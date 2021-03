LISTA: Så fördelades idrottsstödet i norra länsdelen under 2020

Förra året fick Riksidrottsförbundet (RF) i uppdrag av regeringen att dela ut nödpengar till idrottsföreningar i landet.

Stora delar av summan på 1,5 miljarder har redan betalats efter beslut i juni och i november förra året. I slutet av februari avgjordes det också hur de sista 130 miljonerna betalas ut – pengar som gäller uteblivna intäkter och kostnader under det sista kvartalet 2020.

För denna tremånadersperiod tilldelas Västanfors Bandy mest av alla föreningar i norra länsdelen – 43 000 kronor. För alla tre utbetalningar sammantaget är det däremot Fagersta motorklubb som får den största delen av kakan – 86 000 kronor.

Situationen för många idrottsföreningar är dock fortsatt prekär på grund av de coronarestriktioner som råder i samhället.

RF har fått 335 miljoner kronor ytterligare av regeringen för januari och februari 2021. För resterande månader 2021 har inga pengar utlovats av regeringen ännu.

– Även om det känns bra att vi nu kan kompensera idrottsföreningarna till en del för uteblivna intäkter under slutet av 2020 är jag orolig. Inga föreningar har kompenserats fullt ut under 2020 och pandemin pågår fortfarande. Just nu har vi inga mer löften om ytterligare stöd från regeringen från 1 mars och framåt, säger ordföranden Björn Eriksson på RF:s hemsida.