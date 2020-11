Lokala coronaråd införs – så många har bekräftats smittade

Anmäl text- och faktafel

De lokala råden infördes på torsdagen och innebär bland annat att var och en bör avstå från onödiga resor och från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis butiker och gym. De införde för att försöka bromsa den ökande smittspridningen i länet.

På torsdagen publicerades ny statistik på region Västmanlands hemsida om coronaläget i länet.

På hemsidan meddelades att totalt 5620 personer bekräftats smittade av coronaviruset i länet fram till den 11 november. Samma siffra var den 4 november, en vecka tidigare, 4773. Det innebär en ökning med mer än 800 bekräftat smittade på en vecka. De flesta nya fallen hade bekräftats via egenprovtagning.

Även antalet dödsfall relaterade till coronaviruset hade på torsdagen ökat enligt hemsidan. Den 4 november skedde 1 dödsfall, den 8 november skedde 1 annat och den 9 november skedde 2. Det innebär att det skedde 4 dödsfall i länet relaterade till viruset mellan den 4 och den 11 november. Totalt hade i Västmanland 189 personer avlidit till följd av viruset den 11 november.

Flest bekräftade fall per 1000 invånare fanns den 11 november i Köping. Där fanns 24,5 bekräftade fall av covid-19 per 1000 invånare. Flest dödsfall per 1000 invånare hade skett i Sala, den siffran låg på 1,18 dödsfall per 1000 invånare sett till siffror som gällde den 1 november.

På torsdagen den 12 november vårdades vidare 27 patienter för covid-19 inom regionen, 2 patienter intensivvårdades.

Den statistik som publiceras på regionens hemsida kan ändras från dag till dag, det beror enligt smittskyddsläkaren Jan Smedjegård på att den kommer med en viss eftersläpning. Detta bland annat eftersom inrapporteringen till regionens medarbetare som sammanställer uppgifterna släpar efter.

Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun (till och med 11 november):

Arboga: 223 (15,9 fall per 1000 invånare)

Fagersta: 132 (10 fall per 1000 invånare)

Hallstahammar: 228 (13,9 fall per 1000 invånare)

Kungsör: 164 (18,9 fall per 1000 invånare)

Köping: 642 (24,5 fall per 1000 invånare)

Norberg: 53 (9,3 fall per 1000 invånare)

Sala: 465 (20,3 fall per 1000 invånare)

Skinnskatteberg: 28 (6,4 fall per 1000 invånare)

Surahammar: 129 (12,8 fall per 1000 invånare)

Västerås: 3559 (22,9 fall per 1000 invånare)

Dödsfall till följd av covid-19 per kommun (till och med 1 november):

*Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19, detta på grund av patientsekretessen.

Västerås, 118 (0,77 dödsfall per 1 000 invånare)

Sala, 27 (1,18 dödsfall per 1 000 invånare)

Köping, 18 (0,69 dödsfall per 1 000 invånare)