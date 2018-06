Vimmel och Recension: Takida levererade förutsägbar melodirock – men värmde publiken

Den sista akten på första dagen. Solen hade gått i skymning och ett somrig regn tittade fram. Men publiken som samlades för att se Takida höll humöret uppe, iklädda ponchos. Känslan av antiklimax uppdagades när man insåg hur publiktätheten luckrades upp ju längre bak man ställde sig – men vädret kunde ju varit en faktor.

Takida, bandet från Ånge, som har haft en kommersiell framgång och likväl fått hård kritik från "musiksnobbar" stampade sig fram på scenen till applåder. Fem vuxna karlar iförda wifebeater-linnen och en såsig attityd gick Utan presentation eller försnack rev de igång sin första låt "Swallow (Until you're gone)". Men sedan dog energin på scenen. Sångaren Robert Pettersson vankade av och an, bortvänd från publiken och utan intention att koppla an blicken till fansen som viftade – med en stundtals höjd hand som uppmanade "folkhavet" till mer energi. Utan stora resultat. Det som talade mest för en röjig stämning, var den ljusshow som scenen bjöd på.

De framförde, som bandet i sig utlovar i sin musikstil, en show som kunde liknas med en "Goth & Blandat-påse" fylld av 90-talsgrunge, 80-tals pudelrock vibbar och muskelrock. Det blir tydligt när de spelar deras melodiska rock repertoar att det är en mjuk genre, som är lätt att både svälja och sälja – men inte kan levereras live på samma nivå. Det är rockiga poplåtar, som egentligen inte skulle vara helt fel som ett "avigt" bidrag i Melodifestivalen. Radiorock, helt enkelt.

Med det sagt, så visar de upp en spelglädje sinsemellan som tydliggör att de är ett kompisgäng på scen som är där för att spela deras musik. Låtar som "Purgatory" följdes av den nyare låtar och publiken behöll sin entusiasm och glädje för varje låtbyte. Åldern i publiken varierade från yngre fans upp till pensionärsålder, vilket tyder på deras breda spektra som kan tilltala människor från olika vägar i livet.

Även om Takida är som Sveriges Nickelback – en vattendelare och ett band man antingen älskar att hata eller hatar att älska – så kan man inte neka fansen att de håller vad de utlovar, vad som förväntas. En lättsmält och förutsägbar radiorock.

Gurkbetyg: 2 av 5

Så här glada var publiken, regnet till trots:

Vill du ha senaste nytt om Västerås krogliv? Senaste nytt om lokal musik? Senaste nytt om stora artister som kommer till Västerås? Då ska du gilla VLT Nöje.