Mord men också parfym när kvinnorna definierar tiden efter första världskriget: ”Fyllde på energinivåerna med sockerbitar indränkta i konjak”

1919, första världskriget har precis tagit slut och kvinnorna i Tyskland får rösträtt (kvinnorna i Sverige också visserligen, men det är perifert i den här boken). Ett årtal som andas förnyelse och möjligheter men som också kantas av politisk oro.

När Unda Hörner tar sig an 1919 med kvinnorna som utgångspunkt kastas läsaren mellan länder, idéer och uttryck. Flärd i Frankrike där modeskaparen Coco Chanel börjat utveckla parfymen Chanel Nº 5. Sorg i samma land där Marie Curie allt sedan makens död flera år tidigare bedövar sig med arbete. Men boken startar i Tyskland där Rosa Luxemburg mördas av ett medborgargarde för sitt politiska engagemang. Vidare skriver Hörner om mindre namnkunniga kvinnor som Käthe Kollwitz, den första kvinnan att väljas in i tyska konstakademien, Gustav Mahlers änka Alma Mahler-Gropius som efter kompositörens död fortsätter att dras till framstående, kreativa män men som egentligen också själv hade talang för både musik och konst, Hannah Höch, en av få kvinnliga, tongivande konstnärer inom dadaismen och Sylvia Beach, amerikanskan som grundade bokhandeln Shakespeare and company i Paris.

I boken blandas faktauppgifter och citat hämtade ur brev, dikter, pamfletter eller dagböcker med skönlitterära anekdoter och det är inte alltid så lätt att avgöra var det ena slutar och det andra tar vid.

Så trots den enkla formen blir det rörigt och framför allt namntungt. Hela tiden läggs stor vikt vid bekantskapskretsarna inom vilka dessa kvinnor rörde sig, här tar männen trots allt plats i långa rader av namn på arkitekter, konstnärer, älskare, gifta män och revolutionärer. Svårläst men med den effekten att en väv över ett år i mellankrigstidens Västeuropa bildas – kvinnorna kanske stod ensamma inom sina respektive områden där de försökte krossa barriärer och skapa sig utrymme men de verkade i samma tidsanda.

Hörner visar också på ett sinne för detaljer som gör läsupplevelsen värd mödan, som att den banbrytande franska tennisspelaren Suzanne Lenglen som vann Wimbledon den 5 juli 1919 fyllde på energinivåerna med sockerbitar indränkta i konjak mellan matcherna, till vilka hon för övrigt ofta anlände iklädd pälskappa över tenniskläderna. Eller hur Provencerosen, en viktig ingrediens i Chanel Nº 5, endast kan plockas under tidiga morgontimmar eftersom blomman ”med den uppgående solens strålar förlorar sin bedårande doft”.

