnityr drottningen bär består av en briljanttiara med safirer, örhängen med briljantinfattade safirer, briljanthalsband med safirer och nio kläppar. Till detta kommer en briljantbrosch i form av en blomsterbukett.

Smyckena är ett arv från kejsarinnan Amalia av Brasilien till sin syster drottning Josefina, och utgör ett exempel på det skattebefriade utbytet av förmögenheter som varit en vanlig strategi inom de kungliga dynastierna.

De av de svenska kungligheterna etablerade familjestiftelserna innehåller i dag en nästan osannolik mängd konstskatter vars sammanlagda förmögenhet enligt Lyreviks bedömning kan uppgå till tvåsiffriga miljardbelopp. Och eftersom familjestiftelser med bestämda fysiska personer som förmånstagare aldrig lagreglerats som andra juridiska personer har monarken med sina närmaste hovchefer i stiftelsernas styrelser full handlingsfrihet, och kan göra vad de vill med stiftelserna och deras egendom. Ett förhållande som med författarens ord innebär att: ”Lösöresstiftelserna är den Bernadotteska huvudmannalinjens primära republikförsäkring.”

Sett ur ett akademiskt perspektiv är Thomas Lyreviks bok ett viktigt bidrag till den relativt unga forskningen om de europeiska hovens roll, som den presenteras i The Princely Courts of Europe 1500-1750 (ed. John Adamson, 1999). Inte minst på grund av att han för historien fram till nutid. Men det skulle vara intressant att även få ta del av en motsvarande studie av andra kungahus i dagens Europa.

Någon lika ingående studie finns enligt vad jag vet endast av den maktstruktur som omger dagens stadschef i Ryssland, Vladimir Putin. Som Anna Arutunyans bok "The Putin Mystique. Feudalism, Corruption and God in Russian Society" (2012), respektive Karen Dawishas "Putins Kleptocracy. Who Owns Russia?" (2014).

Av den anledningen är det angeläget att Lyreviks studie så snart som möjligt över-sätts och blir tillgänglig för en internationell läsekrets.

Genom sin omfattande dokumentation och sina arkivstudier har han också skapat goda förutsättningar för en seriös politisk debatt kring öppenhet och insyn i den kungliga hovförvaltningen. Vilka konsekvenser detta i sin tur kan ha för den svenska monarkins framtid är en annan fråga.

Till detta kommer, slutligen, att hans skildring av hovets agerande i många stycken kan läsas som en grundkurs i desinformation, och på så sätt även bidra till den aktuella debatten om Fake news.

Leif Jonsson, fil. dr.

Litteratur

Thomas Lyrevik

Den kungliga kleptokratin. Makt, manipulation, berikning

(Bokförlaget Korpen)