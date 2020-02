NOSTALGI: Kärlek i FP genom tiderna: ”Tjejen kräver blommor”

Anmäl text- och faktafel

Först på 50-talet kom kärleksdagen till Sverige, dock slog den inte igenom förrän 1985 då man började skriva "alla hjärtans dag" i kalendrarna på den 14 februari. I FP har ett populärt inslag vid alla hjärtans dag varit att fråga invånarna om de firar dagen och vad de i sådana fall väljer att köpa.

Redan 1995 gick tidningen ut på stan och frågade runt. En Jörgen Wernersson, då 27 år, svarade att han "köper blommor till tjejen, för det kräver hon" och att det är killen som ska köpa till tjejen på alla hjärtans dag.

Under år 2000 när FP återigen frågade runt, verkade det som om inte lika många firade alla hjärtans dag. En Ann Charlotte Hedlund svarade exempelvis att det bara var ett "jippo som butiksägarna har glädje av".

År 2005 hade det däremot blivit vanligt att sätta in kärlekshälsningar i tidningen. Det var då så många som ville sätta in hälsningar att det blev ett helt uppslag fyllt av kärlek i tidningen. Läsarna hade även chans att vinna ett smyckeshjärta när de skickade in sina hälsningar. Hälsningen med ett hjärta bakom blev vinnaren.

Precis som 1995 gick FP ut på stan under 2015 och frågade invånarna om de firade alla hjärtans dag. Då var det några fler som svarade att de helt enkelt inte firar eller bryr sig om dagen. Medan andra svarade att de skickar kort eller köper blommor.