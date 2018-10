Kulturredaktörens val: Land och frihet – en film om den politiska idealismens naivitet och den maktspelande realpolitikens cynism

Efter att ha motarbetats i över ett kvarts sekel fick en av filmens främsta socialrealister sin stora revansch.

VLT:s kulturredaktör Erik Jersenius väljer en modern politisk klassiker om den våldsamma drabbningen mellan revolutionärens drömska idealism och maktpolitikens cyniska realism. I kväll visar Elektra Ken Loachs ”Land och frihet” i Kulturredaktörens val.

Efter flera års arbete inom tv fick Ken Loach sitt stora genombrott med ”Kes – falken” (1969), ofta omnämnd som en av de absolut bästa brittiska filmer som gjorts. Den då 33-årige regissören hade redan tidigare uppmärksammats för sina socialrealistiska tv-filmer och serier om tabubelagda ämnen som hemlöshet och den engelska arbetarklassens livsvillkor.

I den djupt samhällskritiska ”Kes – falken” får vi för en stund blicka in den 14-årige Billy Caspers (David Bradley) tuffa liv i den nordengelska gruvorten Barnsley i slutet av 1960-talet. Han växer upp med sin ensamstående mamma och sin våldsamt grymme storebror i ett av stadens förfallna arbetarkvarter. I skolan blir Billy mobbad och utan varken vänner eller framtidsutsikter är han livrädd för att likt sin bror och alla andra Barnsleys arbetargrabbar till slut ska slukas av gruvans kolsvarta mörker. Så en dag hittar Billy en övergiven tornfalksunge som blir hans stora kärlek och hopp i en värld där allt och alla är emot honom.

Trots den stora framgången med ”Kes – falken” var tiden emot Loach. Under 1970- och 80-talet var han till stor del hänvisad till att arbeta med dokumentärer och till och med reklam, i det alltmer konservativa samhällsklimatet var Loachs socialistiska socialrealism mer och mer ovälkommen och det har hävdats att hans stora begåvning motarbetades även inom brittisk public service av politiska skäl.

Efter över 25 år av motgångar fick Loach som 59-åring till slut sin stora revansch med ”Land och frihet” (1995). Filmen nominerades till Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes och Loach kom att betraktas som anföraren av den socialrealistiska filmens återkomst.

Tydligt influerad av George Orwells skildring av sin tid som frivilligt stridande i spanska inbördeskrigets Katalonien för Loach oss till 1930-talets Liverpool där den arbetslöse kommunisten David Carr (Ian Hart) bestämmer sig för att göra något med sitt liv. Han tänker bege sig till frontlinjen mot fascismen och handgripligen bekämpa den på slagfältet.

David reser till Spanien för att ta värvning hos de internationella brigaderna, men när han tagit sig över den spanska gränsen hamnar han av en slump hos det "halvtrotskistiska" spanska kommunistpartiets milis till vilken han väljer att ansluta sig. Inom milisen strider män och kvinnor sida vid sida och till Davids lättnad är flertalet av dess soldater engelsktalande frivilliga från andra delar av världen.

Han vinner många nya vänner och blir även förälskad i Blanca (spelas av spanjorskan Rosana Pastor som även i verkligheten är en framträdande spansk vänsterpolitiker). Men efterhand inser David att han och de andra unga idealisternas brinnande engagemang för ett fritt och socialistiskt Spanien går stick i stäv med de spanska kommunisternas och republikanernas allt mer omänskliga och staliniserade maktkamp. I ett cyniskt spel tvingas David och hans vänner snart vända gevärspiporna mot varandra.

Ett spännande grepp som Loach tar i filmen är den längre scen där folket i en by som David och hans kamrater intagit diskuterar hur de ska fördela jorden. Loach bjöd in boende i just den by där filmen spelades in att få spela en äldre generation bönder. De diskuterar fritt och vilt om huruvida de ska få behålla privata egendomar eller om all mark ska kollektiviseras inklusive den kyrkans jord som finns till hands då byns präst, en fascistkollaboratör som brutit sitt tystnadslöfte och pekat ut kommunister, avrättats.

En amerikansk milisman försöker förmå dem att inse att kriget först måste vinnas innan den socialistiska revolutionen kan börja, att de riskerar att förlora stödet från kapitalistiska demokratier som USA och Storbritannien. En tysk kamrat argumenterar å sin sida att förhindrandet av en revolutionär omdaning av hans hemland bara berett vägen för nazisternas maktövertagande. När det begav sig motsatte sig både det sovjetstöda spanska kommunisterna och de demokratiska republikanerna en social revolution av det slag som spanska trotskister och frihetliga socialister önskade.

”Land och frihet” blev mycket omhuldad och har ofta nämnts som en av 90-talets allra finaste och viktigaste filmer. Loach ligger väldigt nära dokumentärens uttryck i filmen och just under de sista åren av förra milleniet präglades filmkonsten av en önskan om att finna det autentiska (de danska dogmafilmerna exempelvis) och verklighetsnära någonstans mellan 80-talets bombastiska eskapism och det nya årtusendets fragmentiserade verklighetsbild och effektspäckade digitalisering.

”Land och frihet” utmärks av hur det vanliga folkets idealistiska ädelhet ställs mot det politiska spelets cynism. Det har den också kritiserats för, de frihetliga socialisterna blir likt hjältar i en Hollywoodfilm moraliskt oantastliga medan stalinister och fascister enögt framställs som skurkar i en komplicerad konflikt och en politiskt svårt sammansatt tid.

Ian Hart hade innan ”Land och frihet” närmast riskerat att bli en mycket begränsad karaktärsspelare då han gestaltat rockstjärnan John Lennon i både ”The Hours and Times” (1991) och ”Backbeat” (1994), men fick nu världens ögon på sig i rollen som David Carr. Trots förhoppningarna fick inte den då 31-årige skådespelare aldrig riktigt den karriär som förutspåddes honom, även om han sedan utmärkt sig i roller som skurken Quirinus Quirrell i ”Harry Potter och de vises sten” (2001) och Sir Arthur Conan Doyle i ”Finding Neverland” (2004).

För Loach röjde ”Land och frihet” däremot vägen för stora framgångar på äldre dagar. Lite drygt tio år senare tilldelades han Guldpalmen i Cannes för sitt historiska drama ”Frihetens pris” (2006) om irländska frihetskriget och det efterföljande inbördeskriget. Ytterligare ett decennium senare fick han 80 år gammal en ny guldpalm för sin socialrealistiska arbetarskildring ”Jag, Daniel Blake” (2016) som skildrar det samtida repressiva brittiska arbetslöshets- och socialförsäkringssystemets helvete.

I ”Land och frihet” gestaltar Loach 30-talets internationella politiska kris och den för ohjälpligt tankarna till dagens situation där fruktan nu väcks inför de populistiska krafter som utmanar demokratin och dess institutioner. Vad göra? Ska man enträget fortsätta sin egen reformering av samhället utan kompromisser eller ska man låta sina ideal ge vika för en krass realpolitik som kräver både offer och oheliga allianser? Vad gör utvecklingen med demokraterna själva? Vänds de emot varandra och låter demokratin gå under medan de strider sinsemellan?

I kväll klockan 18 visas ”Land och frihet” på Elektra. Se den!

Kulturredaktörens val

I ett folkbildningssamarbete mellan VLT:s kulturredaktion och Västerås kvalitetsbiograf Elektra väljer VLT:s kulturredaktör Erik Jersenius sina favoriter ur film historien. Visningarna inleds med att Erik Jersenius ger en introduktion av filmen.