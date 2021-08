Kurvan pekar uppåt i Fagersta – störst ökning av covid-fall i länet

FP kunde tidigare på torsdagen berätta att covid-19-fallen har ökat snabbare än experterna hade förväntat sig. Den senaste statistiken visar att Fagersta har den största ökningen av sjukdomsfall i hela länet.

Från att inte ha haft några sjukdomsfall vecka 29 har Fagersta sett en successiv ökning under sensommaren. Under förra veckan rapporterades 23 nya fall i kommunen, vilket innebär att Fagersta nu har totalt 1222 sjukdomsfall per 1 000 invånare.

– Det är fortfarande på en generellt sätt låg nivå, men vi hade inte alls räknat med att vi skulle se en ökning redan i slutet på juli, början av augusti eftersom vi har vaccinerat så pass mycket. I fjol, utan vaccination, hade vi väldigt låg förekomst ända till mitten av september, sade regionens smittskyddsläkare Jan Smedjegård till tidningen på torsdagen.