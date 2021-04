Louise, 28, valde bort lastbilen för biodling – nu vill hon bygga upp ett grönt familjeföretag

Louise man föreslog att man kanske kan leva delvis på biodlingen. Eftersom han har ett åkeri i Stockholm också så behöver verksamheten inte ge två hela löner.

– Vi har inte sålt så mycket som vi hade velat för det har inte varit några marknader, säger hon som ändå blivit av med mycket honung.

Louise var på en marknad i Baggå i höstas och så har hon sålt i trädgården på lördagar.

– Och så sprider sig ordet, och vi har sålt mycket genom Marketplace. Vi har redan återkommande kunder vilket är mycket glädjande för det ser vi som ett gott betyg.

Det krävs stora investeringar för att starta en biodling. Louise har satsat på trälådor, en bra slunga och vaxseparator. Det är viktigt att allt är så ergonomiskt som det går, för hon planerar att göra det här många år framöver.

Har ni alla bikupor på tomten?

– Nej, för vi vill inte att bina ska ha för stor konkurrens så vi har fyra vid vårt hus, två vid vägen och fyra till på en åker intill. Sedan har vi hos grannar i Lerkulan och en annan granne i Ställberget. Och så har vi hört av oss till Sveaskog som förhoppningsvis kommer låta oss ställa kupor på deras mark.

Målet är att ha biodlingen så ekologisk som det går.

– Utan stämpel från Länsstyrelsen - än så länge. Då får man inte ha frigolitkupor. Många har det för de är mycket lättare att lyfta, men ska man vara en ekologisk biodlare så ska man ha träkupor och träramar, säger hon som tycker det är mycket regelverk kring stämpeln som hon inte hunnit sätta sig in i.

Framtidsplanerna är att ha grönsaksförsörjningen klar och eftersom hon äter mest veganskt hoppas de bli självförsörjande. Broccoli, purjolök, grönkål, tomat och persilja, har de sått än så länge.

– Och så ska vi direktså potatis, morötter, kålrot och palsternacka sen. Vi ska odla mycket till gårdsbutiken också, men vi har inte bestämt vad det blir ännu. Det blir en överraskning, säger hon.

Vad har du för framtidsplaner?

– Att utvidga det här som ett familjeföretag som vår son kan ta över. Vi ska starta ett kafé i anslutning till butiken, med många veganska alternativ, säger hon.

Hon berättar att utanför Mjölby, där hon kommer ifrån, finns en fantastisk vegansk restaurang som heter Open New Doors Bahnhof.

– Jag vet inte om Skinnskatteberg är redo för ett växtbaserat café. Men jag har gett grannen vegansk mat flera gånger och han gillar det, bara han inte vet om att det är veganskt, berättar hon med ett skratt.

– Jag läste om en man som åkte till Max och beställde en Greenburgare och fick efteråt reda på att den var vegansk och då skulle han anmäla dem för att de lurat i honom en köttfri hamburgare utan att varna, härligt!

Hon tror att det finns ett intresse för växtbaserat och närproducerat i bygden.

– Skinnskattebergare värnar väldigt mycket om sin hembygd vilket vi redan märkt av. Vi vill lyfta fram bygden och det naturen har att erbjuda oss. Det kommer vara ett centralt fokus i vår verksamhet. Vi kommer anpassa oss efter vår omgivning och våra kunder.

Så småningom kan allt hända, för Louise tänker långsiktigt och är i Riddarhyttan för att stanna.

– Jag hoppas Frej, som nu är två år, ska få ett intresse för det vi gör. Han älskar honung och grävmaskiner så we’ve got that going for us! Min man vill att han ska gå på Skogsmästarskolan i framtiden. Men det är många år dit.

Kort om Louise Thorn

Ålder: 28 år

Yrke: Biodlare, gårdsbutiksinnehavare

Uppväxt: Mjölby i Östergötland

Familj: Mannen Mats, 42 år, Frej 2 år

Tidigare jobb: Lastbilschaufför

Bor: Uggelfors, Riddarhyttan

Utbildning: Läste Fordon – Transport på gymnasiet

Förebilder: Tareq Taylor och Cajsa Warg

Ordspråk: Man tager vad man haver

Favoritplats: Omberg i Östergötland. Bra hemestermål!