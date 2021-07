Målarskola får barns kreativitet att flöda: ”Konsten har alltid funnits nära till hands”

Under sommaren har flera barn fått utforska sin kreativa sida. Madelene Bjälevik, som nyligen flyttade hem till Norberg igen efter många år i Stockholm bestämde sig för att ansöka om kulturbidrag i form av sommarlovspengar från kommunen för att kunna anordna en målarskola för barn.

– Jag är tacksam över att Norbergs kommun vågar satsa på konsten. Anmälningarna till verksamheten trillade in vilket var jätteroligt, säger Madelene Bjälevik.

I Fridahallens entré är det full fart när FP kommer på besök. Dagen efter är det avslutning och dags för vernissage, där barnen får visa sina familjemedlemmar vad de skapat. Just nu förbereder de utställningen genom att sätta upp alla tavlor och målningar på väggarna.

– Det blir roligt för dem, de har gjort så många fina saker. Föräldrarna uppskattar verksamheten och tycker att det är roligt att någon hittar på någonting kreativt. Så det har varit bra reaktioner hittills, säger Madelene Bjälevik.

– Det känns lite nervöst, berättar Alex, en av deltagarna som hjälper till med att få tavlorna att sitta rakt på väggen inför morgondagens vernissage.

Tolv mellanstadieelever indelade i två grupper har under tre veckors tid fått prova på flera målartekniker som akryl, akvarell och teckningskol.

– Art pouring var väldigt roligt, säger Agnes, en annan av sommarens deltagare.

– Vi har blåst färg med sugrör också, tillägger kompisen Molly.

Madelene Bjälevik berättar att barnen fått använda sin fantasi i skapandet och att de hunnit utvecklas väldigt mycket under den relativt korta tiden.

– Jag älskar att jobba med barn, de har en kreativitet som inte sitter fast. De vågar prova på att vara kreativa utan att tänka för mycket på resultatet och ser saker på ett annat sätt än vad vuxna gör.

Klockarens målarskola, som verksamheten heter, fick sitt namn av huset Madelene Bjälevik bor i tillsammans med sin familj som kallas just Klockaren. Där har de hållit hus under veckorna som gått. Idén om att ha en målarverksamhet kom till på Centralskolan, där hon jobbar som elevassistent.

– Där kom jag i kontakt med barnen som berättade om hur allt hade ställts in på grund av Covid-19. I princip all deras idrottsverksamhet hade pausats under pandemin, vilket de tyckte var väldigt tråkigt. Så när restriktionerna lättade lite tillkom även detta för den kreativa skaran.

Konsten och målandet har alltid varit närvarande i Madelene Bjäleviks liv, i hennes familj har många hållit på med hantverk. Tidigare har hon gått på konstskola i Tidaholm och Falköping där hon studerat silver- och guldsmide. 2006 startade hon dessutom ett eget smyckesföretag som i nuläget ligger i vila.

– Konsten har alltid funnits nära till hands. Jag är till och med döpt på Abrahamsgården, passande nog.