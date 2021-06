Molander: Nu kan ni andas ut, jag tar semester

Bilen rullar längs route 66 genom en vänlig grönskas rika dräkt. Gran, gran, gran, kalhygge, gran. Hamnar bakom en epa precis när 2+1-vägen blir enfilig. Walk, idiot, walk.

Himlen är sådär skimrande blårosa som den bara kan vara de sista veckorna i juni när natten försvinner. Blood Red Moon.

Vilken vår det har varit. Vilket år det har varit. Kris i ekonomin. 15 000 döda. Kris i sjukvården. Maktskifte i Surahammar. Kris i Skinnskatteberg. En återuppstånden flygplats. Kris i Stockholm. Extra val. Oh Lord! When? How?

Nu går smittan ner. Normalläge i sjukvården. 3-2 mot Polen. Avgörande mål i förlängningen. 1:a juli släpps restriktionerna. I’m Alive.

Det har gått två år sedan jag tog över ansvaret som politisk redaktör. Jag hade aldrig drömt om Bergslagen. Visste ingenting om Västmanland. Googlade. Läste. Reste. Besökte. Missförstod. Try Again.

Sveriges näst fulaste stad. Köping är ännu värre. Har du sett Fagersta? Här finns inget att se. Västmanlänningarna har ansträngt sig för att förklara hur trist här är. You Got It All… Wrong.

Jag är uppriktig när jag säger att Västmanland troligen är Sveriges mest underskattade län. Skogen. Sjöarna. Bergen. Öarna. Stigarna. Snart kommer andra att förstå. Passa på att njuta av lugnet innan turistbussarna rullar in. Outsmarted.

Men när sommaren kommer längtar jag hem. Längtar till havet. Ska bara packa det sista. Resväskan är full. Hälften av kläderna ligger fortfarande kvar på sängen. Får väl ta en Ikea-kasse. Var är sandalerna? Varje gång. Hate To Say I Told You So.

När ni läser det här har jag förhoppningsvis kommit fram till stugan vid havet. I min stol på ledarredaktionen sitter Ola Tedin. Skåningen från Paris som levt i USA och Bryssel och nu kommit till Västmanland. Vackra Västmanland. Han vet inte allt om hur det är här och alltid har varit, men han ser vad det skulle kunna bli. Var lika snälla mot honom som ni varit mot mig. 9 augusti är jag tillbaka. Won’t Be Long.

En riktigt fin sommar önskar jag er kära läsare. Ser fram emot att höra från er i höst igen.

