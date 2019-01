Man jobbade och fick bidrag samtidigt - tvingas betala tillbaka flera hundra tusen till försäkringskassan

Anmäl text- och faktafel

Mannen beviljades sjukersättning och bostadstillägg från försäkringskassan i juni 2014. I maj 2016 började han dock arbeta enligt kontrolluppgifter från skatteverket som försäkringskassan tagit fram.

Detta anmälde inte mannen till försäkringskassan, och han fick därför efter den månaden både inkomst via lön och inkomst via bidragen under ungefär två år räknat från maj 2016. Detta enligt dokument som Nyhetsbyrån Siren tagit fram.

Försäkringskassan kräver nu att han ska betala tillbaka bidragen, som till störst del består av sjukersättning. Totalt handlar det om en summa på 311 808 kronor.

Det uppges enligt försäkringskassans beslut inte föreligga några särskilda skäl för att mannen ska befrias från återbetalning.