Nästa steg i vaccinationen – här är grupperna som ska få sprutan

Just nu pågår vaccinationen i fas ett och två i Västmanland och nästa steg är att de som fyllt 18 och och har stöd enligt LSS eller har personlig assistans nu kan boka tid för vaccination mot covid-19. Detta gäller även de som arbetar som LSS-personal eller personlig assistent åt dessa personer. Dessa personer ska boka tid via hemsidan 1177 eller ringa och boka tid via telefon.

I fas två ingår även alla som är födda 1956 och tidigare. Där kommer alla att få ett brev hem med en kallelse eller information om när det är dags att boka tid och hur man då går tillväga. Region Västmanland har börjat skicka ut kallelser till de äldsta i den gruppen.

– De flesta som är 90 år eller äldre får sina bokade tider den här veckan och de är inbokade för vaccination under nästa vecka. Sedan planerar vi för fullt att ta oss an nästa grupp i åldersordningen, de som är 85 plus. Där räknar vi med att skicka ut kallelser med start från vecka 10, säger Jonas Ekström, överläkare och Region Västmanlands vaccinsamordnare.

Alla som är 75 år eller äldre kommer att få hem en kallelse med en vaccinationstid och behöver inte boka en tid själv. Det är en sänkning av åldern från 80 år, som var det tidigare beskedet.

– Det har funnits starka önskemål bland annat från pensionärsorganisationer som helst skulle se att vi skickade ut kallelser med bokade tider till alla över 70 år och kanske ännu yngre. Vi gör vad vi kan gällande det här, vi testar nu grupp för grupp och vi har ambitionen att kalla så många vi kan, men just nu har vi satt gränsen vid 75 år. Det är möjligt att vi justerar det ytterligare längre fram.

Även den som har fyllt 18 år och får behandling med dialys eller har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation erbjuds vaccin i fas två. Det gäller även de som bor tillsammans med dessa personer. Dessa personer kommer antingen bli uppringda av Region Västmanland eller få hem information i brevlådan om hur man bokar tid.

Vaccinationen i fas ett pågår fortfarande parallellt med starten av fas två, men det handlar om ett mindre antal individer framför allt i Västerås som ännu inte vaccineras.

– Det är därför vi börjat med fas två, för att hålla tempot uppe och inte ha doser liggandes på lager, säger Jonas Ekström.

Trots att mycket är på gång är det fortfarande leveranserna som sätter käppar i hjulet för vaccineringen i Västmanland.

– Vi fick besked igår om ganska kraftiga reduktioner i leveranserna av Astra Zenecas vaccin under de kommande två, tre veckorna. För just deras vaccin är det många tider som släpps med relativt kort varsel så än så länge har det inte vållat allt för mycket arbete för oss med att boka om tider men det blir förändringar för vaccinationsmottagningarna som planerat för bemanning och liknande.

Samtidigt har regionen fått indikationer på tveksamheter hos de som nu kan vaccineras mot just Astra Zenecas vaccin.

– Vi har haft enstaka individer på mottagningarna som har tackat nej när de insett att de kommer att vaccineras med Astras vaccin. Det är väldigt tråkigt tycker jag. En orsak som nämns är att man hört att många i till exempel Sörmland fått biverkningar efter första dosen och biverkningar är kanske fel ord för man får egentligen en immun-reaktion när man vaccineras. Med Astras får man en väldigt bra immun-reaktion och många får övergående feber eller influensaliknande symtom som klingar av dagen efter. Det är ett tecken på att kroppen börjar arbeta och bildar antikroppar.

En del har även uttryckt oro över att Astra Zenecas vaccin inte skyddar lika bra som de andra vaccinen som är godkända i Sverige. Men Jonas Ekström poängterar att Astras vaccin visat sig haft god effekt mot allvarlig sjukdom i covid-19 och att man i studier på vaccinet även sett goda resultat på smittspridningen. Just nu vaccinerar man inte personer över 65 år med Astra Zenecas vaccin i Sverige men det är möjligt att rekommendationen ändras.

– Blir man erbjuden vaccin: tacka ja. Det vill jag verkligen rekommendera. Inte bara för din egen skull, utan jobbar du inom vård och omsorg så är det framför allt för den du vårdar. Men också totalt sett för att vi ska kunna besegra den här pandemin i samhället, säger Jonas Ekström.