Nya regionrådet Agne Furingsten: "Kultur är samhällsekonomiskt lönsamt"

En av Region Västmanlands många uppgifter är att se till att alla i länet har tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Utöver de egna verksamheterna och de som regionen delfinansierar, som Västmanlandsmusiken, Västmanlands Teater och länsmuseet, arbetar den på olika vis med att stötta kommunerna inom kulturområdet.

Region Västmanland fungerar också som en länk mellan staten och kommunerna när de statliga, men också regionala kulturpengarna, fördelas över länet inom det som kallas kultursamverkansmodellen. I just samverkan med kommunerna och länets kulturaktörer är det som finansieringen av länets kulturliv styrs av en gemensamt överenskommen regional kulturplan. En ny sådan har slagits fast för perioden 2019-2022.

– Jag är en nätverkande person, det är därför det här uppdraget passar mig bra, säger Agne Furingsten (L) som nu tillträtt som regionråd med ansvar för kultur, folkbildning, forskning och innovation. Alla de områdena har han arbetat professionellt med under sitt långa och brokiga yrkesliv.

Agne Furingsten föddes i Falköping 1948. Hans far var verksam inom näringslivet och hans mor hemmafru med yrkesbakgrund på dåvarande Televerket. Under uppväxten flyttade familjen runt, först från Falköping till Söderköping, sedan vidare till Mullsjö och därefter Bankeryd utanför Jönköping där han tog studenten på Per Brahegymnasiet.

– Jag växte upp inom den miljön som man inom Folkpartiet kallade för frisinnad på den tiden. Den var präglad av frikyrko- och nykterhetsrörelsen. Det var ett sammanhang där man var fri att få tänka själv, att välja och få bli sin egen person.

Tidigt intresserade sig Agne Furingsten för historia och i skolan närdes också idén om att det var ämnet han skulle läsa på universitetet. Han ville gå till botten med historien och började 1967 att läsa arkeologi och så småningom historia på Göteborgs universitet.

Studierna gick bra och Agne Furingsten blev kvar på universitetet där han påbörjade en forskarutbildning och assisterade de verksamma forskarna inom arkeologi. Under tiden hade Agne Furingsten hunnit bilda familj och valde först en säkrare karriärväg än att doktorera och försöka fortsätta som forskare. Han fick jobb på Riksantikvarieämbetet i Stockholm där han arbetade med forsknings- och utvecklingsfrågor.

Så småningom drogs han ändå tillbaka till universitetet och fick en doktorandtjänst inom arkeologi. Agne Furingsten disputerade 1985 med en avhandling om hur livet och samhället utvecklades från bronsåldern till vikingatiden inom ett område av Sjuhäradsbygden.

– Jag forskade ur ett systemteoretiskt perspektiv och försökte undersöka i det långa perspektivet hur ekonomi, sociala förhållanden, politiken och religionen eller ideologin förändrades där under en 2 000 år lång period. Det visade sig att området jag undersökte utvecklats från ett egalitärt samhälle med utspridda gårdar och boplatser som bedrev en sorts svedjebruk till att blir allt mer centraliserat och där människor verkat flyttats med tvång till ett mer samlat samhälle. Min slutsats var att det gradvis utvecklades mot ett slags småkungadöme.

Samtidigt gjorde Agne Furingsten upptäckter som gav nya perspektiv på Sveriges kristnande. Han fann att 1-2 procent av gravarna i Västsverige så tidigt som 150-200 år efter Kristus var vända mot öster och innehöll kristna symboler.

– Där hade man övergivit det tidigare bruket att bränna sina kroppar. Det tydde på att handeln och kontakten med romarriket var betydande och inflytelserikt på kulturen, även om de då inte nödvändigtvis var bekännande kristna i vår mening.

Fyndet ledde till vidare forskning om landets kristnande som också väckte en hel del debatt. Efterhand har allt fler fynd av så pass tidiga kristna influenser som på 300–400-talet i det forntida Sverige stärkt Agne Furingstens teori.

– Kristnandet av Sverige påbörjades alltså tidigare än Ansgars mission och pågick gradvis under mycket lång tid. Tittar man på gravarna i Västsverige så var de hedniska gravar som dominerade i Uppland och Västmanland på 800-talet marginalföreteelser i västra Sverige. Det förklarar också varför det finns så otroligt många tidigmedeltida kyrkor i Västsverige medan de var ovanligare i den här delen av landet.

Han hade kunnat fortsätta som forskarassistent inom arkeologin och hoppats på en professorstjänst så småningom, men valde att i stället att tacka jag till jobberbjudandet som landsantikvarie och chef för länsmuseet i Värmland.

– Det är ett av de där avgörande valen i livet, det stod mellan en mer osäker karriär inom universitetsvärlden eller ett välbetalt chefsjobb som ändå hade anknytning till historia och det jag forskat om. Jag är inte den som gråter över spilld mjölk, jag ser alltid framåt.

Länsmuseiverksamheten i Värmland hade varit turbulent med olika chefer för och tvära kast inom organisationen, så Agne Furingsten fick inleda sitt chefskap med att göra en stor inventering av den undermåliga arbetsmiljön och sedan med hjälp av forskare på dåvarande Högskolan i Karlstad arbeta fram en platt organisation som blev mycket framgångsrik och uppmärksammades Sverige över. Agne Furingsten arbetade också med att profilera de värmländska kommunernas egna kulturarv och var med att se till att länet fick ett nytt länsmuseum.

Hans framgångsrika arbete i Värmland ledde till att Agne Furingsten rekryterades som chef för Nordiska Museet. Där ledde han arbetet med att i samarbete med Historiska museet skapa den jättestora utställningen "Den svenska historien" som visades på ett 30-tal olika museum över hela landet 1993-1994.

Utställningen finansierades med stöd från näringslivet och på så vis öppnades en ny värld för den nätverkande Agne Furingsten. Han blev 1995 chef för Dagen-koncernen som omfattade den kristna tidningen Dagen, men också flera andra publikationer. Snart blev han också Dagens ansvarige utgivare, men han fick också ta tag i koncernens ekonomiska bekymmer med dolda förluster.

– Det var ett tufft arbete där jag tvingandes skära ner och säga upp många.

Men du räddade Dagen?

– Ja, men jag gjorde mig obekväm när jag påvisade sådant som man inom koncernen inte ville se.

Efter ett kortare mellanspel som landsantikvarie och regionmuseichef i Skåne inledde Agne Furingsten en karriär inom kommunförvaltning och blev kommundirektör i Kristianstad och därefter Partille kommun. På äldre dagar började han sedan läsa vid Teologiska högskolan Stockholm samtidigt som han arbetade som ledarskapskonsult. För tio år sedan fick Agne Furingsten tjänst som pastor i missionsförsamlingen i Sala och blev västmanlänning.

Liksom hans yrkesliv har hans tro många sidor. Under uppväxten gick familjen till pingstkyrkan, men hans föräldrar hade sina rötter hos metodisterna.

– Jag har alltid sett mig som ekumeniskt kristen och har verkat och haft kontakter inom många olika religiösa sammanhang, nu är jag exempelvis också ordförande för Östanbäcks klosters vänner.

Och politiken då? Även här har Agne Furingsten haft en lång och brokig resa innan han landade tryggt hos liberalerna.

– Jag har alltid varit omgiven av politik och samhällsfrågor. Jag började läsa tidigt, redan som 5-åring. Jag var 9 år när folkomröstningen om ett nytt pensionssystem ägde rum och jag läste in mig på alla förslagen.

Det fanns tre linjer för ett nytt pensionssystem. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville ha ett obligatoriskt system, det som sedan blev ATP. Bondeförbundet (Centerpartiet) föreslog i stället en mellanvariant med frivilliga inslag och Folkpartiet (Liberalerna) samt Högerpartiet (Moderaterna) önskade få till ett frivilligt system där företagen skulle förvalta pensionsfonderna.

– Jag höll på Folkpartiets och Högerpartiets linje och kom fram till det på egen hand. Det var en del av min frisinnade uppväxt att få dra egna slutsatser, även om mina föräldrar säkert delade min uppfattning.

Även om hemmet till en början var folkpartistiskt kom hans föräldrar att förflytta sig höger ut.

– Mamma, som var uppvuxen ett socialdemokratiskt hem med anknytning till kristna Broderskapsrörelsen, tyckte vartefter att Sverige utvecklades alldeles för långt vänster ut och blev med tiden moderat. Pappa blev vartefter kristdemokrat.

– Själv har jag betraktat mig som allmänborgerlig och har aldrig varit hemlig med det. Det har gått bra ändå, ofta har jag blivit rekryterad av socialdemokrater. Eftersom jag haft många offentliga tjänster har jag inte varit med i politiska partier, men under en kort period låg jag Kristdemokraterna nära och länge låg mina sympatier hos Moderaterna.

Men på senare år har Agne Furingsten ideologiskt förflyttat sig mot mitten och blivit liberal. Under sitt liv har han verkat som reservofficer och försvarsfrågorna ligger honom mycket varmt om hjärtat. Just försvaret tycker han att tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och dåvarande finansminister Anders Borg (M) misskött så grovt att han tappade förtroendet för Moderaterna. Agne Furingsten tycker att Liberalernas linje om Nato-medlemskap är den enda försvarbara och håller partiets försvarspolitiske talesman Allan Widman högt.

– Sedan har jag som frivillig arbetat med missbruksvård och personligen känt människor med olika funktionsvariationer och det har gjort att jag vartefter mer värderat ett samhälle med starkt socialt skyddsnät. På så vis har jag med tiden blivit socialliberal och är nu väldigt trygg med det.

Så vad vill Agne Furingsten inom den regionala kulturpolitiken? Över huvud taget ser han ett behov av att stärka länets kulturliv.

– Alla kulturområden behöver få mer resurser för att utvecklas, det var också linjen i Liberalernas valprogram. Exempelvis har Västmanlands Teater konstnärligt sett utvecklats på ett fantastiskt fint vis under de senaste åren, men behöver mer pengar för att kunna förverkliga mer.

Precis som många andra uppfattar Agne Furingsten att det är bildkonsten som är det mest eftersatta kulturområdet i länet. I augusti deltog han i en debatt om konsten i länet som Nätverket Konstaktörer i Västerås arrangerade på Västerås Konstmuseum. Då föreslog han till mångas förvåning att Västmanland skulle etablera ett länskonstmuseum.

– Det var många som missförstod mig. Jag menar förstås inte att vi ska bygga en ny stor byggnad utan att länets olika konstinstitutioner ska samverka under ett starkt tak. I dag kämpar exempelvis Västerås Konstmuseum och Aguélimuseet i Sala på sina skilda håll, men ett mer enat konstliv skulle göra lättare att få mer statliga kulturpengar till länet. På så vis skulle vi lättare kunna få till det resurscentrum för konsten i länet som konstnärerna och konstorganisationerna efterfrågar.

Agne Furingsten vill se ett Västmanland som utvecklas till en konstnärlig och kreativ region.

– Västmanland är historiskt sett förknippats med industrin och även om länet i viss mån präglas av innovation tror jag att vi kan utvecklas till en mer kreativ region. På så vis kommer inte bara västmanlänningarna åka till Stockholm utan stockholmarna att komma hit och vi kanske också får unga konstnärer att vilja bo och verka här.

Det innebär också att han vill se en ekonomiskt sett mer offensiv kulturpolitik.

– Jag ser ett egenvärde i kultur och dess betydelse för att få människor att växa, men kultur är också bra för ekonomin. Kultur är samhällsekonomiskt lönsamt. Flera vetenskapliga studier har visat att för varje krona vi satsar på kultur får vi mellan 3-10 kronor tillbaka.