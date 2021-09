Molander: Löfvens sista debatt visar en gömd väg framåt för svensk politik

Valet 2022 kommer att avgöras på landsbygden och i förorten. Det stod klart under onsdagens partiledardebatt. Stridsfrågorna är de tre S-en; skogen, strandskyddet och skjutningarna. Debattvågorna gick höga och efter de senaste årens svikna löften och resonemangsäktenskap är väljarna rörliga och partierna hungriga på nya väljargrupper.

Kristdemokraterna har börjat prata om landsbygden, och det är tydligt att de vill försöka sno åt sig traditionella centerväljare som inte är nöjda med partiets vägval i regeringsfrågan.

Centerpartiet känner sig med rätta hotade och partiledaren Annie Lööf (C) pratade nästan uteslutande om landsbygden i sitt inledningsanförande.

Landsbygden i allmänhet och skogen och strandskyddet i synnerhet är glödheta i den politiska debatten och hjärtefrågor för Centerpartiet som har ställt hårda reformkrav på områdena för att stödja en socialdemokratisk regering.

Socialdemokraterna vill gärna gå med på reformerna. Problemet är bara att skogen och strandskyddet också är Miljöpartiets hjärtefrågor, och i just de här frågorna är MP och C edsvurna ideologiska fiender. Biologisk mångfald och allmänhetens rätt att besöka vackra naturområden står emot äganderätt och hållbar träråvara som en del av klimatomställningen. För att få igenom sin budget behöver Socialdemokraterna stöd av både C och MP, men inget av partierna kan vika ner sig utan att svika både kärnväljare och medlemmar.

Räkna med att skogen kommer att vara fortsatt politiskt sprängstoff.

I frågan om strandskyddet såg det dock under debatten ut att finnas en liten öppning för att C och MP skulle kunna komma överens genom att stärka skyddet i högexploaterade områden, främst i städer, och släppa på skyddet i glesbygdsområden där det finns mycket natur och få människor.

Mer oväntat var Märta Stenevis (MP) fokus på gängkriminalitet under debatten. De gröna är ju inte direkt kända för att ta frågor om lag och ordning på allvar, men har väl insett att det inte går att vara tyst i den fråga som troligen kommer att vara en av de stora valfrågorna. Stenevi pratade om långsiktighet och förebyggande socialt arbete, något som är avgörande för att knäcka gängen på lång sikt men hittills har missats i en debatt som mest handlat om hårdare tag och strängare straff.

Kanske har partiets senfärdighet blivit en fördel – det kan ge sig in i debatten med en ny vinkel och utgångspunkt.

Nya och egna idéer är annars något som avgående statsminister Stefan Löfvens socialdemokrater har brist på. Debatten gjorde det tydligt att den socialdemokratiska strategin numera är att hålla ihop sitt regeringsunderlag och sina väljare genom att ständigt prata om det demokratiska hot som SD och samarbete med SD utgör. Oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna kan inte SD vara det främsta argumentet för att rösta på S. S måste gå till val på egna politiska förslag och en egen vision för vad Sverige ska vara.

Men kanske kan faktiskt Stefan Löfvens sista politiska debatt visa en oväntad väg framåt för svensk politik. Under avtackningen av Stefan Löfven fick han ta emot gåvor och uppskattande ord från alla partiledare som underströk att man kan ha olika ideologiska utgångspunkter men ändå respektera, förstå och ibland även tycka om varandra som politiska motståndare. Det vore bra för det politiska samtalet om sådana ord hördes lite oftare. När man följer den svenska debatten i dag får man lätt intryck att partiledarna inte är representanter för det svenska folket som ska komma överens om vägen framåt utan dödsfiender som bekämpar onda makter.

Det är varken bra för politikerna eller det samhälle de är satta att styra. Tillsammans.

