Är politiken roten till det onda? – Den liberale misantropen Cioran såg friheten i handlingslösheten

Den lovande tänkaren Emil Mihai Cioran var endast 22 år gammal när han övervägde att ta sitt liv. Leda och obegripligt svår ångest hade greppat tag om hans arma själ och orolig vandrade han genom gränderna om nätterna djupt försjunken i tankar. Den ständiga sömnlösheten höll på att göra honom vansinnig.

Blott 17 år gammal hade han som akademiskt underbarn anlänt till universitetet i Bukarest 1928 för att studera filosofi. Här träffade han och blev livslång vän med flera av den europeiska intelligentians kommande namn. Pjäsförfattaren Eugène Ionesco läste till lärare i franska och filosofen, religionshistorikern och författaren Mircea Eliade var likt Cioran filosofistudent.

Cioran skrev sin examensuppsats om filosofen Henri Bergsons tänkande. Denne fransman hade utvecklat en särpräglad uppfattning om tidens natur och hävdade att denna inte kan struktureras i punkter eller sträckor, att det som varit, är och blir egentligen inte kan skiljas från varandra. Tiden ska snarare uppfattas som ett flöde och vi själva är en förtätning av den historia vi levt.

I förlängningen intresserade sig därför Bergson för den fria viljans problem. Den tyske upplysningsfilosofen Immanuel Kant hade hävdat att fri vilja är något vi utan vidare får anta, den befinner sig utom tiden och rummet och är något som vi i sig inte kan ha kunskap om. Bergson hävdade däremot att verkligheten inte låter sig delas in i sådana sfärer, utan att den fria viljan i själva verket är på det vis vi själva rör oss genom tidsflödet, att den är något vi upplever intuitivt, på samma vis som vi greppar en stads existens utan att ha besökt alla dess delar eller värdet i Homeros diktverk utan att spalta ner dem i oändliga kommentarer och analyser.

För Cioran blev Bergsons verklighetsuppfattning med tiden allt för positiv. Under studietiden kom han i kontakt med tyska tänkare som just Kant, men framför allt Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche. Bergsons problem för Cioran är att människans inte är fri, hennes ofrånkomliga livsöde är tragedin.

Det har föreslagits att Ciorans tänkande formades av hans rumänska uppväxt och starka engagemang i hemlandets utveckling. Den rumänska folksjälen tycks alltjämt präglas av en särskild ödestro som är framvuxen ur dess ensamhet som ett litet latinskt språkområde med säregen kultur, ständigt klämd mellan nyckfulla stormakter (Österrike och Ryssland) med våldsam växtvärk och främmande språk och kynnen.

Men att den unge rumänen skulle landa i dessa dystra tankar var långt ifrån självklart. Cioran tillbringade sin uppväxt i den lilla staden Rășinari i Transsylvanien och han beskrev sin barndom som ljus, för att inte säga rent paradisisk. Fadern var ortodox präst, men Cioran växte knappast upp i ett bergmanskt prästhem där ångesten slogs in i barnen, tvärtom har han beskrivit hela tillvaron i barndomsstaden som intellektuellt och andligt öppen, en utmärkt uppväxtort för en blivande filosof.

Nej, ångesten och mörkret drabbade Cioran först under studietiden i Bukarest. Det var då den livslånga sömnlösheten smög sig på. Han beskrev senare i sitt liv att den ångest som höll honom vaken om nätterna inte var klinisk, den kunde inte diagnostiserats eller behandlas av vare sig läkare eller psykologer, den tycktes vara rent andlig eller existentiell. Detta tillstånd förstärktes också av att hans mor sa till honom att hon hade aborterat honom ifall hon hade vetat att han skulle bli så fruktansvärt olycklig som vuxen. Det fick Cioran att tänka till, att fundera över det faktum att vår existens inte alls är given.

Det är som att Cioran i någon mening genomgår ett personligt syndafall när han lämnar barndomens Eden i Transsylvanien för att smaka kunskapens frukt i Bukarest. Filosofin blir en stor besvikelse för honom, det västerländska tänkandets långa tradition och stora systembyggen sa inte ett ord om de frågor som den unge Cioran ställdes inför, han sökte svaren på livets och dödens gåta.

De sömnlösa nätterna ägnande han åt att skriva sin debutbok och sitt stora genombrott ”På förtvivlans krön” (1934). Genom att orda om självmordets fenomen lyckades han hålla sig själv vid liv. Cioran lämnade den filosofiska logiken och systemtänkandet bakom sig och närmade sig likt Nietzsche eller Ludwig Wittgenstein i stället de stora frågorna genom reflekterande tankefragment i aforismer och korta essäer. Det är snarare i poesin än i filosofin den klara tanken och djupaste insikten kan förmedlas, något vi finner redan hos Platon som vänder sig till myten när det rationella resonemanget och analytiska definitionerna inte längre bär.

Det finns förstås likheter med tidens store tyske filosof Martin Heideggers tankar om att just ångesten egentligen saknar objekt, att vi upplever oro inför tillvaron och det som är, att den ständigt kan omtolkas och ges en ny innebörd. Men Cioran närmade sig ångestens problem på ett mer mänskligt vis och här blir det tydligt att han föregår de mer namnkunniga fransmännen Jean-Paul Sartre och Albert Camus.

I ”På förtvivlans krön” ifrågasätter Cioran nihilistiskt precis allting. Det är mycket som det ska göras rent hus med, som västerländska tanketraditioner, moral, samhällssystem och givetvis Gud Fader själv. Allt är kaos och någon översinnlig ordning för tillvaron tycks inte finnas, i stället öppnar Cioran likt Heidegger mot det immanenta, att det är vi som ger vår tillvaro liv och mening.

Om Sartre var stalinist och Camus anarkist är den unge Cioran fascist. ”På förtvivlans krön” öppnar för en sådan tolkning av tillvaron och här kan inflytande från den rumänske filosofen Nae Iounesco skönjas. Denne var verksam som logiker och kunskapsteoretiker vid universitetet i Bukarest, men utvecklade ett säreget existentiellt och mystiskt tänkande som också blev den rumänska kristen-fascistiska rörelsen Järngardets ideologi. Cioran sökte sig till Järngardet, men hade också svårt att förlika sig med dess starka traditionalistiska och reaktionära tendenser. Själv trodde han likt många andra unga diktare i tiden på framtidens möjligheter, att kraftig urbanisering och teknisk utveckling var hemlandets räddning snarare än den religiösa traditionen. Samtidigt kom han att stödja dem ända fram till andra världskrigets slut, även om han kritiserade deras våldsamma metoder.

Genom ett stipendium fick Cioran möjlighet att studera vidare vid universitetet i Berlin. Här kom han i kontakt med nazismen som verkade stämma bättre överens med hans egna teknik- och industribejakande idéer. Cioran bekände sig öppet som hitlerist och skrev uppskattande om ”de långa knivarnas natt”, där han menade att den blodiga utrensningen i nazistpartiet i slutändan var för världens bästa. På samma vis vurmade han för den italienska fascismens och dess imperialistiska framgångar under 1930-talet.

Efter några år i Berlin återvände Cioran till Rumänien där han arbetade som filosofilärare på gymnasiet. Snart fick han genom ett nytt stipendium möjlighet att bege sig till Frankrike för att skriva en avhandling om Nietzsches moralfilosofi. Han for till Paris 1937 för att aldrig mer återvända till hemlandet.

Mot bakgrund av Ciorans entusiasm för Adolf Hitler och andra mörkermän i tiden har man svårt att ta honom full på allvar när han senare i sitt författarskap försöker förklara sig. Cioran tog avstånd både från Järngardet och den auktoritära nationalismen och beklagade att han hade låtit sina känslor dras med i den sammansatta strömmen av politiska rörelser som landande i sekteristisk totalitarism. Han skulle bli immun mot ideologins frestelser, men också tämligen skeptisk till politiken och strävan efter makt som sådan.

Som en reaktion på andra världskrigets vansinne och sin egen politiska berusning skrev Cioran sin första bok på franska ”Sammanfattning av sönderfallet” (1949) där han fortsatte att i samma aforistiska stil beskriva den västerländska kulturens sammanbrott. Ciorans mörker nådde ännu större djup och en sann misantrop framträdde nu i sin stora besvikelse över sig själv och resten av mänskligheten.

Det finns ett gnostiskt drag i Ciorans tänkande, att det finns en kunskap att tillgå som öppnar våra ögon för en dold sannare bild av verkligheten. Han finner detta vetandets ljus i mötet med den tyske filosofen och historikern Oswald Spenglers mörka världshistoria ”Västerlandets undergång” (1918-1922). Spengler framlägger tesen att civilisationer och kulturer likt växter planteras, gror och dör, en ögonöppnare för Cioran.

Han stannade i Paris och fortsatte att skriva på franska, ett språk som Cioran raskt behärskade så väl att han i Frankrike beskrivs som den främste franske stilisten sedan poeten och essäisten Paul Valéry. Han höll sig undan offentligheten, men umgicks med andra rumänska intellektuella i exil som ungdomsvännerna Ionesco och Meliade och lärde även känna andra samtida internationella kulturpersonligheter som den irländske dramatikern Samuel Beckett.

Utmärkande verk efter kriget är ”Bitterhetens syllogismer” (1952) och ”Om olägenheten i att vara född” (1973). Men sitt egenartade politiska tänkande utvecklar Cioran i ”Historia och utopi” (1960).

För Cioran är politiken människans stora olycka. Vanföreställningarna kring dess praktik och möjligheter hävdar han har sina rötter i renässansen. Under medeltiden var gemene europé övertygad om Guds och djävulens existens, det goda och det onda i tillvaron var fasta realiteter, inte några relativa begrepp. Det gjorde också att människan accepterade livets mörker och lidande, hon var involverad i en kosmisk kamp om världen där fan ständigt frestade henne.

Den Onde lyckades till slut förföra henne när hon under renässansen vände sin blick bort från Gud och himmelriket och började intressera sig för världen. Det är nu som det utopiska tänkandet fäller sin skymning över människan.

Med renässansens stora intresse för det antika tänkandet återupptäcks Platon som under medeltiden till stor del lämnats därhän för den med katolicismen mer kompatibla lärjungen Aristoteles. Cioran framhåller Platon som den västerländska tänkare som trängt allra djupast ner i tillvarons mysterier, men påpekar att denne, precis som han själv under sina ungdoms år, faller för frestelsen att tro att vi genom vårt förstånd kan skapa ett paradis i världen. Cioran tänker på Platons ”Staten”, som trots att den är ett etiskt ideal snarare än en plan för en riktig statsbildning, och dess betydelse för den engelske författaren och politikern Thomas More som skisserade sitt idealsamhälle ”Utopia” (1516).

More beskriver ett sorts grönt socialistiskt rike där privat egendom är förbjuden och arbetstiden är reglerad till sextimmarsdagar. Ekonomin är också centralplanerad, städer tillåts inte innehålla fler än 6 000 hushåll som rymmer maximalt 40 vuxna personer var. Män och kvinnor får samma utbildning och deltar i samhället. Religionsfrihet råder, men det är förbjuden att döda och äta djur. Samtidigt håller sig Utopia, som eftersträvar fred med sina grannländer, med både krigsfångar och slavar.

Även om Mores utopi ska betraktas som en kritik av det engelska samhällets disharmoni och nöd i hans samtid, menar Cioran att More öppnar dörren för den enligt honom farliga idén om att våra samhällen kan ordnas till eviga fredsriken. Det som sker under renässansen är att europén kraftigt förändrar sin syn på historien, den frigörs från myten om att världen går mot sin oundvikliga undergång, till att ett av människohand skapat paradis på jorden hägrar i framtiden.

Cioran hävdar att den västerländska kulturen bygger på två centrala myter som ger oss viktiga insikter om vår andliga belägenhet. Den ännu mest spridda och kända är den som berättas i Bibelns skapelseberättelse om de första människorna Adam och Eva. De frestas av ormen att äta av kunskapens frukt. På så vis får de kännedom begreppen ”gott” och ”ont” och måste nu med sin kunskap ta ställning till världen. Från att ha levt i en begrundande skön tillvaro i paradiset, förpassas de genom syndafallet till ett tillstånd där de ständigt måste arbeta och förändra det som omger dem. Redan i ungdomsverket ”På förtvivlans krön” beskriver Cioran denna existentiella situation som att människan till skillnad från alla andra djur är utvalda till en särskilt uppgift och ensamhet.

Den andra stora myten är den grekiska om titanen Prometheus som för elden till mänskligheten. Han tillhör ett äldre gudasläkte än olympierna och är likt Adam skapad av lera eller jord. När världen skapas och alla djur tilldelas olika egenskaper finns det inga över till människan. Prometheus, som är road av människorna och önskar se dem utvecklas, bestämmer sig då för att stjäla elden och konstskickligheten från gudarna och ge den till dem. Människan får på så vis tillgång till konsten, kunskapen och vetenskapen. Likt Adam och Eva som efter syndafallet får leva under arbetets och handlingens erbarmliga villkor blir Prometheus straff att kedjas vid en klippa där en örn (den högste guden Zeus emblem) äter hans lever (känslornas centrum enligt grekerna).

Enligt Cioran erbjuder dessa myter en erinring om ett själsligt förflutet, ett minne av ett paradis vi andligen fallit från och en nyckel till att förstå vårt lidande. Han framhäver därför Jesus ord i Lukasevangeliet om att Guds rike finns inom oss, det är i detta inre poetiskt mystiska sökande som vår frälsning finns, inte i företaget att tvinga vår egen vilja på andra i ett försök att omstöpa världen till en avbild av det rike vi bär inuti. Detta företag är på grund av vår egen ofullständighet dömt att misslyckas och ju mer vi försöker desto större skada gör vi själva på skapelsen. Problemet är att myternas sanning blir allt vagare för varje generation som går och därmed ökar också benägenheten att försöka skapa en paradisisk tillvaro i en värld som redan är svårt sargad och dömd att gå under.

Cioran konstaterar att de gamla grekerna liksom kyrkofädernas bild av historien var att människan befann sig i ett ständigt förfall. För grekerna var guldåldern allt mer fjärran och världsbranden i antågande. Utifrån samma tankemodell tänkte sig medeltidens kristna att paradiset låg allt längre bort och domedagen allt närmare. Läser man exempelvis Hartmann Schedels berömda världshistoriska krönika från 1493 väntas slutet vilken dag som helst. I och med brottet på denna historiesyn föds också tanken om en ljus framtid och ett paradis vid historiens slut i ett kommunistiskt paradis eller tusenårsrike, eller för den delen drömmen om den eviga tillväxten.

Mången som läst Ciorans tidigare verk kan förvånas över att han landar i en så ”kristen” världssyn, men trots hans ihärdiga försök att förfäkta nihilistiskt ateism blev det med tiden uppenbart för den musik- och litteraturälskande Cioran att varken Johann Sebastian Bachs himmelska tonkonst eller djupet i Fjodor Dostojevskijs romaner varit möjligt utan Gud.

Politiskt betecknade sig Cioran som liberal, men var kritisk till den frihet som västvärlden efter andra världskriget försökte frambringa genom socialstaten. Vi har här varken med en socialliberal statskramare eller en marknadsliberal tillväxtutilitarist att göra, utan en liberalism som går ut på att ge människor andliga ro och frihet i världen.

Han skriver att människan förstås gläds åt det växande välståndet, men konstaterar att det är naturen som kommer få betala priset för välfärdssamhällets framväxt och att den skulden kommer bli så stor att vi omöjligt kan betala tillbaka den. I dag när andra arter utplånas i en historiskt raskt takt och klimatförändringarnas kaos står inför dörren är det svårt att blunda för Ciorans analys. Mot slutet av 60-talet falnade Sartres stalinistbestänkta gloria bland franska studenter och unga intellektuella som sökte svaren för en ny tid. Här kom Cioran med hans kompromisslösa mörkersyn och antiutopiska misantropi att fascinera.

Det vore inte helt fel att placera honom tillsammans med Nietzsche som en influens för den postmoderna rörelse som växer fram under 70-talet som söker friheten i avvisandet av och skepsisen mot politiska program, moralism och vetenskapliga sanningsanspråk. Den främsta svenska anföraren av postmodernismen, kulturtidskriften Kris, lutade sig mot andra fransktalande teoretiker som Roland Barthes, Michel Foucault och Jacques Derrida, men Ciorans kritik mot tron på politikens frälsning märks exempelvis hos akademiledamoten och litteraturvetaren Horace Engdahl i essän ”Om det utopiska tänkesättet” (1982).

Ciorans liberalism är alltså att uppmuntra en generell återhållsamhet med politiska reformer och i närmast anarkistiska ordalag låta människan sköta sig själv så mycket som möjligt. Han förordar ett materiellt enkelt liv där människan i stället umgås med tanken och kulturens uttryck. Samtidigt är apokalypsen för denne obotlige pessimist, precis som för de gamla grekerna och de kristna, oundviklig. Världen kommer att brinna och Cioran döljer inte ens att han längtar till att denna renande eld slukar oss för gott.