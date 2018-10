Timbuktu till Västerås med hyllad show: ”Brännande aktuellt”

Den första föreställningen sätts upp i Göteborg den 25 oktober. Den handlar om när Jason Diakité växte upp i Lund på 80-talet, och föreställningen tar upp frågor som rasism och mobbning. Artisten reser bland annat till USA för att få veta mer om sina afroamerikanska rötter.

Förutom Jason Diakité är också fem personer ur bandet Damn! med, och sångerskan Mira Palme. De besöker elva städer i Sverige.

”Jag är så oändligt tacksam över denna snart fyra år långa resan med En droppe midnatt, från idé till bok till föreställning och musik. Det ska bli så kul att få spela den ute i landet nu”, säger Jason Diakité i ett pressmeddelande.

Recensenterna har hyllat föreställningen, och den har också slagit publikrekord under Way out west-festivalen i Göteborg. ”Brännande aktuellt” tycker Skånska Dagbladet, och Expressen skriver att det är otroligt att föreställningen håller så hög kvalité under de 90 minuterna.

Hela turnéplanen

Draken, Göteborg, 25 oktober kl 19:30

Draken, Göteborg, 26 oktober kl 19:30

Draken, Göteborg, 27 oktober kl 19:30

Draken, Göteborg, 28 oktober kl 16:00

Linköping, Konsert & Kongress, 31 oktober kl 19:30

Växjö, Växjö Konserthus, 1 november kl 19:30

Norrköping, Louis De Geerhallen, 2 november kl 19:30

Västerås, Västerås Konserthus, 3 november kl 19:30

Halmstad, Halmstad Teater, 4 november kl 16:00

Stockholm, Göta Lejon, 7 november kl 19:30

Vara, Vara Konserthus, 8 november kl 19:30

Lund, Sparbanken Arena, 9 november 19:30

Örebro, Conventum Kongress, 10 november kl 19:30

Helsingborg, Helsingborg Konserthus, 11 november kl 16:00