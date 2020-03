Norbergsbedragaren som skickade stenar och tomflaskor döms igen – 43 personer drabbade

Anmäl text- och faktafel

Under perioden 13 november 2019 och 7 januari 2020 skickade 43 personer, på olika platser i Sverige, pengar via betaltjänsten swish till en man i Norberg. Han kom då över en summa på 65 606 kronor.

Vissa av dem skickade pengar i tron om att de köpte mobiler, surfplattor, trådlösa hörlurar och högtalare via Blocket. Medan andra trodde de hjälpte anhöriga och bekanta som hört av sig via chattverktyget Messenger och berättat att deras swish slutat fungera precis när de skulle köpa något av norbergaren.

Men varorna som "köptes" via Blocket levererades aldrig. Och det visade sig att de som bad om hjälp då deras swish slutat fungera, egentligen fått sina messengerkonton kapade av någon.

Mannen har erkänt ett fall av bedrägeri, att han sålde en telefon som han inte hade. Men att han fick flera swishbetalningar till sitt konto har han en annan förklaring för. Nämligen att han under hösten bestämde sig för att investera i kryptovalutor, med hjälp av anonyma investerare som han kommit i kontakt med på nätet. Det blev bestämt att investerarna skulle swisha honom pengarna från investeringarna och att han skulle swisha tillbaka deras provisioner. Därefter flöt pengarna in kontinuerligt till hans konto.

Tingsrätten menar att förklaringen är högst osannolik och att det hela känns som en efterhandskonstruktion. Dock anser de att norbergaren inte måste ha varit den som utförde bedrägerierna, utan att han mycket väl kan ha agerat penningmålvakt och lånat ut sitt konto för att "tvätta" pengar som kom från brottslig verksamhet.

Men enligt tingsrätten var norbergaren mycket väl medveten om att det flöt in pengar till hans konto från personer som blivit lurade att göra felaktiga betalningar. Han döms därför till fängelse i åtta månader, för 19 fall av penningtvättsbrott, 23 fall av penningtvättsförseelse och ett fall av bedrägeri. Han ska även betala över 60 000 kronor i skadestånd till de drabbade personerna.

– Domen blev på ett ungefär så som jag trodde, säger kammaråklagare Ann-Sofie Trossing.

Det är inte heller första gången mannen döms för bedrägeri. Så sent som den andra maj förra året dömdes norbergaren för att han under 2018 lade ut annonser på bland annat Blocket, om att han sålde mobiler. På det sättet lurade han sex personer att sätta in pengar på hans bankkonto. Några mobiler fick aldrig köparna, istället skickade norbergaren stenar, papper, tomma parfymflaskor, batterier och en hårtrimmer till dem.