Holm: Därför är Västerås Sveriges sämsta musikstad – och det är allas fel

Med ett par års mellanrum kommer en superstjärna till Västerås. Som Håkan Hellström 2013. First Aid Kit 2015.

Senast var det Thåström 2017.

Flera hundra människor trängdes på ett handbollsklibbigt gymnastikgolv. Från min pressplats, där jag under många år bevakat sport, kunde jag nu se gormande idrottare utbytta mot en av Sveriges största rockmusiker någonsin. En bra konsert, men det är svårt att genuint förlösas i vad som är en typisk kaffeochkorv,- överengagerade föräldrar- och oförklarlig installerad klättervägg på väggen mitt emot-atmosfär.

Du ska inte tolka detta som att jag vill se enorma resurser avsättas för byggandet av en ny arena som faktiskt lämpar sig för större artister, en arena som inte är en gymnastikhall. Det vore ju skoj, men skon klämmer inte där.

Det finns mer akuta problem att prioritera.

Min upprördhet - nej, uppgivenhet - grundar sig i bristen av spelställen i centrala Västerås där artister och band strax under Thåström och Håkan Hellströms dignitet faktiskt vill sätta sin fot.

I Eskilstuna bor ungefär hälften så många människor som i Västerås. Men där finns fler än dubbelt så många aktiva spelställen.

I lokaler där man både får stå upp och dricka en öl har man bara de senaste åren kunnat se akter som Markus Krunegård, The Sounds, Amason, Billy Bragg (!), Millencolin, José González, Pale Honey, Peter Bjorn & John, Aldous Harding, Bob Hund, Entombed, Shout Out Louds och Firefox AK.

I Västerås har man under samma tidsperiod kunnat se The Animals gamla trummis, The Ramones gamla trummis - och Thin Lizzys gamla trummis ...

Ja, sanningen kan te sig raljant.

Men jag vill å det kristallklaraste förtydliga att min kritik inte specifikt riktar sig mot de få arrangörer som fortfarande sliter på i Västerås, trots den omöjliga kombinationen svikande publik och höjda gager till artisterna. Alla som faktiskt gör något förtjänar en bamsekram. Jag konstaterar bara att det inte finns en reell musikscen i vår stad längre, och att de bokningar som genomförs sällan når fram. Dessutom har de enda genuina spelställen som finns kvar i Västerås, Bankiren och Intiman, båda annonserat att de snart kan tvingas lägga ned sina musikverksamheter. Då finns nästan ingenting kvar.

Alls.

Ja ja, tänker du. Konserthuset, då? Jo, Västmanlandsmusiken gör stundtals bra bokningar och försöker få till mer intimitet med en foajéscen. Problemet där är att om Bombardier Arena är en gymnastiksal, är Konserthusets foajéscen en matsal. Och vilken känsla för pop- och rockmusik kan du över huvud taget skapa i ett konserthus? I en stor sal där Plura med desperat röst proklamerar att han är full för kärlekens skull varpå du ser dig omkring och märker att alla sitter ned med välkammat yttre och en smula sömndrucken blick efter den föregående middagen på Limone?

Dröm dig tillbaka till ditt bästa konsertminne i ungdomen. Satt du ner? Nej! Fanns möjligheten att dricka en öl? Ja! Befann du dig i ett konserthus? Nej!

Konserthuset fyller sin funktion, för sin målgrupp, men det är för dyrt att gå dit regelbundet och kan inte bli en folkrörelse, som exempelvis Sigurdsgatan 25 var på sin tid (2006–2012). Dit kunde man traska var och varannan helg, se ett riktigt bra band för en rimlig slant, dricka en öl och njuta av gemenskapen.

Detta fenomen existerar faktiskt fortfarande i Sverige. I ett hälften så stort Eskilstuna, i ett mindre Norrköping och i ett jämnstort Örebro - för att bara ta de tre första exemplen som dök upp i mitt huvud.

Så, vem ska stå till svars?

Jo, det är vi allihop; du och jag som inte går på de få spelningar som arrangeras, arrangörerna som bokar akter inte tillräckligt många vill se, Västerås stad som varken lyfter frågan tillräckligt eller stöttar de lokala kommersiella arrangörerna (måste inte vara ekonomiskt, utan kan exempelvis vara hjälp med marknadsföringen, vilket borde ligga i stadens eget intresse), digitaliseringen som innebär att artisterna tjänar mindre på skivintäkter och måste ta ut större gage för gig ...

Det är guldläge för en ny arrangör att rädda Västerås som musikstad och bli snuskigt rik på kuppen.

Vanligtvis brukar jag försöka avsluta kritiska krönikor med en positiv tvist eftersom jag är just tvångsmässigt positiv och konflikträdd (gissa vilket karaktärsdrag som kom först!), men här och nu känns faktiskt allting hopplöst.

Fast det borde inte göra det.

För Västerås är en stor stad.

Med en anrik musiktradition.

Där livemusik fungerat tidigare.

Och just nu är konkurrensen på en sådan rekordlåg nivå – vilket innebär att personen som hittar rätt lokal, gör smarta bokningar, vet hur man marknadsför och inte blir motarbetad av kommunen faktiskt har ett guldläge att rädda Västerås som musikstad och bli snuskigt rik på kuppen.

Den där positiva tvisten hade ni garanterat inte på känn.