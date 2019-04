Till vi slutar andas – Otto Zelaya de la Parra visar sina verk på konstmuseet

På Västerås konstmuseum ordnas en utställning för nya och unga konstnärer.

Konsteleven Otto Zelaya de la Parra har redan nu fått möjligheten att ställa ut sina verk på museet.

Under namnet ”Til We Stop Breathin' Pt.6” visar han flera av sina konstverk. Otto Zelaya de la Parra rör sig mellan skulpturer, målningar, teckningar och kollage. Hans konst är samhällskommenterande med en politisk dimension. I verket ”Glancing Past the Border” ser vi tre kvinnor som kikar genom håll i en mur. En av dem är naken.

– Den handlar muren Donald Trump vill bygga. Det är tre mexikanska kvinnor som kikar in genom muren mot möjligheten till ett bättre liv i USA. Den nakna kvinnan är en kommentar om Trumps kvinnosyn, säger Otto Zelaya de la Parra.

Verket är också personligt för honom, han är en västeråsare med både mexikanska och engelska rötter. Otto Zelaya de la Parra är 21 år och går nu första året på Västerås konstskola, ett något annorlunda studieval med tanke på att han tidigare gick på ABB-gymnasiet.

– Tanken med den utbildningen är att man ska gå direkt till KTH efter studenten, men jag har alltid skapat och konstintresset tog överhanden.

Hans pappa arbetar på ABB och ingenjörskonsten ligger också Otto Zelaya de la Parra varmt om hjärtat. Han använder gärna sina teknikkunskaper i sin konst, det syns exempelvis i skulpturen ”Finding Balance”.

– Jag har skapat den så att tyngdpunkterna är perfekt balanserade för att den ska kunna stå självständigt.

Otto Zelaya de la Parra har siktet högt ställt. Redan nu har han sökt prestigefyllda konsthögskolan University of the Arts London, den näst bäst rankande konstutbildningen i världen.

- Jag får besked om en månad, kanske kommer jag in!

Otto Zelaya de la Parra och fler nya unga konstnärer visar sina verk på Konstmuseet onsdag kväll den 10 april.