När vänstern blev borgerlig – hur klassperspektivet försvann ur politiken

I sitt sista verk ”Understanding Class” (2015) konstaterade den då 68-årige amerikanske sociologen och marxisten Erik Olin Wright att jämlikhet aldrig diskuterats så mycket och så öppet som nu. Debatten kretsar kring frågor om människors lika rättigheter oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller intellektuella och kroppsliga funktioner.

Men han såg framför allt att den enskilt avgörande komponenten för ett jämlikt samhälle, frågan om klass, under de senaste 30 åren helt suddats bort från den politiska diskussionen. Det har skett samtidigt som klasskillnaderna vuxit i hela västvärlden.

Vänstern har traditionellt försökt värna arbetarklassens intresse, men arbetare i sig är inte lätta att handskas med, de gör nämligen inte som man vill utan som det passar dem. Under de senaste åren har vi sett hur de som väljargrupp slutit upp bakom högerpopulistiska och nationalistiska krafter, de har röstat för Brexit, Donald Trump i USA:s presidentval, Marine Le Pen i Frankrike och i stigande grad på Sverigedemokraterna hos oss. Samtidigt går socialdemokratin kräftgång eller kollapsar runt om i Europa, undantaget är Danmark där de danska socialdemokraterna antagit ett politiskt program som rent av ligger höger om SD:s.

För Wright, som i ”Understanding Class” skönjer dessa tendenser och förutser vad som är på väg att hända, är det inte förvånande. Västvärldens arbetares sätt att rösta är en reaktion på att de genom globalisering och avreglerade marknader förlorat inflytande. Vänsterns antiglobaliseringskampanj punkterades av skotten i Göteborg och Genua 2001 och därefter förlorade den initiativet till de högerextrema rörelser som utifrån sin agenda kunnat organisera arbetarnas globaliseringsmotstånd på ett vis och med en politisk framgång som vänstern inte varit i närheten av.

Globaliseringen har lett till att välbetalda industrijobb och kapital har flyttats från väst samtidigt som miljontals människor börjat röra sig över världen för att tjäna pengar och få bättre liv i Europa eller Nordamerika. Resultatet har också blivit en polarisering av våra samhällen och den ökande kulturella diversifieringen har undergrävt möjligheten att organisera den tidigare förhållandevis homogena arbetarklassen. Nu är socialdemokratin i många länder dessutom beroende av invandrarröster samtidigt som de inhemska arbetarna sökt sig höger ut.

Skälet till det är enligt Wright nyliberalismens stora ideologiska seger under 1980-talet, som i sin tur lett till avregleringar som sammanföll med murens fall och ekonomisk globalisering. Sovjetkommunismens kollaps innebar förstås att tilltron till ett socialistiskt alternativ försvagades hos vänstern och folk i allmänhet. Även vänstersinnade började tvivla på socialismen och hemföll dessutom i det postmodernistiska tänkandets relativism, de övergav tron på ”den stora berättelsen” om det klasslösa samhället som historiens mål till förmån för ett virrvarr av identitetspolitiska särintressen där livsstilsliberala frågor och rasstatistik fått prioritet framför klasskampen.

Wright, född 1947, var professor i sociologi vid University of Wisconsin-Madison och tillhörde 68-vänstern. Under 70-talet deltog han i ett akademiskt krig kring hur samhällsvetenskap skulle bedrivas. Marxistiska forskare, som Wright, betonade att vetenskapen skulle ägna sig åt att förstå samhällets dialektiska dynamik, hur klasskampen formar det, medan de positivistiska sociologerna strikt ville beskriva det i siffror och statistik.

I slutet av 70-talet var Wright emellertid med och grundade Septembergruppen, eller ”No-Bullshit Marxism Group”, som den också har kallats. Den bestod av en rad teoretiker och samhällsforskare som influerade av den österrikisk-brittiske filosofen Karl Poppers förödande kritik mot marxismens vetenskapliga anspråk försökte göra den mer kompatibel med den positivistiska samhällsvetenskapen och rensa ut de metafysiska och grundlöst vaga antaganden som finns i den klassiska marxistiska analysen.

De kallade sig för analytiska marxister och Wrights livsprojekt var att förena marxismen med den positivistiska sociologin, vars upphovsman framför allt var tysken Max Weber. Wrights sista verk ”Understanding Class” kan ses som resultatet av det.

Marxismens kris handlade framför allt om att dess analys byggde på den klassiska arbetsvärdeteorin. Tanken om att det är mängden arbete som avgör en produkt eller tjänsts värde brukar i västerländsk historia först spåras till den amerikanske politikern och vetenskapsmannen Benjamin Franklin under 1700-talet, men den återfinns redan formulerad hos den arabiske filosofen och historiken Ibn Khaldun (kallad arabarenas Marx) på 1300-talet. Det visade sig övertygande, även för marxister, att den tesen inte håller. Det är efterfrågan på en vara eller tjänst som avgör dess ekonomiska värde, ett konkret exempel var den sovjetiska ekonomin som producerade mängder av produkter i kvantiteter som ingen ville ha.

Marxisternas fick i stället flytta fokus till idén om exploateringen, att arbetarna i det kapitalistiska samhället faktiskt berövas de värden de skapar när de arbetsgivaren hela tiden vill ge dem så liten del av förtjänsten av försäljningen av de varor och tjänster de producerar. Wright påpekar att även positivistiska sociologer erkänner att detta sker, men att de gärna undviker det värderande ordet ”exploatering” som indikerar att det är något moraliskt ont som försiggår. Weber är exempelvis fullt medveten om det och erkänner också att den press arbetsgivarna utövar mot löntagarna är ett ont, det gör människor illa, men det är också nödvändigt för att få så stora vinstmarginaler som möjligt inom en konkurrensekonomi. Det bästa sättet för ett samhälle att utvinna så mycket arbete som möjligt ur sin befolkning är att skapa en arbetsbefrämjande och flitig kultur, det var det som skedde i de protestantiska länderna där bibelorden användes för att få människor att lägga sin tid och kraft på arbetet. Den så kallade ”protestantiska arbetsetiken” var det som gjorde att de protestantiska länderna utvecklade sina industrier snabbare än andra samhällen.

Men vad är egentligen klass? Enligt Wright är klassbegreppet användbart för att förstå hur makt och resurser fördelas inom ett samhälle samt hur en dynamik av konflikter förändrar det inifrån. En klass består av en grupp människor som statistiskt sett har samma förutsättningar, möjligheter, makt och inflytande i ett samhälle. En indelning är att skilja arbetsgivare och anställda åt, men samhällets invånare skiftas på betydlig fler vis än så.

Wright hävdar att klasserna kan förstås utifrån vilket inflytande de har över ekonomin och produktionen, var i produktionskedjan de befinner sig, vilken ställning de utifrån kompetens har på arbetsmarknaden och vilken inkomst de får av samhällets produktion. På så vis kan vi på en aggregerad nivå dela in människor i underklass, arbetarklass, medelklass och överklass.

Givetvis rör sig människor på individnivå mellan klasserna och kan rent av tillhöra flera samtidigt. Wright erkänner också att det pågår sådant som klassresor i kapitalistiska samhällen, men när vi tittar närmare på statistiken kommer vi se att de är betydligt färre än vad många av oss tror, även i ett samhälle som Sverige. Kapitalismen har visat sig också kunna understödja kvinnors inträde på arbetsmarknaden och har ett svalt intresse för rasism då den hela tiden strävar efter att optimera kompetensen hos arbetskraften, profiten är i sig köns- och rasblind, men den hittar då andra sätt att skikta och underordna människor eftersom exploatering är en bärande del av systemet.

Denna indelning av människor innebär också att de olika klasserna äger positioner i samhället. Wright skriver att den ger upphov till ”möjlighetssamlande”, varje klass förser sig med fördelar i förhållande till de människor som står lägre på klasstegen. Ett sådant exempel är att arbetarna inom en nation har en starkare ställning på arbetsmarknaden på grund av medborgarskap, erfarenhet, kunskaper och att de bättre känner det samhälle de arbetar i än de som nyligen kommit till landet. Det gör också att de har en ställning att försvara gentemot migranter och gästarbetare som konkurrerar om deras arbete, riskerar att sänka deras löner och dessutom ta del av sociala förmåner som de betalar. Det är krasst förstås, men det har ingenting med främlingsfientlighet i sig att göra. Även om devisen ljuder ”Arbetare i alla länder, förenen eder”, gynnas ingen av dem av att kapitalet spelar ut dem mot varandra. Därav kan det vara rationellt av arbetarklassen att rösta för strikt invandringspolitik, tullar och handelshinder. Att exempelvis den svenska socialdemokratin till alldeles nyligen haft ett stramt grepp om invandringen beror just på detta.

Samtidigt klargör Wright att rasism och främlingsfientlighet är också en sorts ideologiska konstruktioner som går ut på att berättiga och ge mandat för att exploatera och göra andra människor illa för den egna vinningens skull. I länder som USA har rasindelning tjänat till just detta, segregering från utbildningar, möjlighet att rösta eller att få gifta sig med vem man vill har fungerat för att skydda vissa gruppers intressen från andra.

Här vill Wright att vi förstår den klassiska marxistiska indelningen av materiell bas och ideologisk överbyggnad. Det finns ett samband och en dynamik mellan hur ett samhälles ekonomi är organiserad och hur dess politiska liv och lagstiftning ser ur. Samhällsförändring drivs framför allt på av teknologi och utvecklade produktionsmetoder. När dessa förändras börjar samtidigt det politiska samtalet låta annorlunda och lagarna skrivs om. Samtidigt kan överbyggnaden påverka basen, politiken och lagstiftningen ordnar ramar för ekonomi och produktion utifrån utfallet av klassintressen.

Den italienske marxistiske filosofen Antonio Gramsci utvecklade Marx tankar kring överbyggnadens roll i samhällsutvecklingen. Gramsci hävdar att de dominerande klasserna skapar en kulturell hegemoni, en uppsättning normer och regler för vad som får tyckas och sägas. Borgerligheten vill därför att dess värderingar anses som universella och allmänna, medan arbetarklassens kultur är underutvecklad och apart.

Det rör också verklighetsbeskrivningar, att Brexit, Trumps valvinst eller Sverigedemokraternas politiska framgångar i etablerade medier skildras som något hotfullt mot den ”liberala demokratins” värden, handlar också om att försöka bortförklara den eventuella rationaliteten i arbetarnas röstningsmönster. Globaliseringen har tagit ifrån dem välbetalda jobb och utsatt dem för konkurrens av migranter och utländsk arbetskraft som riskerar att sänka deras löner. Brottslighet, till följd av integrationsproblem, drabbar knappas medel- eller överklassen utan i första hand arbetarklassen. Det är också den som först känner av när välfärdssystemen börjar vackla till följd av överbelastning (de högre klasserna ordnar egna sjukförsäkringar och snabbfiler). Att beskriva den reaktionen som ”reaktionär”, ”främlingsfientlig” eller ekonomiskt oklok handlar om att de högre klassernas intressen är i fara.

När den tyska tankesmedjan Centre for European Policy tidigare i år presenterade sin studie över EMU-medlemskapens vinnare och förlorare visade sig att de flesta medlemsländerna hade förlorat på samarbetet som främst gynnat de mest utvecklade ekonomierna, Tyskland och Nederländerna. Under en 20 års medlemskap hade den genomsnittlige tysken och holländaren tjänat nära 2 miljoner kronor på EMU-medlemskapet, greken inte ens ett par tusenlappar, medan italienaren förlorat mer än 700 000 kronor och fransmannen över en halv miljon. Att de två senare en masse röstade in högerextrema EU-skeptiker i Europaparlamentsvalet i år kommer kanske därför inte som någon överraskning.

Som ett intressant exempel på hur hegemoni fungerar skriver Wright om utvecklingen i det amerikanska sydstaterna. Det viktigaste skälet till att medborgarrättsrörelsen så effektivt kunde få igenom sina politiska krav under 1960-talet var därför att sydstaternas ekonomi förändrats radikalt sedan depressionen. Det gamla jordbruk som tidigare använt slavar och därefter fattiga frigivna slavar med kraftigt beskurna rättigheter som billig arbetskraft, bar sig inte när ekonomin och produktionen utvecklades. Motståndet mot upphävandet av segregationslagstiftningarna hade varit betydligt kraftigare om de ekonomiska incitamenten varit starkare. Ja, Dwight Eisenhower, John Kennedy och Lyndon Johnson hade rent av fått ett nytt inbördeskrig på halsen (Eisenhower tvingades 1957 ta federal kontroll över Arkansas nationalgarde och sätta in luftburna trupper för att oskadliggöra delstatsregeringen och dess smygande hot om en väpnad konflikt kring segregationen). I sydstaterna har sedan ändå vit arbetar- och medelklass med framgång fortsatt att försvaga andra gruppers möjligheter att skaffa sig utbildningar och bättre betalda arbeten.

Enligt Wright är åtminstone alla västerländska samhällen en slags symbios mellan olika politiska ideal och intressen. Rester från de gamla traditionella samhällena före industriella revolutionen och modernismen blandas med socialistiska idéer och kapitalismens strategier. Det beror på, som marxismens fader Karl Marx påpekar, att samhällens utveckling historiskt sett drivits på genom klasskonflikter. Under antiken stod slaven mot herren, under feodalismen bonden mot adelsmannen och i det kapitalistiska samhället är det arbetaren mot kapitalisten. Wright understryker att vi talar om system, det handlar inte om att det är några enskilda groteskt välbärgade personer som styr samhället utifrån sina intressen, utan av opersonliga sociala och ekonomiska krafter som är i ständig rörelse.

De olika intressena formar samhällena och en sorts kompromisser uppstår utifrån klassernas förmåga att organisera sig och hävda sina positioner. I det kapitalistiska samhället är dessutom marknaden beroende av det finns andra fungerande institutioner kring den som utbildningssystem, sjukvård, barnomsorg och lagar som i någon utsträckning reglerar den. För de anställda kan sådant som arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning vara delsegrar i klasskampen, men för arbetsgivarna kan dessa också vara nödvändiga för att deras verksamheter ska fungera smidigt och bra.

I dag diskuteras populismen som ett problem, men Wright påpekar att populism eller folklig förankring också behövs för att medborgarna verkligen ska ha förtroende för samhällets institutioner. Saknar de det så kommer de att vända sig ifrån dem eller emot dem, något som vi nu bevittnar över snart sagt hela västvärlden. Populismen innebär också en demokratisering av institutioner som upprätthåller privilegier för de högre klasserna. När diskussionen går på högvarv om att väljare måste kunna kvalificera sig genom kunskapstester för att få delta i allmänna val, handlar det helt enkelt om att försöka begränsa arbetarklassens inflytande över samhällsutvecklingen. På samma sätt är inskränkningar av yttrande- och organisationsfriheter ett sätt att tysta röster som utmanar de härskande klassernas hegemoni.

Wright hävdar därför att det inte är något märkligt med att högerpopulister som Trump eller Sverigedemokraterna glorifierar ”de gyllene åren" från andra världskrigets slut fram till slutet av 60-talet, det är inte bara nostalgiskt utan till och med riktigt. Det var då som arbetarklassen i hela västvärlden, nästan oavsett vilket parti som styrde, framgångsrikt lyckades forma institutioner som främjade deras intressen genom ökad demokratisering och byggandet av starka välfärdsstater. Arbetarnas inflytande nådde sin höjdpunkt i slutet av 60-talet, men avtog sedan i västvärlden av olika skäl.

I USA slogs arbetsgivarna om arbetarna efter andra världskriget. Det är också då det amerikanska sjukvårdsförsäkringssystemet växer fram, drivet av att företagen vill erbjuda sina anställda så stora förmåner som möjligt och dessutom se till att arbetskraften höll sig frisk. Wright skriver att det systemet var fullt samhällsekonomiskt fungerande och förtjänstfullt även för amerikanska arbetare fram till 1990-talet då försäkringarnas ständigt utökande förmåner blivit för dyrt och en universell sjukvårdsförsäkring blivit mer ekonomisk. I USA har det blivit för kostsamt för arbetsgivarna att själva stå för välfärdskostnaderna, svårigheterna i att förändra systemet beror nu på att den industri av försäkringsbolag som finns kämpar för att överleva och för att de som redan är försäkrade inte är intresserade av att förlora förmåner och betala sjukvård för dem som inte haft lyckan att få bra anställningar.

För den amerikanska arbetarklassen var Vietnamkriget det första stora bakslaget, ett mänskligt, ekonomisk och moraliskt sett kostsamt krig som banade väg för de krafter som ville bromsa in och försvaga det då faktiskt starkt framväxande välfärdssamhället i USA. Därtill kommer oljekrisen 1973 och snart banas vägen för Ronald Reagans nyliberala ekonomiska reformer.

Wright skriver att jämviktsläget mellan anställda och arbetsgivare kan se olika ut beroende på en rad omständigheter. Kraften i en arbetarrörelse har också med klassmedvetenhet att göra, det vill säga i vilken mån människor kan se sin roll i ett system och identifiera sig med den.

Omkring var fjärde svensk betraktar sig som arbetarklass, medan knappt dubbelt så många i statistisk mening är det. Bara var sjätte amerikan ser på sig själv på samma vis, tror att när hälften av befolkningen ur ett sociologiskt perspektiv kategoriseras som sådan. I det hyperkapitalistiska Japan uppfattar bara var tjugonde medborgare sig som arbetare. Det får också förstås betydelse för i vilken mån klassen kan organiseras och uppnå gemensamma intressen.

I USA har arbetsgivarna och kapitalägarna en betydligt starkare ställning gentemot arbetskraften än i exempelvis Sverige, där fortfarande tre fjärdedelar av den är fackligt organiserad. Samtidigt finns det mycket lite som tyder på att den amerikanska kapitalismen inte kommer att leva och frodas vidare, systemet är intakt.

Även Sverige växte så det knackade efter andra världskriget, men här innebar en stark socialdemokrati att staten och samhället tog en större roll för välfärden än i USA. Höga skatter och utbyggd välfärdsstat fungerande smidigt tillsammans med ett exportstarkt näringsliv. Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare var tydligare polariserad än i Amerika, där till följd av en historisk mer jämlik tillgång till utbildning fanns för en bredare medelklass. Samtidigt fanns ett samförstånd mellan polerna om vad man ville åstadkomma, ett rikare samhälle.

Det stora bakslaget mot svensk arbetarrörelse blev motsägelsefullt nog dess ambitioner. Den som gapar efter för mycket riskerar hela stycket. Wright nämner LO-ekonomen Rudolf Meidners modell för löntagarfonder som den stora vändpunkten för svensk arbetarklass sedan minskade inflytande över samhällsutvecklingen. Modellen som lanserades 1975 innebar att Socialdemokraterna försökte driva igenom ett system där den ekonomiska demokratin skulle tillta. Löntagarfonderna var tänkt att fungera så att 20 procent av de högproduktiva företagens vinster skulle omvandlas till fonder ägda av löntagarna. På sikt skulle det leda till att över hälften av storföretagens aktier skulle hamna i de anställdas händer och på så vis skulle kapitalägarnas makt kringskäras.

Inför hotet om socialisering lyckades näringslivet och arbetsgivarna mobilisera opinionen, av löntagarfonderna blev det en fjäder och till slut ingenting. För Socialdemokraterna skulle det trots seger i valet 1982 innebära starten på en pågående kräftgång i väljarstödet och vartefter även privatiseringar inom grundläggande samhällsfunktioner som skolan och sjukvården.

Att de svenska och amerikanska samhällsmodellerna också närmar sig varandra beror också på kapitalismens konvergerar över världen. Det finns data som tyder på att globaliseringen i själva verket börjat rullas tillbaka under de senaste tio åren, men det är också möjligt att kapitalismen också sätter segel i nationalistiska vindar och finner nya sätt att stärka sitt grepp om samhällsutvecklingen.

Men vad är egentligen problemet med kapitalismen? Marx lade stor tankemöda på att försöka reda ut på vilket sett kapitalismen i längden skulle bli ekonomiskt ineffektiv och skadlig, det har de flesta marxister gett upp i dag då systemet visat sig kunna anpassa sig på ett oanat effektivt vis inför nya utmaningar. Det som nu återstår är att se om det också kommer kunna göra sig gällande under den stora omställning vi tvingas genomgå för att möta klimatförändringarna som kapitalismen också bidragit till att orsaka.

För Wright är exploateringen av människor systemets största fel. Det handlar förstås om vem som har makt över arbetet och produktionen, men rent konkret se vi dess följder kring oss. Ett frapperande exempel från Sverige är att Statistiska centralbyrån kunnat vis att svenska arbetarkvinnor nu sedan tio år tillbaka lever allt kortare trots att vårt land totalt sett blivit allt rikare och mer välmående. Deras livstid exploateras och flyttas från landsbygd och bruksorter till de välmående medelklasskvinnorna i stor- och universitetsstäderna som lever allt längre och bättre.

Wright lyfter också fram kapitalismens tendens att varufiera allting. Det finns en rad andra värden i våra samhällen än det som marknaden klarar av att förvalta och distribuera, sådant som inte kan räknas i pengar. Bland de värden finner vi sådant som kunskap, bildning, kulturarv och naturmiljöer, men också mänskliga värden som relationer. Wright påpekar däremot att kapitalismen i sin natur är sådant att den vill göra allting marknadsanpassad och upplöser på så vis det som håller samhällen samman, som vår kultur och våra andliga traditioner. Stabila sammanhang som uttolkat livet och skapat gemenskaper genom århundraden sätts åtsidan av en konsumtionskultur som strävar efter att allt ska kunna köpas och säljas. Wright är liksom den franske marxisten Michel Clouscard inne på att marknadssamhället, som gör relationer till handelsvaror och bryta sönder de traditionella familjestrukturerna, knappast är arbetarna till gagn, även på kärleksmarknaden blir de samhällets förlorare.

Från 1990-talet och framåt arbetade Wright med att försöka finna vägar för ett alternativt samhälle att ersätta kapitalismen med. Han tanke var att göra det inifrån system och skjuta undan kapitalismens skadliga effekter. Wright bedriver därför en ”frigörande vetenskap”, likt jämställdhetsforskaren pekar på vilka strukturer som hindrar kvinnans frigörelse vill Wright visa på vilka hinder arbetarklassen möter och vilka vägar det finns för att den ska slippa exploatering. I sin bok ”Envisioning Real Utopias” (2010) försöker han sammanställa åratal av konferenser, seminarier och artiklar i ämnet. Wright pekar på att marxismens stora problem alltid har varit att förklara hur övergången till det klasslösa samhället ska gå till, han vill peka på konkreta vägar han ser i samtiden. Wright ser ingen stor framgång i att överta staten och skapa proletariatets diktatur, i stället vill han se en socialism som växer fram underifrån genom föreningsliv och gräsrotsrörelser.

Hans olika exempel framstår kanske som väl ödmjuka. Wright lyfter frågan om medborgarlön och berättar om den brasilianska staden Porto Alegres stadsbudgetsystem där invånarna varit direkt deltagande i att bestämma hur stadens resurser ska fördelas. Det har inneburit minskad korruption och bättre levnadsstandard för de fattigaste. Ett annat exempel är det jättelika baskiska företaget Mondragon, regionens tionde största, en federation av arbetarkooperativ med nära 75 000 medlemmar och tillgångar på 250 miljarder kronor. Inte minst lyfter Wright fram Wikipedia, den världsomspännande öppna internetencyklopedin där vem som helst kan bidra med uppgifter och korrigera och vars tillförlitlighet vid genomlysning är lika hög som exempelvis Nationalencyklopedin.

Samtidigt konstaterar Wright att en smidigt fungerande kapitalism alltid varit främst prioriterat av socialdemokratin. En svensk socialdemokratisk regering genomdriver nu inskränkning av strejkrätten och försvagning av arbetsrätten, arbetarrörelsens stora politiska framgångar, samtidigt som SD-sympatisörerna inom LO är fler än S-väljarna. Nyligen fördubblade regeringen också avdraget på hushållsnära tjänster, tidigare kallat ”pigjobb”. Det sker med Vänsterpartiets goda minne för att blockera Sverigedemokraternas inflytande över politiken, det parti som ironiskt nog nu tycks bli Sveriges största ”arbetarparti”.

För Wright är den utvecklingen inget att höja ögonbrynen för, ty sådan är världen.