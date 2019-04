Ledare: Den omoraliske presidenten träder fram i Mueller-rapporten

När en amerikansk president svär eden till ämbetet så finns de för republiken så bärande orden: "preserve, protect and defend the Constitution of the United States" med. När de första rökmolnen kring specialåklagaren Robert Muellers rapport lagt sig så är en enkel slutsats att den 45:e innehavaren av det ovala kontoret på 1600 Pennsylvania Avenue är sällsynt olämplig för sitt ämbete.

På 448-sidor går Mueller igenom hur Trumpkampanjen agerade. Och det är värre än att Trump är en nyttig idiot, konstaterar exempelvis Wired: "a man so immoral that while campaigning to be commander in chief he “expected” to benefit from an attack by America’s leading traditional adversary, even asking publicly for more help from Russia; a man who promised to “make America great again” but who was so unpatriotic that his campaign fielded numerous inquiries and offers of help from Russia, without ever once contacting law enforcement or US intelligence."

Visst är det så att Mueller inte kunde bevisa att det fanns en aktiv konspiration i form av ett avtal mellan Trump och Kreml. "No Collusion", som Trump gång på gång själv twittrat.

Däremot står det bortom alla tvivel att det vi såg var klassisk rysk aktiv åtgärd i en sådan omfattning att det tog amerikanerna på sängen. Där får förra presidenten Obama bära en del av skulden.

Attacken på den amerikanska demokratin utnyttjade att Trumps bristande moral skapade möjligheter. Trump ville bland annat verkligen få tag på Clintons e-post.

I USA är det inte olagligt att få utländsk hjälp i en valrörelse, så länge det inte finns ett avtal om samarbete. Något som Trumps advokat Rudy Giuliani slog ned på i CNN i söndags: "Det finns inget fel med att ta emot information från Ryssland, vem säger att det ens är olagligt?".

Trump har också tur att över ett dussin tjänstemän inte lytt hans önskningar, vilket gör att Mueller avstår från att dra slutsatsen om att Trump försökt förhindra rättvisan, och lämnar den frågan vidare. En uppgift som naturligtvis retat Trump till den grad att han dundrade inför reportrar "alla lyder honom".

Trump har en rad rättsprocesser som väntar honom när han lämnar Vita Huset. Frågan är om demokraterna vågar sig på en riksrättsprocess innan dess.

I en tid innan post-sanning och twitterutbrott hade Trumps presidentskap nu varit vid sin ändstation.

Trump är inte den första, inte den enda och inte heller den viktigaste orsaken till en republik med djupa problem. Däremot är Trump en illustration av ilskans tidevarv som för oss bort från demokratin såsom vi kände den. Det om något visar Muellerrapporten.

