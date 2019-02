Till minne – Hans Tedenfors

Vår bekantskap med Hans började för 30 år sedan, då han blev pensionär. Vännen Ragnar Wahlfeldt som kände till Hasses stora blomsterintresse, tog med honom till hembygdsgården och föreslog att han skulle skapa lite blomsterprakt vid stugorna.

Första uppdraget blev att gräva upp och plantera rabatter vid Slussvaktarstugan. Därefter planteringarna vid Mor Stinas Stuga, Rune Lindströmmuseet och slänten vid Hamnboden. Hasse lade ned sin själ i att välja olika växter som ger blomsterprakt över hela säsongen till glädje och ögonfägnad för alla besökare.

Han tog till sin uppgift att varje dag cykla ner till gården för att ansa rabatter, vattna etc. och hade alltid tid för prat med intresserade besökare som ibland ville ha hjälp med sina rabatter vilket Hans med stolthet gärna tog sig an.

Med kameran i hand har Hans dokumenterat rabatterna från vår till höst.Han har även fotat vid olika arrangemang på gården för att till årsmötet visa en trevlig bildkavalkad över årets aktiviteter.

Som gammal lärare engagerade han sig gärna i barnverksamheter exempelvis när han ordnade båtrace i kanalen och Fagerstas skolbarn bjöds in för att tälja sina båtar. Han fanns alltid på plats under Stora Metaredagen som också vänder sig till barnfamiljer. Under den Medeltida marknad som arrangerades under några år var Hans den utklädde riddaren som fotade prinsar och prinsessor poserande på trähästen.

Varje år, sedan starten av Gammaldags Jul, har Hans varit museivärd i herrgårdsmuseet. Återvändande besökare har glatts åt den trevlige lille mannen på våning två som sålt lotter och godis. Även vid Midsommarfirande och Återvändardagar har han alltid ställt upp som funktionär.

Hasse sade ofta att hembygdsgården var hans nya familj och hem. Under många år bekostade han själv blomsterutsmyckningen på området. Han försökte hitta extrainkomster till föreningen. Ett flertal år cyklade han runt i Fagersta och klippte äppelträd. Hela behållningen från klippningen skänktes till föreningen. Han kom också på att han kunde koka marmelad till försäljning av gårdens frukt och bär.

Vi har under åren lärt känna Hans väl, och en fin gemenskap har växt fram. Hasse uppskattade våra omsorger och ett tydligt bevis på det var när han vid några tillfällen bjöd in till kalas i Stora Logen för alla sina vänner och det kom många.

Hans lade ned hundratals timmar på att skriva, oftast på rim som beskrev vännerna och livet på gården exempelvis i häftet ”Vår hembygdsgård – en Framtidssaga på vers”. Nu har pennan stannat och Hans har lämnas oss, gården och alla vänner. Vi kommer att minnas honom med värme och tacksamhet. Hann fattas oss.

/Vännerna på hembygdsgården genom Clary och Rita