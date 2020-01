Många ansikten för äldre med hemtjänst – allra värst i Norberg

Anmäl text- och faktafel

Skillnaderna kan vara stora mellan olika kommuner i hur många hemtjänstanställda som dyker upp hemma hos äldre. I Skinnskatteberg möts den äldre av i snitt nio ansikten under två veckor – en av de fem lägsta noteringarna i Sverige .

I Norbergs och Fagersta kommuner är läget ett annat. Enligt undersökningen som bygger på en tvåveckorsperiod under 2019 fick norbergare med hemtjänst i genomsnitt besök av 25 olika anställda under två veckors tid. För Fagersta var siffran 21 anställda per vecka, enligt kommundatabasen Kolada som gjort sammanställningen.

Fagersta-Posten uppmärksammade i höstas kritik som riktats mot att hemtjänstpersonalen i Norberg upplevs ha en stressig arbetssituation.

Siffrorna bygger på statistik som kommunerna skickat in. Kolada som gjort sammanställningen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) vars medlemmar är Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).