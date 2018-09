EXKLUSIVT: Loreen om mansfria festivalen, råa Västerås-giget och valet: ”Handlar inte om penis eller mutta”

Anmäl text- och faktafel

Efter flera försök och missförstånd når undertecknad Loreen via telefon på onsdagseftermiddagen. Hon befinner sig i New York och jäktar från det ena mötet till det andra.

– Det känns som att jag går i fullständig neuros mellan ställen, men nu är jag med! hörs stötvis i hörlurarna.

Fredagen 28 september står västeråsaren på den intima klubbscenen i Västerås Konserthus. Och det finns en anledning till att hon inte prioriterar arenaspelningar längre. I och med albumsläppet "Ride" i slutet av 2017 bytte hon konstnärligt uttryck, rev gamla kommersiellt betingade "Euphoria"-osande kontrakt, rakade av sig håret och blev mer självständig.

Och ärligare. Och råare.

– Man kommer märka att ingenting är så polerat längre. Musiken och utsmyckningen kommer inte att vara tillrättalagd på samma sätt som i popvärlden. Jag vågar visa mig mer naken och sårbar.

Vad innebär det att man kan förvänta sig som åskådare i Konserthuset, mer konkret?

– Att det blir extremt avskalat. Det kommer bara att vara jag och en kille som heter Samuel. Han kommer att spela bas och sex olika synthar. Jag kommer att spela på en trummaskin och använda beats jag programmerar på plats.

– Ibland kommer åskådaren känna: "Oj, jag hör hennes andetag". Det kommer att bli mäktigt och vi kommer att skapa en tjock ljudbild tillsammans. Man kommer att få lust att gå in i en annan värld, det blir en spirituell resa. Enligt mig finns det inte sådan musik som vi gör.

Loreen, vars riktiga namn är Lorine Talhaoui, växte upp på Önsta-Gryta. Hon ser fram emot att komma hem.

– Det var ett tag sedan jag var där, och det ska bli så grymt. Man kan ju inte spela cool i Västerås för där vet människor vem man egentligen är, haha. Då kan de ta fram gamla bilder på en. "Hörru, du var inte så jävla cool i skolan!"

Vem var du i klassrummet?

– Den tysta tjejen som gärna höll mig undan och pillade med saker på egen hand.

I början av september var hon ett av dragplåstren på Statement, musikfestivalen i Göteborg helt fri från cis-män, arrangerad av radioprofilen Emma Knyckare. Konceptet renderade både i starka känslor och en anmälan till diskrimineringsombudsmannen.

Loreen berättar att Statement var surrealistiskt.

– Det var jävligt mäktigt. Jag måste dock medge att jag var kluven till en början, och fortfarande är lite kluven, eftersom de flesta män jag har i mitt liv är mer feminister än jag. Egentligen tror jag inte på segregering, men väl på festivalen märkte jag hur mäktigt det var att se så många kvinnor tillsammans som gav varandra ett villkorslöst stöd. Jag önskar att alla unga tjejer kunde besöka Statement för att få se vilken enorm kraft som finns i kvinnan.

Utveckla varför du ändå kände dig kluven initialt?

– Det är viktigt att höja kvinnan, men inte på bekostnad av fantastiska män. Vi har alla en själ och den borde inte definieras olika beroende på om man har en, ursäkta uttrycket, penis eller mutta. Det finns rötägg på båda sidorna.

Inga brott anmäldes på Statement. Att jämföra med 213 anmälda brott på omtalade Bråvallafestivalen förra året. 21 av de anmälningarna rörde sexualbrott.

– Slutsatsen jag landar i är att människorna på Statement faktiskt kände sig trygga – vilket ledde till en fantastisk stämning. Därför tycker jag att man ska fortsätta med festivalen, som en påminnelse för den minoritet män som fortfarande inte kan kontrollera sig, tills det sker en ordentlig förbättring på alla vanliga festivaler. Det är många som inte lyssnar på kvinnor som blir utsatta för övergrepp, och ett projekt som detta kan röra om i grytan. Jag spelar gärna på Statement igen.

Loreen följde gångna helgens riksdagsval med stort intresse. Även om hon inte berättar vilket parti hon röstade på har hon många tankar att dela med sig av, och riktar skarp kritik mot politikerna.

– De måste "steppa upp". De är otydliga och kan inte kommunicera med sitt folk. Givetvis skapar det en förvirring. Vad jag skulle vilja se nu är ett starkt samarbete över blockgränserna, kommunikation och att man inte vänder kappan efter vinden, som i migrationsfrågan 2015. I slutänden handlar det om att människor ska känna sig trygga, och då krävs det ett bra samarbete mellan politikerna.

Trots den skarpa kritiken mot politikerna tror Loreen att samhället går en ljus framtid till mötes.

– Jag vill vända blicken mot det som är bra. Inför valet var många säkra på att Sverigedemokraterna skulle bli störst, men jag är inte ett dugg förvånad att de tappade så mycket gentemot opinionsundersökningarna. Majoriteten av alla människor är bra människor. Jag tycker att det är där vi ska lägga vårt fokus.

Förutom höstens turné skriver Loreen ny musik. VLT är först med att avslöja att ett nytt släpp planeras till våren 2019.

– Otroligt kul. Förmodligen kommer någonting ut redan till våren, och i slutänden ska det bli en platta. Det är ett av skälen till att jag just nu befinner mig i New York. Det jag kan säga om musiken är att den kommer att vara politiskt hoppfull. Som kreatör har jag möjligheten att säga: "Life is shit", men också möjligheten att visa på det som är bra.

– Och det är jävligt mycket som är bra.