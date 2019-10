Nicholaus Arson från The Hives till stor punkfest i Borlänge

Det är inte svårt att boka artister när det vankas punkfestival i Borlänge. På lördag är det dags för den tredje upplagan av BD Riots, Broken Dreams egen punkfestival.

– Bokningarna har rullat på bra. När jag ringer har artisterna ofta redan pratat med varandra och har hört att Borlänge är en bra stad att spela i. Det kommer mycket folk och alla är glada, säger Emil Lantz, evenemangets bokningsansvarige.

På helgens festival är det kollektivet Fas 3 som är huvudnummer. Bandet har medlemmar från bland annat De lyckliga kompisarna och KSMB. Till Borlänge tar de också med sig gästartister som Nicholaus Arson, gitarrist i The Hives, Inge Johansson från Gatuplan och Against Me!.

Ytterligare gästartister utlovas, något som ansvariga beskriver som "något passar publiken" och som kommer att få "Borlänge att tappa hakan".

– Men vilka det är släpper vi inte ut. Det blir kul, då får gästerna en överraskning, berättar Emil Lantz.

Många av bandmedlemmarnas musikervänner kommer också till arrangemanget i form av publik. Något som kan innebära att många hamnar på scenen till slut.

– Det blir nog ett kärleksfullt kaos, gissar Emil Lantz som menar att punk är en genre som uppskattas av Borlängepubliken.

– Man gillar det, det kommer folk. Då lär vi ju fortsätta med det.

Övriga band under kvällen är Borlänge-/Falu-bandet Ärkepuckon, Maran från Jönköping och Comminor från Västerås.

– Det är en bra blandning. Vi vill att alla ska komma tidigt så man inte missar all den nya musiken, råder Emil Lantz.