Meteorologen: ”Det blir vårvärme”

Men innan värmen drar in kan det under tisdagskvällen komma lättare skurar, men skurarna kommer dra bort under natten.

– Det blir vårvärme. Onsdagsmorgonen kommer bli solig med stigande temperaturer. Senare under dagen kan det bli 15 grader varmt, säger Tora Tomasdottir, meteorolog på StormGeo.

Det kommer fortfarande var blåsigt, men vinden kommer successivt avta under veckan.

Annars bjuder veckan på typiskt aprilväder med både sol och skurar.

Under torsdagen sjunker temperaturen några grader men kommer att att hålla sig över tiogradersstrecket. Det gäller även för helgen

– Är man i solen kommer det att vara riktigt skönt, men i skuggan kan det kännas rått, säger Tora Tomasdottir.

Under nästa vänder temperaturen uppåt igen och i mitten på veckan kan det åter bli 15 grader.