Inga besked efter Akademiens möte

En hel del pekar på att Svenska Akademien kommer att välja in två nya ledamöter inom kort. Men efter ledamöternas senaste möte ville ständige sekreteraren Anders Olsson bara konstatera att mötet var bra – utan att avslöja om några inval faktiskt hade gjorts.

Tillsammans med de övriga mötesdeltagarna lotsades han av inhyrda ordningsvakter förbi den väntande journalistskaran in i väntande bilar.

När akademiledamöterna en efter en anlände till Börshuset i Gamla stan i Stockholm några timmar tidigare var det en lågmäld skara.

- Jag vill inte prata med någon, jag har helt andra problem i dag, sade Kristina Lugn till TT.

Efter förra veckans möte meddelade ledamoten Per Wästberg att två nya ledamöter var aktuella för inval. Den ena presumtiva ledamoten var utomlands och hade inte gått att kontakta och den andra bad om betänketid, uppgav Wästberg på torsdagen.

Men ständige sekreteraren Anders Olsson dementerade snabbt uppgifterna.

- Vi har ännu inget klart om invalen. Men det var ett konstruktivt möte, sade han till TT.

Enligt uppgifter till Kulturnyheterna kan en av de tillfrågade om att inta en plats i Akademien vara författaren, poeten och dramatikern Niklas Rådström.

- Jag skulle inte vara främmande för en stol i Svenska Akademien och bidra till arbetet – under rätt förutsättningar, säger han till Kulturnyheterna.

Men Rådström vill inte bekräfta att han faktiskt har fått en förfrågan om att ta plats i en av Akademiens stolar.

En annan brännande fråga för Akademien är ledamoten Katarina Frostensons öde. Förra veckan uppgav Anders Olsson för Reuters att Akademien planerar nya åtgärder om hon inte väljer att avgå frivilligt, vilket en majoritet av ledamöterna vill.

- Om det inte sker kommer vi att starta en ny, opartisk utredning av Frostensons överträdelser av våra stadgar, sade han.

Frostenson är gift med Jean-Claude Arnault som har dömts av Stockholms tingsrätt till två års fängelse för våldtäkt. Domen är överklagad till hovrätten.

I en advokatutredning som Svenska Akademien tillsatt påstås Frostenson på förhand ha läckt både Nobelpristagare i litteratur och nya akademiledamöter.

Inte heller i Frostensonfrågan ville akademiledamöterna lämna något besked efter torsdagsmötet.

Viktor Andersson/TT

Sara Ullberg/TT

Fakta: De tomma stolarna i Akademien

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman är de första som begär och beviljas utträde ur Svenska Akademien. Stol nummer 1, stol nummer 11, stol nummer 13 och stol nummer 15 står därmed tomma.

De ledamöter som just nu är aktiva är: Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Jayne Svenungsson, Per Wästberg, Kristina Lugn och Horace Engdahl.

Den 5 oktober meddelar Svenska Akademien att Jila Mossaed och Eric M Runesson har valts in på stol 15, respektive 1. De tar sitt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december.

11 oktober meddelar akademiledamoten Per Wästberg att två nya ledamöter valts in under kvällens möte. Om så är fallet så är alla platser nu fyllda. Uppgifterna tillbakavisas dock av Anders Olsson.