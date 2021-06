Norbergstorp utsett till sötast i Sverige: ”Lite Ernst-känsla”

Den lilla stugan på Rönningstorpsvägen i Norberg lockade mest intresse under veckan som gick. Över 7 000 personen klickade in på annonsen. Huset utsågs nyligen av Expressen till det sötaste torpet på Hemnet just nu.

– Det är jättekul att de även uppmärksammar saker här i trakten. Det brukar mest vara storstad och flådiga våningar, säger Anna Lundquist, mäklare på Fastighetsbyrån Fagersta.

Att huset uppmärksammades av Expressen har också lett till ett större intresse inför visningarna. Till torsdagens digitala visning var runt 45 personer anmälda.

– Det märkts på anmälningarna att Expressen plockade upp annonsen. Många är nyfikna, säger Anna Lundquist.

På bara 40 kvadratmeter ryms kök och allrum i bottenplan. Det har en enkel standard med utedass på gården. Något som lockar många inför sommaren.

– Torp är lite populärt nu, många har sommardrömmar. Det är ett typiskt sommartorp. Man får lite Ernstkänsla, säger Anna Lundquist och syftar på Ernst Kirchsteiger, programledare för Sommar med Ernst.

När torpet byggdes 1901 uppfördes det i Avesta men flyttades sedan till Norberg, troligtvis på 1940-talet. Innan nuvarande ägare tog över hade huset stått tomt i ett antal år. Tomten var mer eller mindre igenvuxen, berättar Anna Lundquist.

– De har gjort mycket för att jobba fram gräsmatta, lekytor och uteplatser, säger hon.

Mest klickat i Fagersta:

1. Bromsbo 10A, 5 rum, 85 kvm, 1 495 000 kronor: 4 990 klick.

2. Hedkärravägen 2, 8 rum, 338 kvm, 4 750 000 kronor: 3 424 klick.

3. Vikingavägen 9, 5 rum, 103 kvm, 950 000 kronor: 2 365 klick.

Mest klickat i Norberg:

1. Rönningstorpsvägen 56, 1 rum, 40 kvm, 395 000 kronor: 7 759 klick.

2. Vallagränd 2, 3 rum, 43 kvm, 675 000 kronor: 1 576 klick.

3. Hedemoravägen 89, 4 rum, 150 kvm, 395 000 kronor: 1 149 klick.

Mest klickat i Skinnskatteberg:

1. Sandvretsvägen 3, 5 rum, 85 kvm, 725 000 kronor: 2 271 klick.

2. Rödgruvevägen 2, 5 rum, 110 kvm, 750 000 kronor: 2 134 klick.

3. Övre Sundet 5, 2 rum, 68 kvm, 475 000 kronor: 1 732 klick.