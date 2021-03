Mello-artisten flyttade till Norberg – släpper låt till dottern: ”Kom till under tuffa perioder”

Hastigt och lustigt flyttade Nano Omar, som mest är känd som Nano, till Norberg hösten 2019. Någon anknytning till staden hade han inte. Det var framförallt stressen som gjorde att han tillsammans med fru och fyra barn tog pick och pack och flyttade till Västmanland.

– Vi ville komma ifrån Halmstad väldigt snabbt och vi började därför kolla efter hus på Blocket. Sedan såg vi en gård här och jag och min fru har alltid drömt om att bo i skogen, säger 34-årige Nano Omar.

Varför var det en sån stress?

– Det var för barnens skull. De hade det inte så bra. Baksidan med att vara artist är att folk har fördomar beroende på var du bor någonstans.

Nano är mest känd för sin medverkan i Melodifestivalen 2017. Han vann tittarnas röster, men det räckte inte hela vägen till att bli Sveriges bidrag i Eurovision.

Karriären som artist har dock levt vidare. Under pandemin har det inte blivit så många spelningar. Men under tisdagen spelade han in en ny musikvideo som utspelar sig i Norbergs kyrka. Låten kommer ut den 23 april, och det är första gången på åtta månader som Nano släpper ny musik.

– Men det var inte samma känsla då som nu. Det här känns lite som en comeback för mig. Låten heter A fathers love och är riktad till min äldsta dotter Elvira som är tolv år gammal.

Vad handlar den om?

– Den här låten kom till under tuffa perioder och är en låt om smärta men också kärleken till mitt barn. En dag hoppas jag att hon står upp för sig själv på ett sätt som jag inte vågade göra som barn. Att hon visar sitt vackra leende och att hon är en av de starkaste personerna som jag någonsin träffat.

För omkring fyra månader sedan flyttade familjen in till centrala Norberg, men Hästbäck gård har de fortfarande kvar. Avbrottet från turnéerna har gett Nano idéer på hur gården skulle kunna användas framöver.

– Planen är att kunna bjuda in professionella låtskrivare och artister till gården, som jag hoppas blir en växande verksamhet för skivbolaget. Jag vill också ha skrivläger där.

Han fortsätter:

– Men i centrala Norberg hoppas jag kunna starta upp något som är riktat mot ungdomar och kids som är musikintresserade. Jag pratar med kommunen om att samverka med fritidsgård och skola, och de är positiva. Men jag är väldigt tydlig nu när jag planerar verksamheten att man inte får stå och rappa om vapen och glorifiera våld. Jag tycker inte det är okej att se på den sortens musik som något bra.

Nano hade en strulig uppväxt och flyttades runt mellan olika fosterfamiljer. I tonåren hamnade han på ett behandlingshem som han stannade på i över tre år. Men när han tillslut återvände hem var familjesituationen besvärlig. Han hamnade i destruktiva beteenden och fick avtjäna några kortare fängelsedomar.

– Men det var tolv år sedan och nu har jag inte haft något med polisen att göra. Utmaningen för mig är att inte få fördomar emot mig, säger han.

Under familjens tid i Halmstad tyckte Nano att det var svårt att integrera sig i samhället. Han turnerade mycket och hann inte vara med på så många av barnens aktiviteter, vilket han kände att utomstående dömde honom för.

I Norberg upplever han situationen som lite annorlunda, även om han ”mest har connectat med skogen” hittills, som han säger.

– Det är en sån familjär stämning här. Till och med jag har börjat hälsa på människor innan de hälsar på mig. I Botkyrka där jag kommer ifrån hade folk mest tyckt att jag var konstig om jag gjorde så. Jag hoppas att jag kan stanna här och att jag kan bidra med något till barn och ungdomar.