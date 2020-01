Norbergare häktad – misstänkt för ett trettiotal bedrägerier: ”Är internetrelaterat”

Anmäl text- och faktafel

Norbergaren häktades fredagen den tionde januari, på sannolika skäl misstänkt för 36 fall av bedrägeri. Kammaråklagare Ann-Sofie Trossing vill inte gå in på exakt hur bedrägerierna ska ha gått till.

- Förundersökningen pågår och därför vill jag inte gå in på detalj hur bedrägerierna gått till. Men det stämmer att det är 36 fall av bedrägeri och det jag kan säga är att det är internetrelaterat, säger kammaråklagare Ann-Sofie Trossing.

Norbergaren dömdes så sent som den andra maj förra året för bedrägerier på internet. Då han under 2018 lade ut annonser på bland annat Blocket, om att han sålde mobiler. På det sättet lurade han sex personer att sätta in pengar på hans bankkonto. Några mobiler fick aldrig köparna, istället skickade norbergaren stenar, papper, tomma parfymflaskor, batterier och en hårtrimmer med posten till dem. Han dömdes till skyddstillsyn och fick betala skadestånd till de drabbade.

Enligt kammaråklagare Ann-Sofie Trossing förnekar norbergaren brott. Senast den 24 januari ska åtal väckas.